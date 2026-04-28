Những nơi tận cùng thế giới nên ghé một lần trong đời

Đảo Bí Mật, bãi biển Xương hay đảo Norfolk là những nơi ngay khi đặt chân đến, du khách ngỡ mình như quay ngược về quá khứ hoặc lạc lối trong một bộ phim có chủ đề sinh tồn.

Các chuyên gia của Travel&Leisure, tạp chí du lịch có lịch sử gần 100 năm tại Mỹ, đã đưa ra gợi ý về các điểm đến nằm ở những nơi xa xôi, tận cùng của thế giới đáng để du khách ghé thăm. Tiêu chí bình chọn dựa trên các yếu tố như điểm đến đáng giá để đi một chặng dài hơn bình thường (đôi khi hành khách cần phải nối 2-3 chuyến, di chuyển thêm các phương tiện giao thông khác), dấu hiệu hiện diện của con người hiếm hoi, cảnh quan siêu thực mang lại những trải nghiệm chưa từng có.

Christopher Gioitta, người sáng lập công ty du lịch Parea Travel, cho biết “nơi tận cùng thế giới” gồm hai yếu tố khoảng cách địa lý và mất công sức để ghé thăm.

Greg Pearson, CEO công ty du lịch Focus Point International, nhận định một nơi thực sự hẻo lánh không chỉ xét về địa lý mà còn liên quan đến cơ sở hạ tầng, nơi mà khi cần sự trợ giúp, mọi người không thể đến ngay trong vòng vài phút đồng thời thông tin liên lạc bị hạn chế hoặc sóng yếu.

“Đó là nơi mà công tác hậu cần trở nên quan trọng, thời tiết là thứ quyết định kết quả, sự tự lực của du khách tại điểm đến cũng là một phần của trải nghiệm”, Pearson nói về tiêu chí chọn điểm đến.

Trên ảnh là khung cảnh tại Nam Cực.

Nam Cực

Theo Kevin Jackson, đồng sáng lập của EXP Journeys, Nam Cực đạt tiêu chuẩn về độ xa xôi, là lục địa duy nhất không có dân cư thường trú, biển bao quanh và thời tiết khắc nghiệt. Để đến Nam Cực, Jackson khuyên du khách nên bay từ Punta Arenas để giảm thời gian vượt biển hoặc đến bằng máy bay thuê riêng.

Dù xa xôi, Hiệp hội các nhà điều hành tour du lịch Nam Cực quốc tế (IAATO) báo cáo rằng hơn 120.000 du khách đã đến Nam Cực từ năm 2023 đến 2024, “một con số kỷ lục”, theo Gioitta.

Số lượng tàu thám hiểm hoạt động ở đó đã tăng để đáp ứng nhu cầu ngày càng nhiều. Một trong những điều ấn tượng nhất về vùng đất này được nhiều du khách đồng tình chính là những tảng băng trôi khổng lồ màu xanh, chim cánh cụt, cá voi.

Ladakh, Ấn Độ

Nằm trên dãy Himalaya thuộc Ấn Độ, Ladakh thường được gọi với biệt danh “tiểu Tây Tạng”, gây ấn tượng với du khách nhờ những đỉnh núi phủ tuyết trắng, các tu viện cổ kính nằm cheo leo trên vách đá cùng nhiều hồ nước trên núi cao màu ngọc lam. Thị trấn cổ Leh sẽ là điểm hẹn trung tâm để khám phá các tu viện trong khu vực xung quanh.

Dù xa xôi, du khách có thể đến Ladakh bằng các chuyến bay đến Leh sau đó di chuyển bằng đường bộ. Độ cao chính là yếu tố định hình nên Ladakh với nhiều khu vực cao hơn 3.400 m nên nhiều người khi đến đây bị sốc độ cao. Các chuyên gia khuyến cáo người việc có thể lực tốt, du khách phải thích nghi được với độ cao cũng như có đầy đủ phương án hỗ trợ y tế, sơ tán trong trường hợp khẩn cấp.

"Ở những vùng cao như thế này, nhận thức và chuẩn bị cho phép bạn tận hưởng trọn vẹn chuyến đi", Pearson nói.

Vườn quốc gia Wrangell St. Elias, Alaska, Mỹ

Wrangell St. Elias là một trong những vườn quốc gia lớn nhất nước, với diện tích hơn 53.000 km2. Du khách có thể lưu trú tại khu nghỉ dưỡng Ultima Thule Lodge, nơi cung cấp dịch vụ di chuyển đến những vùng hẻo lánh của vườn quốc gia này bằng máy bay hai chỗ ngồi Piper Super Cub.

"Những chiếc máy bay này có thể hạ cánh ở hầu hết mọi nơi và mang đến cho du khách cảm giác biệt lập đáng ngạc nhiên", theo Jackson. Vườn mở cửa quanh năm nhưng mùa hè là thời điểm tốt nhất để đến thăm, du khách sẽ được trải nghiệm hiện tượng mặt trời nửa đêm và ngắm những thảm hoa dại nở rộ.

Đảo Phục Sinh, Chile

Rapa Nui (đảo Phục Sinh), tuy xa xôi nhưng lại rất dễ nhận biết. Là nơi có những bức tượng moai bằng đá được chạm khắc bởi người dân bản địa Rapa Nui, hòn đảo núi lửa này nằm cách lục địa Nam Mỹ hơn 3.200 km về phía tây. Do quãng đường di chuyển dài, mất gần 11 giờ bay, Jackson khuyên du khách nên “kết hợp tham quan Rapa Nui với các điểm đến khác ở Chile” bao gồm thành phố Santiago và Sa mạc Atacama - một trong những sa mạc khô hạn nhất thế giới.

Đảo Norfolk, Australia

Lịch sử và vẻ đẹp tự nhiên song hành cùng nhau trên đảo Norfolk, một lãnh thổ hải ngoại của Australia ở phía tây nam Thái Bình Dương, nằm giữa Australia và New Zealand. Đây cũng là nơi du khách sẽ tìm thấy cây thông Norfolk bản địa hay bách tán thường xanh. Loài cây mang tính biểu tượng này xuất hiện trên lá cờ của hòn đảo và là mặt hàng xuất khẩu chính, được người dân Australia và trên thế giới ưa chuộng dùng để trang trí.

Trên đảo có một sân bay nhỏ với rất ít chuyến bay từ đất liền Australia mỗi tuần, biển xung quanh đảo động thường xuyên nên du khách khó tiếp cận bằng thuyền. “Đặt chân đến đây, du khách sẽ cảm thấy như mình đang quay ngược thời gian, du hành về quá khứ”, Gioitta nói. Tại đảo, du khách có thể đi bộ dọc theo những vách đá dựng đứng, ngắm nhìn những loài chim quý hiếm và cảm thấy như mình đang tách biệt khỏi thế giới hiện đại. Ảnh: Australian Museum

Bờ biển Skeleton, Namibia

Bờ biển Skeleton (bờ biển Xương) của Namibia là nơi sa mạc gặp Đại Tây Dương, tạo nên một trong những cảnh quan được nhiều du khách mô tả là “vô thực” nhất trên Trái Đất. Xác tàu đắm nằm rải rác dọc bờ biển, sương mù kéo đến bất ngờ và những dải cồn cát rộng lớn trải dài hàng cây số là những đặc điểm nổi bật khi nhắc đến nơi này. “Nó mang lại cảm giác đẹp đẽ nhưng vẫn còn dang dở”, Pearson nói. Ông giải thích, ở đây du khách đến để tìm kiếm “sự tĩnh lặng nguyên sơ và động vật hoang dã thích nghi để sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt”. Muốn có trải nghiệm tốt nhất, các chuyên gia khuyến cáo du khách nên đi cùng hướng dẫn viên bản địa.

Du khách nên tìm kiếm những phi công được đào tạo bài bản trong khu vực, những người có kinh nghiệm lái máy bay trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Đây không phải là điểm đến tự lái dành cho những người thiếu chuẩn bị, theo Pearson.

Bên cạnh đó, du khách cần xác định rõ từ nơi này đến các thành phố hiện đại rất xa, nguồn lực cứu hộ khan hiếm và thời tiết có thể thay đổi bất thường. Do đó, ngoài có kế hoạch dự phòng rõ ràng, du khách cần chuẩn bị thiết bị liên lạc qua vệ tinh. Đổi lại, du khách sẽ có "một trải nghiệm giúp bạn thay đổi cuộc đời", theo Pearson.

Đảo Bí ẩn, Vanuatu

“Nếu bạn chưa từng nghe nói về Vanuatu, bạn không phải là người duy nhất”, Gioitta nói. Vanuatu là một quốc đảo nhỏ ở Nam Thái Bình Dương, nằm phía đông Australia, gồm khoảng 80 hòn đảo. Một trong những hòn đảo xa xôi nhất được gọi là “Đảo Bí ẩn”, nơi không có cư dân thường trú và không có khách sạn hay cơ sở hạ tầng nào. Hầu hết du khách tiếp cận đảo bằng tàu thủy.

Nếu đi du thuyền đến đảo, Gioitta nói rằng du khách sẽ thấy "nước biển xanh ngắt tuyệt đẹp, những bãi biển cát trắng mịn và một nơi giống như phiên bản đời thực của bộ phim Mỹ nổi tiếng Cast Away về chủ đề sinh tồn.

