Khu du lịch Đại Lải - vẻ đẹp “non xanh, nước biếc”

Được thiên nhiên ưu đãi cùng với bàn tay kiến tạo của con người, Đại Lải mang vẻ đẹp “non xanh, nước biếc”, trở thành “thiên đường nghỉ dưỡng xanh” của vùng trung du Bắc Bộ. Những năm gần đây, với sự quan tâm đầu tư đồng bộ về hạ tầng, cảnh quan và các dịch vụ du lịch, Khu du lịch Đại Lải ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.

Theo chiếc du thuyền lướt trên mặt nước xanh mênh mang của hồ Đại Lải, chúng tôi đến đảo Ngọc (tên gọi cũ là Đảo Chim) nằm giữa lòng hồ. Với diện tích gần 5ha, cây cối xanh tốt quanh năm, hương hoa thơm ngát, nơi đây là môi trường sinh sống lý tưởng của hơn một trăm loài chim, tạo nên không gian sinh thái lãng mạn, kỳ thú.

Phía Đông Nam hồ là Flamingo Đại Lải Resort, được xây dựng trên diện tích 123ha thuộc địa bàn xã Ngọc Thanh cũ, một phần tiếp giáp mặt hồ, xung quanh được bao bọc bởi gần 9.000ha rừng tự nhiên thuộc dãy Tam Đảo. Điều kiện tự nhiên đặc biệt đã tạo nên một vùng tiểu khí hậu đặc thù, mát mẻ vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông.

Đảo Ngọc - Hồ Đại Lải nhìn từ trên cao.

Flamingo Đại Lải Resort được biết đến là khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp đạt tiêu chuẩn quốc tế với hệ thống dịch vụ đa dạng như câu lạc bộ thể thao, chăm sóc sức khỏe, sân golf, du thuyền, spa, thiền, phòng tập gym... Khu nghỉ dưỡng có hơn 50 biệt thự cao cấp đạt tiêu chuẩn 5 sao; hệ thống nhà hàng Á - Âu được thiết kế độc đáo bằng tre tự nhiên, tạo không gian sang trọng, gần gũi với thiên nhiên.

Bên cạnh đó là sân golf Đại Lải 18 lỗ do Công ty Linkshape (Australia) thiết kế, xây dựng, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm và thư giãn của du khách dưới chân núi Thằn Lằn. Bao quanh sân golf là những cánh rừng thông xanh mát, các quầy bar và khu phụ trợ đạt tiêu chuẩn quốc tế. Phía trước sân golf là mặt hồ Đại Lải quanh năm trong xanh, tạo nên không gian yên bình, thư thái.

Cụm phía Tây Bắc hồ Đại Lải hiện có gần 20 khách sạn, nhà hàng với hơn 300 phòng đạt tiêu chuẩn phục vụ du khách. Ngoài ra, nhiều nhà hàng còn phục vụ các món ăn đặc sản của đồng bào dân tộc Sán Dìu khu vực Ngọc Thanh.

Một góc phía Bắc hồ Đại Lải.

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ công phường Xuân Hòa Nguyễn Ngọc Khuê cho biết: Khu du lịch Đại Lải rộng khoảng 10km2, gồm 4 đảo lớn, nhỏ. Hồ Đại Lải được xây dựng từ năm 1959 nhằm phục vụ sản xuất nông nghiệp, có diện tích mặt nước khoảng 500ha và cách Thủ đô Hà Nội khoảng 50km về phía Bắc.

Địa hình đặc trưng với những cánh rừng xanh xen kẽ các thung lũng tự nhiên đã hình thành một tiểu vùng khí hậu riêng biệt mà ít nơi có được. Mùa hè mát mẻ, mùa đông không quá lạnh nhờ được dãy Tam Đảo cùng các ngọn núi Cột Cờ, Mỏ Quạ, Thằn Lằn che chắn. Đây là điều kiện thuận lợi để Đại Lải trở thành điểm nghỉ dưỡng cuối tuần lý tưởng.

Nhận rõ tiềm năng, lợi thế của hồ Đại Lải, tỉnh Vĩnh Phúc trước đây và thành phố Phúc Yên, nay là phường Xuân Hòa đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách thu hút đầu tư phát triển các nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí và các khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng từ cao cấp đến bình dân.

Những năm gần đây, mỗi năm khu du lịch Đại Lải đón khoảng 200-250 nghìn lượt khách đến vui chơi, nghỉ dưỡng, tạo việc làm cho gần 700 lao động với mức thu nhập bình quân từ 7-10 triệu đồng/người/tháng.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc trước đây đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 dự án trồng rừng kết hợp phát triển khu du lịch sinh thái cao cấp tại khu vực Ngọc Thanh, Cao Minh và trung tâm phường Xuân Hòa với tổng diện tích 208ha dọc dãy núi Thằn Lằn. Dự án bao gồm các hạng mục trồng rừng, khu dịch vụ du lịch - giải trí cao cấp, khu nhà vườn, biệt thự trên núi, khu cây xanh công viên kết hợp dịch vụ công cộng và vui chơi giải trí gắn với khu dân cư đô thị.

Trong tương lai, Khu du lịch Đại Lải sẽ kết nối với các khu công nghiệp Quang Minh, Nội Bài, Thăng Long cùng các khu đô thị Mê Linh, Quang Minh, tạo thành chuỗi đô thị - công nghiệp - du lịch phát triển ở phía Bắc Thủ đô Hà Nội.

Với mục tiêu xây dựng Đại Lải trở thành khu du lịch hiện đại, sầm uất, những năm gần đây, chính quyền địa phương đã quan tâm đầu tư hạ tầng, bãi tắm, công viên cây xanh; cải tạo, nâng cấp hệ thống đường dạo ven hồ, vườn hoa, bến tàu; đồng thời phối hợp với các cơ quan truyền thông Trung ương và địa phương đẩy mạnh quảng bá hình ảnh du lịch Đại Lải. Công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự cũng được chú trọng thực hiện thường xuyên.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Xuân Hòa nhiệm kỳ 2025-2030 xác định phát triển du lịch là một trong những khâu đột phá nhằm nâng cao thu nhập, tạo việc làm cho người dân. Theo đó, địa phương ưu tiên nguồn lực đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng phục vụ phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng quanh hồ Đại Lải và khu vực trung tâm; xây dựng các điểm nhấn về không gian công cộng, cảnh quan đô thị, khu phố thương mại, trung tâm dịch vụ chất lượng cao; phát triển kinh tế đêm và từng bước xây dựng thương hiệu “Xuân Hòa - Điểm đến xanh, thân thiện”.

Với cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, hệ sinh thái đa dạng cùng sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng và dịch vụ, Khu du lịch Đại Lải đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và trở thành một trong những trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng hàng đầu của khu vực.

Xuân Hùng