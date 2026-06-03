Du lịch Đà Nẵng lập đỉnh, đón hơn 7,7 triệu khách trong 5 tháng

Ngày 1-6, UBND TP Đà Nẵng tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 5, đề xuất những giải pháp duy trì tốc độ tăng trưởng những tháng tới.

Du lịch Đà Nẵng vẫn giữ sức hút kỷ lục

Theo UBND thành phố Đà Nẵng, du lịch tiếp tục là điểm sáng nổi bật nhất trong bức tranh kinh tế Đà Nẵng 5 tháng đầu năm 2026 khi lượng khách quốc tế và nội địa đều tăng mạnh, kéo theo sự khởi sắc của các lĩnh vực thương mại, dịch vụ và vận tải.

Kết thúc tháng 5, các cơ sở lưu trú ở Đà Nẵng phục vụ khoảng 1,78 triệu lượt khách, tăng gần 29% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khách quốc tế đạt 872.000 lượt, tăng hơn 31%; khách nội địa đạt 906.000 lượt, tăng gần 27%.

Lũy kế 5 tháng đầu năm, tổng lượt khách lưu trú đạt khoảng 7,74 triệu lượt, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng khách quốc tế đạt hơn 4,18 triệu lượt, tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng của ngành du lịch thành phố.

Sân bay Đà Nẵng liên tục ghi nhận tăng tần suất các chuyến bay quốc tế thời gian qua.

Theo đánh giá của ngành du lịch, kết quả này có được nhờ hàng loạt sự kiện văn hóa, lễ hội, thể thao và các chương trình kích cầu du lịch được tổ chức liên tục từ đầu năm đến nay, giúp Đà Nẵng duy trì sức hút với cả khách trong nước lẫn quốc tế.

Sự tăng trưởng của ngành du lịch cũng tạo hiệu ứng lan tỏa đến nhiều lĩnh vực khác. Thương mại, dịch vụ và vận tải tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực khi nguồn cung hàng hóa ổn định, thị trường không xảy ra tình trạng khan hiếm hay biến động giá bất thường.

Đà Nẵng thu ngân sách hơn 34.000 tỉ đồng

Đến ngày 20-5, tổng thu ngân sách toàn thành phố Đà Nẵng đạt 34.315 tỉ đồng, bằng 51,69% dự toán năm 2026.

Bên cạnh du lịch và thương mại, sản xuất công nghiệp tiếp tục là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế Đà Nẵng.

Chỉ riêng trong tháng 5, thành phố đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký cho 599 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện với tổng vốn đăng ký hơn 5.708 tỉ đồng.

Tính từ đầu năm đến nay, toàn thành phố có 3.165 doanh nghiệp thành lập mới, tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm trước, trong số này có 1.426 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Cùng với thu hút đầu tư, công tác đầu tư công và phát triển hạ tầng tiếp tục được thành phố Đà Nẵng đẩy mạnh. Đến cuối tháng 5, toàn thành phố đã giải ngân hơn 3.095 tỉ đồng vốn đầu tư công, đạt 19,22% kế hoạch năm.

Thành phố cũng đang thực hiện 24 dự án nhà ở xã hội với hơn 21.200 căn hộ. Trong năm 2026, Đà Nẵng đặt mục tiêu khởi công mới từ 7 đến 9 dự án và mở bán từ 6.000 đến 7.000 căn hộ.