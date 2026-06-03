Đồng bộ các giải pháp kích cầu, tạo đột phá cho du lịch Đất Tổ

Bằng chuỗi giải pháp đồng bộ và các chương trình kích cầu, liên kết hấp dẫn, tỉnh Phú Thọ đang tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng văn hóa, lịch sử trong không gian phát triển mới. Sự chủ động, quyết liệt của ngành du lịch địa phương đã và đang tạo ra sức hút mạnh mẽ, khẳng định thương hiệu du lịch Đất Tổ trong lòng du khách muôn phương.

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 với nhiều hoạt động hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách thập phương đến tham quan.

Sức hút của du lịch Đất Tổ trong năm 2026 phải kể đến sự kiện Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026. Đây không chỉ là ngày hội văn hóa tâm linh thiêng liêng của dân tộc, mà còn là điểm nhấn chiến lược để khẳng định vai trò liên kết của du lịch địa phương trong không gian phát triển mới của vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Chuỗi hoạt động lễ hội năm nay được tổ chức theo hướng mở rộng không gian trải nghiệm, tăng tính kết nối chặt chẽ và kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Điểm nhấn nổi bật chính là sự kiện “Sắc màu Du lịch Đất Tổ - Phú Thọ năm 2026” và Chương trình kích cầu du lịch tỉnh Phú Thọ năm 2026 đã quy tụ các khu quảng bá sản phẩm du lịch, sản phẩm OCOP đạt chuẩn cùng các hoạt động trình diễn văn hóa dân gian độc đáo.

Sự vào cuộc tích cực của Hiệp hội Du lịch tỉnh cùng cộng đồng doanh nghiệp lữ hành, lưu trú đã tạo nên một làn sóng dịch vụ chất lượng, giới thiệu hàng loạt tour trải nghiệm ý nghĩa như tour đêm Đền Hùng, tour khám phá di sản kết hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng và du lịch sinh thái cộng đồng...

Tam Đảo với nhiều công trình có kiến trúc ấn tượng thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Ngay sau sức nóng của mùa lễ hội truyền thống, du lịch Đất Tổ tiếp tục tạo nên cú hích mạnh mẽ cho mùa du lịch hè bằng sự kiện UBND xã Tam Đảo phối hợp với Sở VH-TT&DL tổ chức chương trình khai mạc du lịch hè; triển lãm Du lịch - Ẩm thực và phát động hưởng ứng kích cầu Du lịch với chủ đề “Tam Đảo - Điểm hẹn trên mây” năm 2026 diễn ra tại Công viên Khu du lịch quốc gia Tam Đảo vừa qua. Tam Đảo nổi tiếng là vùng đất nghỉ dưỡng lý tưởng với khí hậu mát mẻ quanh năm, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và hệ sinh thái phong phú. Việc tổ chức không gian triển lãm với quy mô hơn 50 gian hàng đến từ nhiều tỉnh, thành phố như Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Tuyên Quang, Lào Cai... đã mang đến không khí lễ hội náo nhiệt, giúp kích thích mạnh mẽ nhu cầu mua sắm và nghỉ dưỡng của du khách. Đêm hội nghệ thuật khai mạc được dàn dựng công phu với sự kết hợp của âm thanh và ánh sáng hiện đại đã để lại ấn tượng sâu đậm, định hình Tam Đảo thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng xanh - sạch - đẹp và bền vững của khu vực.

Có mặt tại không gian mờ sương đầy thơ mộng của Tam Đảo trong những ngày diễn ra sự kiện, anh Nguyễn Minh Hải - một du khách đến từ quận Hà Đông, Thủ đô Hà Nội không giấu nổi sự thích thú chia sẻ: Biết tin về chương trình kích cầu du lịch “Tam Đảo – Điểm hẹn trên mây”, tôi đã quyết định cùng gia đình lên đây nghỉ dưỡng. Tại khách sạn nơi chúng tôi đang ở, gia đình được hưởng mức giảm giá 10% cho dịch vụ phòng nghỉ, ăn uống và được miễn phí sử dụng bể bơi bốn mùa. Sự thân thiện, mến khách của người dân cùng với mức chi phí dịch vụ vô cùng hợp lý nhờ gói kích cầu đã khiến chúng tôi rất hài lòng.

Để có được những thành công và sự cộng hưởng mạnh mẽ từ các điểm đến, Sở VH-TT&DL đã chủ động xây dựng và triển khai Chương trình kích cầu du lịch tỉnh năm 2026 một cách bài bản, toàn diện. Toàn tỉnh hướng tới mục tiêu phấn đấu trong năm 2026 thu hút 15 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế đạt 705 nghìn lượt, khách lưu trú đạt 4.950 nghìn lượt và tổng doanh thu từ du lịch đạt khoảng 16,3 nghìn tỷ đồng. Chương trình kích cầu tập trung vận động các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, nhà hàng thực hiện liên kết chuỗi cung ứng sản phẩm dịch vụ từ vận chuyển, mua sắm cho đến nghỉ dưỡng, hội nghị. Các đơn vị tham gia đều cam kết thực hiện chương trình giảm giá sâu từ 15% - 30% tùy theo từng hạng mục dịch vụ nhưng vẫn bảo đảm giữ vững chất lượng tối ưu, tăng thêm các dịch vụ gia tăng để tạo nên những trải nghiệm trọn vẹn nhất cho du khách.

Đồng chí Đặng Tuấn Hùng - Trưởng phòng Quản lý Du lịch (Sở VH-TT&DL) cho biết: Nội dung quan trọng chủ yếu triển khai Chương trình kích cầu du lịch năm 2026 là triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nhằm thu hút khách du lịch quốc tế và nội địa, khách du lịch có khả năng chi trả cao, lưu trú dài ngày; nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng doanh thu du lịch, thúc đẩy hoạt động du lịch phát triển, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Trong đó tập trung xây dựng và triển khai các gói sản phẩm kích cầu du lịch nội tỉnh. Chú trọng xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, gắn liền với bản sắc văn hóa địa phương như các chương trình du lịch tâm linh cội nguồn, tour đêm Đền Hùng, du lịch nghỉ dưỡng khoáng nóng Thanh Thủy, Kim Bôi, du lịch sinh thái Xuân Sơn, du lịch trải nghiệm làng nghề truyền thống gắn với các sản phẩm OCOP đạt chuẩn.

Tăng cường liên kết chuỗi cung ứng và kết nối với các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài tỉnh để nâng cao hiệu quả kích cầu. Kết nối các khu, điểm du lịch trong tỉnh với các tỉnh trong nhóm hợp tác phát triển du lịch các tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh để xây dựng các gói kích cầu du lịch theo tuyến liên vùng. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá và xúc tiến du lịch.

Tăng cường thông tin, tuyên truyền về các chương trình, sự kiện VH, TT&DL trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội lớn (Zalo, Facebook, Tiktok...). Ứng dụng công nghệ thông tin như Cổng thông tin du lịch thông minh, đồng thời chủ động đón các đoàn Famtrip, Press trip đến khảo sát, kết nối tour tuyến nổi bật của tỉnh.

Tổ chức các hoạt động sự kiện VH-TT&DL kích cầu tại các điểm trọng điểm nhằm tăng trải nghiệm cho du khách. Tổ chức đăng cai các giải thể thao quy mô quốc gia, các chương trình biểu diễn văn nghệ dân gian phục vụ du khách nhằm kéo dài thời gian lưu trú và tăng doanh thu. Xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện và văn minh.

Nâng cao nhận thức và thái độ ứng xử mến khách của cộng đồng, thiết lập hệ thống quầy thông tin hỗ trợ, công bố rộng rãi số điện thoại đường dây nóng và tăng cường công tác hậu kiểm, giám sát chặt chẽ việc thực hiện cam kết chất lượng sản phẩm, dịch vụ của các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch.

Với sự triển khai quyết liệt, bài bản của Chương trình kích cầu du lịch năm 2026 không chỉ mang lại những con số tăng trưởng ấn tượng mà còn khẳng định thương hiệu du lịch Đất Tổ thân thiện, hấp dẫn, chuyên nghiệp và bền vững trong lòng du khách thập phương.

Hương Lan