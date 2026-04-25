“Chìa khóa” mở rộng không gian phát triển du lịch

Trong bối cảnh ngành du lịch đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng chuyên nghiệp, bền vững và hội nhập, liên kết vùng không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu. Với một địa phương giàu tiềm năng như Phú Thọ - vùng đất cội nguồn dân tộc, chiến lược liên kết đang mở ra không gian phát triển mới, giúp du lịch không chỉ dừng lại ở điểm đến đơn lẻ mà trở thành hành trình trải nghiệm đa chiều, hấp dẫn hơn với du khách trong và ngoài nước.

Đòn bẩy nâng tầm du lịch Đất Tổ

Những năm gần đây, Phú Thọ tích cực tham gia các chương trình hợp tác phát triển du lịch với nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, đặc biệt là nhóm 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng. Sự liên kết này đã tạo ra chuỗi sản phẩm du lịch liên vùng, kết nối hài hòa từ văn hóa, tâm linh đến sinh thái, nghỉ dưỡng. Các tour như “Về miền Đất Tổ - Cội nguồn dân tộc”, “Một cung đường 5 điểm đến” hay các hành trình kết nối Hà Nội - Phú Thọ - Tây Bắc không chỉ gia tăng sức hút mà còn kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Liên kết vùng giúp các địa phương phát huy lợi thế riêng, bổ trợ cho nhau, tạo nên sản phẩm tổng thể có tính cạnh tranh cao trên thị trường. Không dừng lại ở phạm vi trong nước, Phú Thọ cũng đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp lữ hành quốc tế thông qua các chương trình khảo sát, xúc tiến (famtrip), qua đó mở rộng thị trường khách và từng bước nâng tầm hình ảnh du lịch Đất Tổ.

Tham gia Hát Xoan cùng các nghệ nhân là một trong những trải nghiệm thú vị, thu hút du khách về với Đất Tổ.

“Mắt xích” quan trọng trong liên kết

Trong chuỗi liên kết, các doanh nghiệp lữ hành giữ vai trò then chốt khi trực tiếp xây dựng sản phẩm và đưa khách về địa phương. Tại Phú Thọ, nhiều doanh nghiệp đã chủ động thiết kế các tour trải nghiệm như: city tour Việt Trì, khám phá Hát Xoan làng cổ, du lịch sinh thái Vườn quốc gia Xuân Sơn, nghỉ dưỡng khoáng nóng Thanh Thủy... Đồng thời, các tour liên kết như “Vòng cung Tây Bắc”, tuyến Hà Nội - Phú Thọ - Lào Cai cũng được khai thác hiệu quả góp phần đưa du lịch Phú Thọ trở thành điểm dừng chân quan trọng trong hành trình khám phá miền Bắc.

Du khách trải nghiệm tour du lịch liên kết giữa Phú Thọ và các tỉnh Tây Bắc, mở ra hành trình khám phá đa dạng từ văn hóa Đất Tổ đến cảnh quan thiên nhiên đặc sắc.

Trong số các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn, Công ty Cổ phần du lịch Âu Việt Vĩnh Phúc là một trong những đơn vị đã xây dựng các chương trình theo hướng trải nghiệm chiều sâu văn hóa như: hành trình về nguồn gắn với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, trải nghiệm Hát Xoan tại làng cổ Hùng Lô, du lịch cộng đồng Tân Sơn kết hợp nghỉ dưỡng Thanh Thủy. Doanh nghiệp cũng tích cực liên kết với các đối tác tại Hà Nội và các tỉnh Tây Bắc để hình thành các tuyến tour liên hoàn, mở rộng thị trường. Chính cách làm này giúp doanh nghiệp vừa mở rộng thị trường, vừa góp phần quảng bá du lịch Phú Thọ trong tổng thể liên kết vùng.

Đáng chú ý, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao, nhiều doanh nghiệp đã chuyển sang cá nhân hóa sản phẩm, thiết kế tour theo nhu cầu từng nhóm khách, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ và kéo dài thời gian lưu trú.

Bà Phùng Thị Hồi - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần du lịch Âu Việt Vĩnh Phúc cho biết: "Trong bối cảnh du lịch ngày càng cạnh tranh, việc liên kết vùng không còn là lựa chọn mà là xu hướng tất yếu. Chúng tôi đã chủ động xây dựng các tour kết nối Phú Thọ với các địa phương như Hà Nội, Yên Bái, Lào Cai... nhằm tạo ra hành trình trải nghiệm đa dạng hơn cho du khách. Thông qua liên kết, doanh nghiệp không chỉ mở rộng thị trường mà còn tận dụng được thế mạnh riêng của từng địa phương, từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm và giữ chân du khách lâu hơn.”

Chị Nguyễn Thị Thơm, du khách đi tour liên tuyến tại xã Đại Đình chia sẻ: “Tôi thấy các tour du lịch kết nối nhiều điểm đến rất thuận tiện. Chỉ trong một hành trình, tôi có thể vừa về Đất Tổ dâng hương, vừa khám phá thêm các điểm du lịch ở những tỉnh khác. Lịch trình được sắp xếp hợp lý, không bị nhàm chán, mỗi nơi lại có một nét đặc sắc riêng nên trải nghiệm trọn vẹn.”

Thực tế cho thấy, liên kết vùng không chỉ giúp tăng lượng khách mà còn góp phần định vị thương hiệu du lịch Phú Thọ trong bản đồ du lịch quốc gia. Tuy nhiên, để liên kết thực sự hiệu quả, cần tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp như tăng cường vai trò đứng đầu của các cơ quan quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp lữ hành phát triển sản phẩm đặc thù; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá và bán tour; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch.

Liên kết vùng đã và đang mở ra “cánh cửa lớn” cho du lịch Phú Thọ bứt phá. Nhưng chìa khóa để mở cánh cửa đó không chỉ nằm ở chính sách mà còn ở sự năng động của doanh nghiệp, những người trực tiếp tạo ra sản phẩm và đưa du khách đến với Đất Tổ. Khi các doanh nghiệp lữ hành biết tận dụng liên kết để làm mới sản phẩm, mở rộng thị trường và nâng cao trải nghiệm, du lịch Phú Thọ sẽ không còn là điểm đến “đi qua”, mà trở thành nơi “muốn quay lại” trong hành trình khám phá của du khách.

Thu Thủy