Ngai vàng triều Nguyễn được trưng bày trở lại sau sự cố phá hoại

Ngai vàng triều Nguyễn bị phá hoại hồi tháng 5/2025 đã được nghệ nhân phục chế, trưng bày trở lại tại điện Thái Hòa, phục vụ khách tham quan từ sáng 4/6.

Khoảng 7h30, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đưa bảo vật quốc gia Ngai vàng triều Nguyễn vào trưng bày trở lại tại điện Thái Hóa, sau hơn một năm bị phá hoại, phải đưa đi phục chế.

Công tác phục chế được làm từ ngày 22/4 - 4/5, tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, do Công ty Cổ phần Tu bổ Di tích Huế đảm nhiệm. Trong quá trình triển khai, hội đồng chuyên môn đã kiểm tra, giám sát chặt chẽ các bước phục chế nhằm bảo đảm yêu cầu khoa học, kỹ thuật và nguyên tắc bảo tồn di sản.

Việc phục chế bảo vật được tiến hành trên nguyên tắc bảo tồn tối đa yếu tố gốc, tận dụng toàn bộ mảnh vỡ còn lại, hạn chế can thiệp vào hiện vật. Các chuyên gia đã làm sạch bề mặt, xử lý mối mọt, nấm mốc, gắn kết 14 mảnh vỡ của tay ngai, phục hồi phần mộng nối và xử lý các vị trí khuyết thiếu bằng vật liệu tương thích với chất liệu nguyên bản.

Quá trình hoàn thiện, các chuyên gia sử dụng sơn ta và vàng thật theo kỹ thuật truyền thống, đồng thời phủ lớp bảo vệ mỏng nhằm tăng độ bền nhưng không làm thay đổi giá trị thẩm mỹ của bảo vật. Toàn bộ công việc đều được quay phim, chụp ảnh và lập hồ sơ lưu trữ phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu lâu dài.

Bảo vật Ngai vàng triều Nguyễn được đặt tại điện Thái Hòa. Ảnh: Văn Minh

Sau phục chế, Bảo vật quốc gia “Ngai vua triều Nguyễn” đã ổn định về kết cấu, phục hồi phần tay ngai bị phá hoại, bảo đảm đúng hình dáng, kích thước, màu sắc nguyên bản theo hồ sơ công nhận Bảo vật quốc gia.

Quá trình phục chế không sáng tạo thêm hoa văn, họa tiết mới, không làm sai lệch yếu tố gốc, đồng thời đã xử lý các tác nhân gây hư hại như mối mọt, nấm mốc và tăng cường độ bền vững cho kết cấu tay ngai.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết việc phục chế được thực hiện thận trọng, đúng quy định pháp luật và chuyên môn về bảo tồn di sản.

Bảo vật quốc gia Ngai vàng triều Nguyễn sau khi phục chế. Ảnh: Văn Minh

Trước đó, ngày 24/5/2025, bảo vật quốc gia “Ngai vua triều Nguyễn” bị Hồ Văn Phương Tâm, 42 tuổi ở phường Kim Long phá hoại, làm gãy tay ngai phía bên trái, khiến 14 mảnh vỡ bị tách rời với kích thước không đồng nhất.

Sau sự cố, hiện vật được đưa về bảo quản tại kho cổ vật của Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. Các mảnh vỡ được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế thu giữ phục vụ công tác điều tra, sau đó bàn giao lại cho Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế để phục chế theo quy định.

Để bảo vệ các bảo vật, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sau đó lắp hàng rào kính cường lực trong điện Thái Hòa cao 1,5 m, dài 21,3 m.

Mục đích là tránh tình trạng du khách xâm nhập vào khu vực trưng bày, đồng thời khách vẫn ngắm được ngai vàng và các bảo vật. Ngoài hàng rào bằng kính cường lực, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cũng lắp đặt thêm camera an ninh, tăng cường bảo vệ.

Du khách vào tham quan điện bằng lối đi hai bên và di chuyển thẳng ra phía hậu điện. Tại đây, Trung tâm trình chiếu hình ảnh di sản Huế và thuyết minh cho khách về lịch sử.

Ngai vàng triều Nguyễn được đặt ở điện Thái Hòa là hiện vật độc bản mang nhiều giá trị lịch sử, văn hóa. Ngai cao 101 cm, rộng 72 cm, dài 87 cm. Phần đế dài 118 cm, rộng 90 cm, cao 20 cm. Phía trên ngai có bửu tán thếp vàng lộng lẫy. Tất cả được làm bằng gỗ sơn son thếp vàng. Tháng 12/2015, ngai vàng được công nhận là bảo vật quốc gia.

Theo vnexpress.net