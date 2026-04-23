Tạo môi trường du lịch an toàn, thân thiện

Kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4, 1/5 kéo dài nhiều ngày, nhu cầu du lịch của người dân tăng cao. Nhiều địa phương đã chủ động chuẩn bị về hạ tầng, dịch vụ, tổ chức các chương trình, lễ hội phong phú, đồng thời siết chặt quản lý nhằm bảo đảm môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện.

Lễ hội Hoa Fansipan hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị. Ảnh: Công Hải

Tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa du lịch đất Tổ năm 2026 với chủ đề “Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương”. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch của lễ hội diễn ra từ ngày 17-26/4 tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng và nhiều địa phương trong tỉnh, có sự tham gia của người dân các địa phương, tạo không gian trải nghiệm đa dạng cho nhân dân và du khách.

Dịp này, tỉnh Phú Thọ giới thiệu tới du khách nhiều loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc như hát xoan, hát ghẹo, hát trống quân, cùng các điểm đến tiêu biểu trên địa bàn như Khu di tích Tây Thiên, Khu du lịch quốc gia Tam Đảo, đồi chè Long Cốc, suối khoáng nóng Thanh Thủy, hồ Hòa Bình...

Theo bà Phạm Thị Hoàng Oanh - Phó Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, đơn vị đã chủ động phối hợp các lực lượng diễn tập phòng cháy, chữa cháy; bố trí lực lượng thường trực, bảo đảm xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, giữ vững an toàn tuyệt đối cho lễ hội. Cảnh quan, môi trường được chú trọng chỉnh trang. Quầy dịch vụ được sắp xếp khoa học, niêm yết giá công khai, kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, kiên quyết không để xảy ra tình trạng chèo kéo, “chặt chém” du khách. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phương án phân luồng giao thông, bố trí bãi đỗ xe, điều tiết phương tiện đã được xây dựng chi tiết, hạn chế ùn tắc trong những ngày cao điểm.

Đại tá Lâm Văn Vinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an tỉnh đã huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ thực hiện phương án bảo vệ an ninh, an toàn cho toàn bộ chuỗi sự kiện.

Dịp này, các địa phương có các điểm du lịch chủ động làm mới sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ. Khu du lịch quốc gia Sa Pa (tỉnh Lào Cai) đang chuẩn bị chương trình Lễ hội mùa hè với chủ đề “Sa Pa xứ sở tình yêu” khai mạc ngày 29/4; tuần lễ “Sa Pa-Di sản trong sương”; Lễ hội Hoa Fansipan và thưởng ngoạn sắc hoa rực rỡ tại Khu du lịch sinh thái Hàm Rồng; Lễ thượng cờ trên đỉnh Fansipan ngày 30/4.

Đồng chí Trần Sơn Bình - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cho biết, ngành đã chỉ đạo các địa phương xây dựng phương án cụ thể, tăng cường kiểm tra, bảo đảm chất lượng dịch vụ trong cao điểm nghỉ lễ 30/4, 1/5. Sở cũng công khai đường dây nóng để xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh, không để xảy ra tình trạng quá tải, ảnh hưởng đến trải nghiệm của du khách. Dự báo lượng du khách đến khu du lịch quốc gia Mộc Châu sẽ tăng cao, tỉnh Sơn La đã xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đồng bộ điều kiện về hạ tầng, dịch vụ nhằm phục vụ du khách an toàn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Mộc Châu Nguyễn Thị Hoa cho biết: Phường đã chỉ đạo các cơ sở lưu trú, nhà hàng triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho du khách tại các điểm du lịch. Các cơ sở lưu trú, nhà hàng, dịch vụ du lịch chủ động chuẩn bị đầy đủ điều kiện; chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ, kỹ năng ứng xử văn minh, thân thiện. Ông Tráng A Chu, chủ cơ sở A Chu Homestay, bản Hua Tạt, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, cho biết: “Chúng tôi tiếp tục nghiêm túc niêm yết giá công khai, bán đúng giá niêm yết; cam kết không tăng giá bất hợp lý, chèo kéo du khách”.

Sau ảnh hưởng của thiên tai năm 2025, phường Cửa Lò (Nghệ An) đã khẩn trương chỉnh trang, nâng cấp hệ thống hạ tầng phục vụ khách du lịch. Phường đã trồng mới 1.500 cây dừa, làm thêm nhiều công trình công cộng trên bờ biển. Anh Võ Văn Nguyên, Giám đốc khách sạn Ánh Dương chia sẻ, doanh nghiệp đầu tư gần 500 triệu đồng cải tạo toàn bộ hệ thống phòng nghỉ, tăng cường đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên. Năm nay, tỉnh Nghệ An lần đầu tiên tổ chức Festival du lịch “Cửa Lò - Bốn mùa biển gọi” với chuỗi sự kiện xuyên suốt trong năm.

Theo đồng chí Trần Xuân Cường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An, Festival du lịch Cửa Lò là không gian kết nối các loại hình du lịch: nghỉ dưỡng biển, văn hóa bản địa, ẩm thực và trải nghiệm cộng đồng, nhằm đạt mục tiêu Cửa Lò đón 5 triệu lượt khách trong năm 2026, trong đó có 3 triệu lượt khách lưu trú.

Dự kiến lượng du khách đến với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang sẽ tăng đột biến. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang, các ngành chức năng, chính quyền cơ sở đã triển khai nhiều giải pháp đón khách du lịch. Từ giữa tháng 4, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Tuyên Quang đã ra quân quản lý, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông liên quan khách du lịch, tập trung trên các tuyến đường từ phường Hà Giang 1 và phường Hà Giang 2 lên Cao nguyên đá Đồng Văn.

Theo đó, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp công an xã, phường rà soát, thống kê các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê xe, doanh nghiệp lữ hành, yêu cầu ký cam kết chấp hành quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đã có khoảng 30 cơ sở dịch vụ cho thuê xe và đơn vị lữ hành ký cam kết. Đơn vị đã cử cán bộ xuống cơ sở cho thuê xe, doanh nghiệp lữ hành để phổ biến pháp luật, hướng dẫn lái xe chở khách kỹ năng lái xe an toàn khi lưu thông trên các tuyến đường đèo dốc.

Đơn vị đang rà soát các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, các điểm bất hợp lý về tổ chức giao thông để kịp thời tổng hợp, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền khắc phục, xử lý. Trong dịp nghỉ lễ, đơn vị sẽ huy động tối đa lực lượng phối hợp công an các xã, phường làm nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông tại các khu, điểm du lịch trọng điểm.

