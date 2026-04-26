Cảnh giác bẫy “combo du lịch giá rẻ”, nhiều chiêu lừa tinh vi khiến du khách mất trắng tiền đặt cọc

Mùa du lịch cao điểm cũng là lúc các chiêu trò lừa đảo bán combo nghỉ dưỡng, vé máy bay giá rẻ nở rộ trên mạng xã hội. Không ít người vì ham ưu đãi sâu đã sập bẫy, chuyển tiền xong mới phát hiện không có vé, không có phòng, hoặc bị chặn liên lạc hoàn toàn.

Nhiều kịch bản lừa đảo được dàn dựng chuyên nghiệp

Chị Mai Anh (32 tuổi, Hà Nội) cho biết vừa mất gần 15 triệu đồng khi đặt phòng cho gia đình đi du lịch nghỉ lễ qua một fanpage quảng cáo “combo resort 5 sao giảm 50%”. Thấy trang có tích xanh, nhiều lượt theo dõi và hàng trăm bình luận khen ngợi, chị tin tưởng liên hệ đặt phòng cho kỳ nghỉ 30/4–1/5. Nhân viên tư vấn gửi hình ảnh khu nghỉ dưỡng, mã xác nhận đặt phòng và yêu cầu chuyển khoản toàn bộ tiền để “giữ chỗ vì chỉ còn một suất cuối”.

Cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo đặt phòng du lịch dịp nghỉ lễ.

Sau khi chuyển tiền, chị được thông báo hệ thống lỗi và phải thanh toán thêm một khoản “xác minh giao dịch” mới nhận được mã hoàn tất. Nghi ngờ bị lừa, chị gọi trực tiếp đến resort thì mới biết đơn vị này không hề có chương trình khuyến mãi nào như quảng cáo, mã đặt phòng được gửi cho chị cũng là giả. Khi quay lại liên hệ, fanpage đã chặn tài khoản, số điện thoại không thể kết nối.

"Tôi chủ quan vì thấy giá quá rẻ và fanpage nhìn rất chuyên nghiệp. Chỉ trong vài giờ đã mất số tiền lớn mà không đặt được phòng", chị Mai Anh cho biết.

Theo chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu, thủ đoạn của kẻ gian ngày càng tinh vi, không còn đơn giản là nhận tiền rồi biến mất mà được dàn dựng như một giao dịch thật.

Một trong những chiêu phổ biến nhất hiện nay là tạo mã đặt chỗ (PNR) “thật” nhưng chưa thanh toán. Đối tượng truy cập website chính thức của hãng hàng không để giữ chỗ tạm thời, sau đó gửi mã PNR cho khách kiểm tra. Khi tra cứu trên hệ thống, thông tin chuyến bay hiện đầy đủ khiến nhiều người tin tưởng chuyển tiền. Tuy nhiên, đây chỉ là mã giữ chỗ và sẽ tự hủy sau 12–24 giờ nếu không thanh toán. Sau khi nhận tiền, kẻ gian không xuất vé và lập tức cắt liên lạc.

Ngoài ra, nhiều đối tượng còn sử dụng fanpage tích xanh giả, uy tín ảo để tạo lòng tin. Chúng mua lại hoặc thuê các fanpage có sẵn lượng theo dõi lớn, đổi tên thành đại lý du lịch, resort, công ty lữ hành rồi chạy quảng cáo các combo nghỉ dưỡng giảm giá 30–50%. Hàng trăm bình luận khen ngợi dưới bài đăng thực chất là “seeding” nhằm đánh lừa người mua.

“Một chiêu khác là tung tin về các suất ngoại giao, vé giờ chót, phòng hủy đột xuất với giá”không tưởng“, đồng thời thúc ép khách chuyển tiền ngay để giữ chỗ vì”nhiều người đang chờ". Tâm lý sợ mất cơ hội khiến nhiều người chuyển khoản trong vội vàng mà không kiểm chứng.

Đáng lo ngại hơn, các website giả mạo cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Nhiều tên miền được thiết kế gần giống website chính thức của hãng bay, khách sạn hoặc nền tảng đặt phòng lớn nhằm lừa người dùng nhập thông tin thẻ, tài khoản thanh toán", chuyên gia Ngô Minh Hiếu khuyến cáo.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác với những combo du lịch có giá thấp hơn thị trường từ 30% trở lên. Đây thường là dấu hiệu đầu tiên của một giao dịch có rủi ro cao.

Bên cạnh đó, người mua nên thận trọng nếu bên bán yêu cầu chuyển khoản vào tài khoản cá nhân, liên tục giục giã thanh toán ngay hoặc viện lý do “chỉ còn một suất cuối cùng”.

Với website đặt dịch vụ du lịch, người dùng cần chú ý kiểm tra kỹ tên miền. Những website có đuôi lạ như .xyz, .cc, .tk hoặc tên miền na ná thương hiệu lớn nhưng sai khác một vài ký tự đều tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo.

Cách kiểm tra để tránh “tiền mất tật mang”

Để hạn chế rủi ro, người dân được chuyên gia Ngô Minh Hiếu khuyến nghị các biện pháp sau:

Xác minh mã đặt chỗ: Nếu nhận mã PNR vé máy bay hoặc mã đặt phòng, hãy gọi trực tiếp hotline hãng hàng không/khách sạn để hỏi rõ mã đã thanh toán hay mới chỉ giữ chỗ.

Kiểm tra fanpage bán hàng: Xem mục “Tính minh bạch của trang” trên Facebook để biết ngày tạo trang, lịch sử đổi tên. Một fanpage mới lập vài tháng nhưng tự nhận là đại lý lớn cần được xem xét kỹ.

Tra cứu website/tài khoản đáng ngờ: Sử dụng các công cụ cảnh báo lừa đảo như ChongLuaDao.vn trước khi giao dịch.

So sánh giá trên nền tảng chính thống: Đối chiếu với website hãng bay, khách sạn hoặc các nền tảng đặt phòng uy tín như Agoda, Booking trước khi quyết định.

Trong trường hợp phát hiện mình bị lừa, người dân cần xử lý ngay để tăng khả năng thu hồi tiền và hỗ trợ điều tra: Liên hệ ngân hàng khẩn cấp để yêu cầu phong tỏa giao dịch hoặc tài khoản thụ hưởng nếu còn kịp; Lưu giữ toàn bộ bằng chứng gồm tin nhắn, ghi âm, số điện thoại, tài khoản mạng xã hội, biên lai chuyển khoản, mã giao dịch; Trình báo công an địa phương hoặc đơn vị chuyên trách phòng chống tội phạm công nghệ cao; Báo cáo website/tài khoản lừa đảo tới các nền tảng cảnh báo cộng đồng để hạn chế thêm nạn nhân.

Theo chuyên gia, trong lĩnh vực du lịch, mức giá quá thấp so với mặt bằng chung gần như luôn đi kèm rủi ro. Người tiêu dùng cần ghi nhớ nguyên tắc: ưu đãi càng hấp dẫn, càng phải kiểm tra kỹ. Một kỳ nghỉ giá rẻ có thể hấp dẫn, nhưng chỉ một phút mất cảnh giác cũng có thể khiến du khách mất toàn bộ tiền đặt cọc, thậm chí lộ thông tin tài khoản ngân hàng cho kẻ gian.

Theo suckhoedoisong.vn