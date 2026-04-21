Phú Thọ đẩy mạnh phát triển du lịch thông minh

Trong kỷ nguyên công nghệ số, du lịch thông minh đang trở thành “chìa khóa” quan trọng giúp các địa phương nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng giá trị và khẳng định vị thế điểm đến. Là địa phương có tiềm năng du lịch lớn, Phú Thọ xác định phát triển du lịch thông minh không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là bước đi chiến lược, hướng tới xây dựng hình ảnh một điểm đến hiện đại, hấp dẫn.

Du khách trải nghiệm tra cứu bảng thông tin du lịch.

Hiện nay, hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh được đầu tư tương đối đồng bộ, độ phủ internet rộng khắp. Nhiều tổ chức, doanh nghiệp du lịch đã chủ động ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành và quảng bá sản phẩm như sử dụng phần mềm quản trị, thanh toán điện tử, truyền thông trên các nền tảng số...

Qua đó từng bước hình thành hệ sinh thái dịch vụ du lịch số linh hoạt, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách.

Tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, việc ứng dụng công nghệ số đã được triển khai tại 3 trạm tra cứu thông tin, lắp đặt tại các vị trí thuận lợi: Cổng Trung tâm lễ hội, cổng chính Đền Hùng và khu vực Ngã 5 Đền Giếng.

Các trạm được trang bị màn hình cảm ứng, cung cấp nhiều nội dung như: Thông tin tổng quan về khu di tích; bản đồ, lộ trình tham quan; thông tin lễ hội, sự kiện văn hóa; video quảng bá về Đền Hùng nói riêng và các điểm du lịch của tỉnh Phú Thọ nói chung.

Trải nghiệm thực tế, anh Trần Minh Đức, du khách Hà Nội phấn khởi cho biết: “Hệ thống tra cứu rất tiện lợi, chỉ cần thao tác đơn giản là có thể nắm được toàn bộ thông tin về các điểm di tích, lịch trình tham quan. Điều này giúp chuyến đi chủ động hơn, đặc biệt với những người lần đầu đến Đền Hùng như tôi”.

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin, mô hình du lịch thông minh tại đây còn hướng tới quản lý tổng thể: Từ điều tiết lượng khách, bảo đảm an ninh trật tự, đến giám sát môi trường và nâng cao chất lượng dịch vụ. Phần mềm trên các trạm Kiosk được thiết kế thân thiện, dễ sử dụng, hỗ trợ đa ngôn ngữ và được quản lý tập trung từ hệ thống máy chủ.

Trao đổi với chúng tôi, ông Thiều Nhật Tân, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Khu di tích lịch sử Đền Hùng cho biết: Việc triển khai dự án nhằm nâng cao trải nghiệm tra cứu, cung cấp thông tin cho du khách, qua đó góp phần quảng bá, giới thiệu giá trị di sản văn hóa của khu di tích. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả quản lý tại đơn vị.

Có thể thấy, phát triển du lịch thông minh chính là sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ và văn hóa, giữa đổi mới sáng tạo và bảo tồn các giá trị truyền thống. Mỗi du khách đến với Phú Thọ không chỉ được thụ hưởng các tiện ích hiện đại, an toàn mà còn có cơ hội trải nghiệm chiều sâu văn hóa, di sản đặc sắc của vùng Đất Tổ.

Bích Liên - Đặng Khánh