Phong Nha - Kẻ Bàng được công nhận Khu Dự trữ sinh quyển thế giới

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Ngày 6/6, Giám đốc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng Phạm Hồng Thái thông tin, UNESCO vừa chính thức công nhận Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới, trở thành thành viên của Mạng lưới các Khu Dự trữ sinh quyển thế giới.
Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới thứ 12 của Việt Nam.
Trước đó, ngày 5/6, tại Kỳ họp lần thứ 38 của Hội đồng điều phối quốc tế Chương trình con người và sinh quyển của UNESCO (MAB-ICC) diễn ra tại thành phố Hernandarias, Cộng hòa Paraguay, Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị chính thức được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới. Đây là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới thứ 12 của Việt Nam được UNESCO công nhận.
Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng có tổng diện tích 515.830ha. Trong đó, vùng lõi 123.326ha, vùng đệm 220.055ha, vùng chuyển tiếp 172.449ha.
Danh hiệu này thêm lần nữa khẳng định giá trị nổi bật toàn cầu về đa dạng sinh học, hệ sinh thái và cảnh quan thiên nhiên độc đáo của Phong Nha-Kẻ Bàng; đồng thời ghi nhận những nỗ lực bền bỉ trong công tác bảo tồn thiên nhiên, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển bền vững của địa phương.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo (bên trái) nhận bằng công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới.
Danh hiệu mới này đánh dấu lần thứ 3 Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng được UNESCO vinh danh ở tầm quốc tế, sau 2 lần được công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới và Di sản thiên nhiên thế giới liên biên giới đầu tiên ở Đông Nam Á.
Theo nhandan.vn
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