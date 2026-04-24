Vì phim mà tới

Theo Expedia, du lịch theo phim trường - xu hướng du lịch chịu ảnh hưởng từ Hollywood - được dự đoán sẽ trở thành một ngành công nghiệp tiềm năng trị giá 8 tỷ USD tại Mỹ.

Phim trường Hobbiton ở New Zealand.

Trong số những du khách thuộc thế hệ Z và Millennials, 81% cho biết họ lên kế hoạch cho các chuyến đi dựa trên những gì họ đã xem trên màn ảnh. Các hãng phim, nền tảng phát trực tuyến đã nhận thấy điều này và chủ động sử dụng bối cảnh như một cách để thu hút khán giả theo hướng tạo cảm hứng.

Phim ảnh không chỉ đơn thuần giới thiệu các địa điểm mà còn biến nhiều khoảnh khắc sống động trở thành biểu tượng. Từ đó biến mỗi dịp check-in của du khách trở thành cơ hội được “sống” trong phim theo phiên bản của riêng mình. Cảm giác được “cá nhân hóa” những điểm đến trong mơ khiến trải nghiệm trở nên đặc biệt ý nghĩa. Dưới đây là một số điểm đến từ phim ảnh có sức hút đặc biệt với du khách được The Hollywood Reporter thống kê:

Quán Café des Deux Moulins (Paris, Pháp)

Nằm ở góc phố số 15 đường Lepic ở khu Montmartre (Paris), quán rượu nhỏ với mái hiên màu đỏ tươi này chính là nơi nhân vật chính của bộ phim hài lãng mạn Amélie từng làm việc. Phim đã tạo nên hiện tượng thời điểm năm 2001, được đề cử Oscar với câu chuyện tràn đầy niềm vui, sự lạc quan.

Vịnh Maya (Ko Phi Phi Leh, Thái Lan)

Sau khi xuất hiện trong bộ phim The Beach của tài tử Leonardo Di Caprio, vịnh Maya đã trở thành điểm đến trong mơ của du khách. Nhưng sức hút quá lớn cũng biến nơi đây trở thành minh chứng cho hậu quả quá tải của du lịch. Năm 2018 ghi nhận khoảnh 5.000-6.000 khách tới đây mỗi ngày khiến chính quyền Thái Lan phải tạm đóng cửa để hệ sinh thái được phục hồi. Bốn năm sau, nơi đây mở cửa trở lại cùng với những quy định nghiêm ngặt hơn để bảo vệ môi trường.

Tiffany & Co., Đại lộ số 5 (New York, Mỹ)

Audrey Hepburn trong vai Holly Golightly ở phân cảnh mở đầu của phim kinh điển Breakfast at Tiffany's (1961) đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho biết bao phụ nữ đổ tới cửa hàng của Tiffany & Co. để tái hiện khoảnh khắc đi vào lịch sử điện ảnh thế giới. Người hâm mộ còn diện trang phục, đeo phụ kiện và mang theo cả cà phê, bánh ngọt y hệt như thần tượng để ghi lại những bức ảnh đáng nhớ. Địa danh trên hứa hẹn sẽ còn tiếp tục gây sốt khi dự án phim về Audrey Hepburn được đưa vào thực hiện với vai chính thuộc về Lily Collins.

Làng Iseltwald, bên bờ hồ Brienz thuộc dãy núi Alps của Thụy Sĩ

Đây là nơi ghi dấu hồi kết đẹp như mơ cho cuộc tình màn ảnh khiến biết bao trái tim khán giả thổn thức - Hạ cánh nơi anh. Với hiệu ứng bùng nổ từ bộ phim, khách du lịch đã đổ xô đến khám phá, khiến một số điểm quay phim như bến tàu nơi Ri Jeong-hyeok (Hyun Bin thủ vai) chơi piano trở nên quá “hot” và được biến trở thành điểm kinh doanh thu phí.

Lâu đài Highclere (Anh)

Tọa lạc trên một khu đất rộng 5.000 mẫu Anh, lâu đài Highclere góp phần quan trọng trong việc định hình nên thế giới Downton Abbey - một trong những thương hiệu phim cổ trang nổi tiếng và có sức ảnh hưởng lớn nhất. Ngôi biệt thự kiểu Victoria tráng lệ, đậm chất quý tộc từng là nhà của gia đình Crawley trong suốt 6 mùa phim truyền hình và 3 phần phim điện ảnh. Dù có những tour tham quan, trải nghiệm lâu đài nhưng việc mua vé rất khó khăn kể cả khi đặt trước nhiều tháng vì thường xuyên cháy vé.

Sa mạc cát đỏ Wadi Rum (Jordan)

Thung lũng cát màu cam gỉ sét và những dãy núi đá sa thạch này đã trở thành bối cảnh cho nhiều cảnh quay ở Arrakis trong cả hai phần phim bom tấn Dune 1 và Dune 2. Được mệnh danh là “Sa mạc của Hollywood”, với vẻ đẹp đậm chất viễn tưởng, Khu Bảo tồn Wadi Rum, một di sản thế giới của UNESCO, cũng đã xuất hiện trong những bộ phim nổi tiếng như Lawrence of Arabia, Prometheus, The Martian và Aladdin phiên bản người đóng...

Hội đồng Du lịch Jordan cho biết các tác phẩm điện ảnh quốc tế đã thúc đẩy lượng khách du lịch tăng 20% từ năm 2017 đến năm 2023. Con số này hứa hẹn sẽ còn tiếp tục tăng khi phần 3 của Dune ra mắt cuối năm nay.

Ruộng bậc thang Tegalalang (Bali, Indonesia)

Đây là một trong những bối cảnh rất ấn tượng ở bộ phim Eat, Pray, Love (Ăn, cầu nguyện và yêu) với sự tham gia của nữ diễn viên Julia Roberts. Trong chương Tình yêu, ruộng bậc thang Tegalalang tuyệt đẹp ở Bali xuất hiện trong cảnh nữ chính đạp xe dọc theo con đường quanh co. Những cánh đồng lúa xanh mướt, nhiều tầng nằm cách thị trấn Ubud khoảng 30 phút về phía bắc và từng là một điểm đến yên tĩnh, ít người biết đến. Kể từ khi bộ phim ra mắt, khu vực này đã thu hút lượng khách du lịch khổng lồ từ những người tìm kiếm trải nghiệm tâm linh, chăm sóc sức khỏe và khám phá bản thân được miêu tả trong câu chuyện.

Thành cổ mái đỏ của Dubrovnik (Croatia)

Những người hâm mộ cuồng nhiệt của bom tấn truyền hình Game of Thrones đã không ngừng đổ tới các địa điểm quay phim từ Iceland và Tây Ban Nha đến Bắc Ireland và Morocco. Nhưng địa điểm nổi bật nhất có lẽ là Thành Cổ mái đỏ của Dubrovnik, nơi được sử dụng làm bối cảnh cho King's Landing. Sau khi du lịch bùng nổ - với các tour đi bộ tham quan theo chủ đề Game of Thrones, thành phố bắt đầu giới hạn nghiêm ngặt số người trong Thành Cổ cùng một lúc vào năm 2017.

Phim trường Hobbiton ở Matamata, New Zealand

Đây chắc chắn là một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng nhất và hút khách nhất bước ra từ phim ảnh nhờ thành công của loạt phim The Lord of the Rings và The Hobbit. Khu phức hợp cố định sống động này, với 44 ngôi nhà Hobbit và quán trọ Rồng Xanh, cung cấp cả tour tham quan tiêu chuẩn và trải nghiệm bên trong ngôi nhà Hobbit. Với vẻ đẹp thần tiên, yên bình với thiết kế mang tính biểu tượng, nơi đây được xem là “con gà đẻ trứng vàng” cho du lịch New Zealand.

Theo vtv.vn