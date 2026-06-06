Đưa văn hóa bản địa thành lợi thế thu hút du khách

Cùng với khai thác tiềm năng cảnh quan thiên nhiên, cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đang phát huy tính nguyên bản và chiều sâu lịch sử văn hóa bản địa để làm du lịch, biến tài nguyên độc đáo này thành lợi thế thu hút du khách.

Du khách quốc tế thích thú khám phá văn hóa nghề dệt ở điểm du lịch cộng đồng bản Lác - xã Mai Hạ.

Bản Mỗ - xã Thung Nai được biết đến là một trong những điểm du lịch cộng đồng thu hút du khách nhờ hệ thống hơn 100 nếp nhà sàn cổ được bảo tồn nguyên vẹn cùng không gian văn hóa dân tộc Mường chân thực, mộc mạc, hoang sơ. Đến thăm bản, du khách được khám phá kiến trúc nhà sàn độc đáo làm bằng gỗ, mái lợp lá cọ, ẩn mình dưới chân núi và bao quanh bởi thung lũng, tạo cảnh sắc yên bình, nên thơ.

Tại điểm du lịch cộng đồng này, du khách còn được trải nghiệm lối sống bản địa, tìm hiểu các nghề truyền thống được người dân trong bản duy trì, như: Dệt thổ cẩm, đan lát, làm nông nghiệp; thưởng thức những món ăn mang đậm hương vị núi rừng, như: Cơm lam, lợn bản, cá nướng, măng chua, rượu cần; xem biểu diễn làn điệu dân ca, trình tấu chiêng Mường và những điệu múa truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Bản Sưng - xã Cao Sơn là điểm du lịch cộng đồng còn giữ nguyên nét hoang sơ, nơi đồng bào dân tộc Dao Tiền dựa vào bản sắc để phát triển. Tại đây, du khách sẽ được trải nghiệm nếp sống mộc mạc, ngủ nhà sàn, ăn cơm bản, tắm lá thuốc, xem trình diễn văn nghệ do chính những người con của bản biểu diễn; tham quan, tìm hiểu nghề dệt thổ cẩm với kỹ thuật vẽ sáp ong; xem cách người Dao Tiền “giữ lửa” nghề làm giấy dó thủ công, từng bước tạo ra những sản phẩm có giá trị kinh tế để xuất khẩu; bảo tồn cây dược liệu và nghề làm thuốc gia truyền gắn với hoạt động du lịch, tạo nguồn sinh kế bền vững.

Một trong những điểm đến văn hóa bản địa nổi bật là các bản du lịch cộng đồng thuộc xã Xuân Đài. Tại không gian văn hóa bản địa của người Mường ở bản Dù, bản Lấp và người Dao ở bản Cỏi, xóm Lạng, du khách yêu thích trải nghiệm lưu trú tại nhà sàn truyền thống, thưởng thức ẩm thực địa phương, tắm lá thuốc, khám phá hệ thống hang động và tham gia các lễ hội, điệu múa truyền thống.

Không gian lưu trú trong những nếp nhà sàn Mường cổ là một trong những trải nghiệm yêu thích của nhiều du khách khi đến điểm du lịch cộng đồng bản Mỗ - xã Thung Nai.

Theo hướng Quốc lộ 6, trên hành trình du lịch vùng Tây Bắc, văn hóa bản địa của đồng bào dân tộc Thái các xã Mai Châu, Mai Hạ, Bao La hay dân tộc Mông mang đến những ấn tượng sâu sắc về miền đất, tăng sức hấp dẫn cho điểm đến. Du khách Nathalie (CH Pháp) chia sẻ: Tôi đã có một kỳ nghỉ dài ngày và có cơ hội gặp gỡ, tìm hiểu văn hóa bản địa của cộng đồng Thái, Mông. Thành quả của kỳ nghỉ không chỉ thư giãn, khám phá thiên nhiên mà còn là những trải nghiệm đáng nhớ về không gian làng bản mộc mạc, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên; các hoạt động văn hóa, văn nghệ truyền thống, trò chơi dân gian và lễ hội. Đặc biệt, người Mông ở Pà Cò còn chú trọng giữ gìn trang phục và các nghề truyền thống.

Phú Thọ là nơi chung sống của 51 thành phần dân tộc, trong đó có hơn 1 triệu người dân tộc thiểu số, chủ yếu là các dân tộc: Mường, Dao, Cao Lan, Thái, Tày, Mông. Đồng chí Bùi Xuân Trường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định: Với mỗi địa phương, bản sắc văn hóa không chỉ là niềm tự hào của cộng đồng mà còn trở thành “chìa khóa” cốt lõi thúc đẩy du lịch bền vững và phát triển kinh tế. Việc bảo tồn, phát huy các di sản này giúp lưu giữ hồn cốt dân tộc trong tiến trình hội nhập.

Những năm gần đây, việc kết hợp giữa bảo tồn di sản Đất Tổ, phát huy bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch cộng đồng được tỉnh xác định là chiến lược trọng tâm. Mô hình được tập trung ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số Mường, Thái, Dao, Mông. Bản sắc văn hóa cộng đồng các dân tộc đồng thời mang lại giá trị trải nghiệm khác biệt, tạo sự kết nối sâu sắc, là đòn bẩy để nâng cao sinh kế, giảm nghèo bền vững.

Bùi Minh