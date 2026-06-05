11 nhà hàng Việt Nam đạt một sao Michelin

Michelin vinh danh hai nhà hàng mới Onvit và Upstairs, nâng tổng số cơ sở sở hữu một sao tại Việt Nam lên con số 11.

Trong lần thứ tư Michelin Guide đến Việt Nam, 11 nhà hàng được trao một sao Michelin.

“Sao” là hệ thống phân loại xếp hạng của Michelin Guide. Một sao dành cho nhà hàng “có chất lượng món ăn ngon, xứng đáng để dừng chân thưởng thức”. Hai sao là “nhà hàng có chất lượng món ăn xuất sắc, xứng đáng để khách ghé thăm”. Ba sao (cao nhất) là nơi “chất lượng món ăn tuyệt hảo, xứng đáng để lên kế hoạch đến tận nơi thưởng thức”.

Onvit, một trong hai nhà hàng mới được trao một sao Michelin tại Hà Nội năm nay, nằm ở tầng 3 khách sạn Grand Plaza, đường Trần Duy Hưng, Hà Nội. Đây là nhà hàng Hàn Quốc đầu tiên tại Việt Nam đạt một sao Michelin. Onvit nổi bật với thực đơn tasting (nhiều món, mỗi món gồm một phần nhỏ) được đầu bếp Joon Huyk Chi kết hợp giữa di sản ẩm thực Hàn Quốc và nguyên liệu Việt.

Ngoài ra, Michelin Guide còn trao thêm giải thưởng Chuyên gia nếm rượu (Sommelier Award) cho nhân viên Mai Bích Ngọc của nhà hàng này. Giải thưởng này nhằm tôn vinh kỹ năng, kiến thức và niềm đam mê của những chuyên gia nếm rượu trong ngành dịch vụ. Ảnh: Michelin Guide

Upstairs là nhà hàng mới thứ hai nhận một sao Michelin năm nay, nằm trên phố Nguyễn Bá Huân, phường An Khánh, TP HCM, mở cửa đón khách từ tháng 12/2024.

Khu vực chính của quán được thiết kế với 10 chỗ ngồi, nổi bật với gian bếp bán mở (semi-open kitchen) và một chỗ ngồi cho một người (one chef’s counter seat) tại quầy có thể hướng nhìn vào bếp. Ngoài ra, quán còn có ba phòng ăn riêng với 12 chỗ ngồi. Upstairs được đầu bếp Hiệp Trương lựa chọn để giới thiệu những thực đơn tasting Việt Nam hiện đại, xây dựng trên cảm hứng từ ẩm thực miền Trung.

Hến xúc bánh đa, sò nướng mỡ hành và vịt hon là ba món được đầu bếp Hiệp gợi ý cho thực khách nên thử đầu tiên khi đến quán. Ảnh: Upstairs

CieL, nằm ở phường An Khánh, TP HCM, được cẩm nang Michelin nhận xét là nơi "mang đến cho du khách trải nghiệm ẩm thực thân mật, gần gũi như đang dùng bữa tại nhà một người bạn".

Quán nằm trong một căn biệt thự, khu vực quầy ăn ở tầng trệt cho phép thực khách vừa thưởng thức món ăn, vừa chiêm ngưỡng căn bếp mở nổi bật trên nền khu vườn nhiệt đới.

Ẩm thực của quán kết hợp giữa kỹ thuật nấu ăn Pháp và tinh thần ẩm thực Việt Nam. Một trong những món ăn nổi bật là món bong bóng cá Hong Kong và kem trứng, theo gợi ý của Michelin. Ảnh: Mx chronicle

CoCo Dining nằm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TP HCM.

Đầu bếp Võ Thành Vương mang đến cho thực khách thực đơn hiện đại, kết hợp công thức truyền thống Việt Nam với kỹ thuật chế biến và phương pháp lên men tự nhiên.

Thực đơn nếm thử gồm 12 món, được phục vụ theo mùa. Theo Michelin, thực đơn gọi món cũng là một lựa chọn tuyệt vời, được phục vụ tại phòng ăn liền kề, CoCo Grill, nơi có bếp mở và không gian thoải mái hơn. Ảnh: Michelin Guide

La Maison 1888 được trao một sao lần đầu tiên vào năm 2024 và là nhà hàng đầu tiên tại Đà Nẵng nhận sao Michelin.

Khai trương cách đây 12 năm tại khu nghỉ dưỡng trên bán đảo Sơn Trà, La Maison 1888 là tác phẩm của “phù thủy kiến trúc” người Mỹ Bill Bensley. Nhà hàng được thiết kế như dinh thự Pháp cổ theo phong cách Đông Dương, nằm giữa rừng nguyên sinh.

Nhà hàng phục vụ thực đơn theo mùa, mang đến ẩm thực Pháp kết hợp nguyên liệu địa phương, hải sản tươi từ biển Sơn Trà. Các món nên thử gồm sò điệp nướng kiểu Hokkaido, ốc luộc Việt Nam cuốn trong ống mì cannelloni của Italy. Ảnh: La Maison 1888

Nhà hàng Long Triều mở cách đây hơn 10 năm, nằm trên đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP HCM.

Nơi này có tầm nhìn ra phố đi bộ Nguyễn Huệ. Không gian bên trong nổi bật với nội thất gỗ, được trang trí bằng các bức tranh nghệ thuật Trung Hoa và nhiều loại đá phong thủy. Nhà hàng có một sảnh ăn lớn, 9 phòng riêng, sức chứa tối đa 200 khách.

Các món ăn mang hương vị Quảng Đông với thực đơn món lẻ (à la carte) và các set menu. Một số các món ăn nổi tiếng của quán từng được nhiều thực khách yêu thích phải kể đến tôm sú biển sốt sơn hồ, thịt xá xíu, há cảo tôm tươi. Ảnh: Long Trieu

Nhà hàng Akuna nằm trên tầng 9 khách sạn Le Méridien, phường Sài Gòn, TP HCM.

Tên gọi mang ý nghĩa “dòng nước chảy” trong ngôn ngữ thổ dân Australia. Không gian được trang trí hơn 1.000 thanh đèn treo quanh khu bếp mở gợi lên hình ảnh dòng suối lung linh lúc hoàng hôn.

Món ăn kết hợp phong cách ẩm thực Australia hiện đại và nguồn nguyên liệu Việt Nam. Ảnh: Akuna

Gia theo đuổi ẩm thực Việt cao cấp. Bếp trưởng Sam Trần muốn thông qua mỗi món ăn khơi gợi cảm xúc mới về các nguyên liệu vốn quen thuộc, đồng thời kể chuyện văn hóa, truyền thống của người Việt. Quán nằm trên phố Văn Miếu, phường Đống Đa, Hà Nội.

Nhà hàng phục vụ tasting menu (thực đơn nếm thử), với 10 món định sẵn, kèm thức uống phù hợp hương vị từng món. Nhà hàng phục vụ thực đơn theo mùa, khoảng ba tháng đổi một lần, các món đã qua hầu như không xuất hiện trong mùa mới. Ảnh: Giang Huy

Hibana by Koki nằm trong khách sạn Capella ở trung tâm Hà Nội, mang phong cách nghệ thuật ẩm thực Teppanyaki Nhật Bản - sử dụng đồ gang, sắt hoặc thép để chế biến món ăn, thường là nướng, xào, chiên.

Hibana by Koki có 14 chỗ ngồi, thực khách muốn dùng bữa đều phải đặt chỗ trước. Bếp trưởng Yamaguch cho biết ngôi sao Michelin liên tiếp 4 năm mang đến sự chú ý lớn hơn từ cộng đồng yêu ẩm thực trong nước và quốc tế, giúp nhà hàng đón tiếp nhiều thực khách đến từ các quốc gia khác nhau hơn. Ảnh: Giang Huy

Từ ngày mở cửa cho đến khi nhận sao Michelin, Tầm Vị vẫn duy trì thực đơn trứng rán, rau muống, dưa cà. Quán nằm trên phố Yên Thế, phường Ba Đình, Hà Nội.

Không gian nhà hàng là căn nhà gỗ hai tầng với khoảng 20 bàn, phục vụ cùng lúc khoảng 100 thực khách. Tường, trần, sàn, cầu thang, bộ bàn ghế cũ, ống đũa tre trong nhà hàng tái hiện ngôi nhà cổ xưa.

Tầm Vị mở cửa năm 2019, với tên được ghép từ tên của bà Tầm, mẹ của Mai Anh - chủ quán, và “Vị”, mang nghĩa khẩu vị. Ý tưởng mở quán của hai mẹ con xuất phát từ mong muốn phục vụ bữa cơm gia đình truyền thống. Ảnh: Tầm Vị

Nằm trên phố Tôn Thất Đàm, phường Sài Gòn, TP HCM, Ăn Ăn Saigon là nhà hàng phục vụ thực đơn với các món Việt ba miền và được làm mới trong cách chế biến, trang trí.

Sau thời gian làm việc ở các thành phố lớn như Hongkong, Chicago và Bangkok, đầu bếp kiêm chủ nhà hàng Peter Cuong Franklin đã trở về Việt Nam để mở nhà hàng này tại một khu chợ nhộn nhịp.

Ông áp dụng kỹ thuật nấu ăn hiện đại vào các công thức món ăn đường phố truyền thống để tạo ra những hương vị hấp dẫn. Dù là nem cuốn gan ngỗng, cá nghệ Hà Nội hay bánh mì mini thịt bò Wagyu, đều là một tác phẩm về sự cân bằng hoàn hảo giữa hương vị và kết cấu, theo đánh giá từ cẩm nang Michelin. Ảnh: Anan Saigon

Theo vnexpress.net