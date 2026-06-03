Di tích Hải Vân Quan chính thức thu phí tham quan

TP HuếTừ ngày 2/6, khách tham quan di tích Hải Vân Quan sẽ phải mua vé 70.000 đồng mỗi lượt, kết thúc gần hai năm mở cửa miễn phí sau khi hoàn tất đại trùng tu.

Ngày 1/6, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết mức giá 70.000 đồng được áp dụng thống nhất cho cả du khách Việt Nam và quốc tế. Tuy nhiên, di tích sẽ miễn phí tham quan đối với trẻ em dưới 1,2 m; giảm 50% giá vé cho người dân hai thành phố Huế, Đà Nẵng và các nhóm chính sách.

Thời gian áp dụng mức thu này kéo dài đến hết ngày 31/12/2028, theo nghị quyết đã được HĐND TP Huế thông qua. Thời gian mở cửa đón khách từ 7h đến 17h30 hằng ngày.

Di tích Hải Vân quan nhìn về hướng Đà Nẵng.

Việc thu phí tham quan di tích quốc gia Hải Vân Quan được kỳ vọng tạo nguồn lực phục vụ công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ du khách khi đến với địa danh được mệnh danh là “Thiên hạ đệ nhất hùng quan”.

Toàn bộ 100 % tiền thu bán vé từ hoạt động tham quan di tích Hải Vân Quan sẽ được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế quản lý và sử dụng cho việc trùng tu các di tích.

Trước đó, cuối năm 2024, dự án bảo tồn, tu bổ và phục hồi Hải Vân Quan (do TP Huế và TP Đà Nẵng phối hợp triển khai từ năm 2021 với kinh phí hơn 42 tỷ đồng) đã hoàn thành. Trong hai năm qua, di tích mở cửa tự do đón các đoàn khách và đến nay chính thức thu phí. Quá trình trùng tu đã phục hồi diện mạo nguyên gốc cho nhiều hạng mục quan trọng như cổng thành, tường thành, nhà trú sở và bậc cấp đá.

Du khách nước ngoài thích thú ghi lại bức tường đá ở Hải Vân quan.

Hải Vân Quan nằm trên đỉnh đèo Hải Vân, ở độ cao gần 500 m so với mực nước biển, là ranh giới tự nhiên giữa Huế và Đà Nẵng. Đây từng là cửa ải quân sự trọng yếu của triều Nguyễn, được vua Minh Mạng cho xây dựng năm 1826 trên nền một công trình phòng thủ có từ trước. Mặt cổng hướng về Huế khắc ba chữ “Hải Vân Quan”, trong khi phía hướng Đà Nẵng mang dòng chữ “Thiên hạ đệ nhất hùng quan”.

Trong giai đoạn 1945-1975, nhiều hạng mục công trình quân sự được xây dựng thêm như một số vọng gác, lô cốt hòng trấn giữ con đường huyết mạch này. Đặc biệt, trên đỉnh của hai cổng Hải Vân Quan và Thiên Hạ Đệ Nhất Hùng Quan còn xây thêm những hệ thống pháo đài công sự để quan sát và đặt súng ống.

Trải qua gần hai thế kỷ cùng tác động của thời gian, chiến tranh và điều kiện thời tiết khắc nghiệt trên đỉnh đèo, nhiều hạng mục của di tích xuống cấp nghiêm trọng trước khi được tu bổ.

Theo vnexpress.net