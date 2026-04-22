Tam Đảo sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Trái với vẻ trầm mặc, bảng lảng trong làn sương quen thuộc, Khu du lịch Tam Đảo những ngày này khoác lên mình diện mạo sôi động, nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ chính quyền đến các đơn vị kinh doanh, Tam Đảo đã sẵn sàng mọi điều kiện thuận lợi để đón lượng lớn du khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, hứa hẹn một mùa du lịch bứt phá với nhiều dấu ấn ấn tượng.

Khu du lịch Tam Đảo với hệ thống khách sạn đẳng cấp, homestay phong phú... đã và đang thu hút nhiều du khách.

Để phục vụ người dân và du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Khu du lịch Tam Đảo đã tiến hành chỉnh trang khuôn viên, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ và dịch vụ đa dạng. Đến Tam Đảo, du khách dễ dàng nhận thấy sự thay đổi từ những chi tiết nhỏ nhất. Các tuyến đường được vệ sinh sạch sẽ, hệ thống cây xanh và hoa tươi được chăm sóc kỹ lưỡng, tạo nên một không gian “sáng - xanh - sạch - đẹp” và thân thiện.

Lãnh đạo xã Tam Đảo cho biết: Khu du lịch Tam Đảo hiện có gần 200 cơ sở lưu trú bao gồm nhà nghỉ, khách sạn và homestay với tổng số gần 2.500 phòng nghỉ. Tất cả đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của du khách. Năm nay, Tam Đảo không chỉ dựa vào khí hậu mát mẻ hay cảnh quan sẵn có mà còn đầu tư vào các hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Sự đổi mới này cho thấy tư duy làm du lịch đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, không chỉ bán “không gian” mà còn bán cả “trải nghiệm” và “cảm xúc”.

Nhờ khí hậu trong lành, mát mẻ, từ lâu Khu du lịch Tam Đảo luôn được coi là điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế.

Vấn đề giá cả và thái độ phục vụ luôn là tiêu điểm tại các khu du lịch vào mùa cao điểm. Để bảo vệ hình ảnh du lịch của Tam Đảo, chính quyền xã Tam Đảo đã ra quân quyết liệt, tổ chức kiểm tra và yêu cầu các đơn vị kinh doanh ký cam kết niêm yết giá công khai. Các hành vi “chặt chém”, chộp giật hay tăng giá bất thường sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Đồng hành cùng chính quyền, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cũng thể hiện ý thức cao trong việc giữ gìn uy tín. Ông Đặng Xuân Chiến - Chủ nhà hàng Mây Restaurant cho biết: “Nhà hàng cam kết kiểm soát chặt chẽ đầu vào với nguồn thực phẩm tươi sống, đảm bảo tuyệt đối các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt, nhà hàng sẽ không tự ý tăng giá hay áp dụng các hình thức “phụ thu” bất hợp lý. Việc giữ vững đạo đức kinh doanh không chỉ là trách nhiệm của riêng nhà hàng, mà còn là hành động thiết thực để cùng địa phương bảo vệ thương hiệu du lịch Tam Đảo bền vững”.

Không gian lưu trú đẳng cấp 5 sao tại Hôtel de l’Amour được thiết kế tinh tế, sẵn sàng phục vụ du khách trong kỳ nghỉ lễ.

Ở phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp, các đơn vị cũng chủ động nâng tầm dịch vụ để kích cầu. Chia sẻ về kế hoạch phục vụ cao điểm dịp lễ 30/4-1/5, ông Trần Quốc Anh - Giám đốc vận hành Hôtel de l’Amour Tam Đảo cho biết: Chúng tôi đã chủ động triển khai phương án vận hành toàn diện nhằm duy trì chất lượng dịch vụ 5 sao ngay cả khi công suất phòng đạt mức tối đa. Trọng tâm của kế hoạch là tăng cường nhân sự tại các “điểm chạm” dịch vụ như lễ tân, buồng phòng và nhà hàng để đảm bảo sự tinh tế, chu đáo xuyên suốt kỳ nghỉ của du khách.

Bên cạnh đó, khách sạn chú trọng đa dạng hóa trải nghiệm bằng các sự kiện nghệ thuật cao cấp với sự góp mặt của các nghệ sĩ tên tuổi. Hiện nay, tỷ lệ đặt phòng đang tăng trưởng tích cực theo từng ngày, đây là tín hiệu lạc quan, dự báo một mùa du lịch bùng nổ, khẳng định sức hút mạnh mẽ của Tam Đảo đối với thị trường Hà Nội và các vùng lân cận.

Song song với việc nâng cao chất lượng dịch vụ, công tác an ninh, trật tự và an toàn giao thông được chú trọng, đặt lên hàng đầu. Công an xã Tam Đảo phối hợp cùng các lực lượng chức năng xây dựng phương án phân luồng giao thông tại các đoạn đèo dốc, mục tiêu không để xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ hay tai nạn giao thông.

Cùng với đó, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được thắt chặt. Các đoàn kiểm tra liên ngành sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát bếp ăn tại các nhà hàng, khách sạn để đảm bảo mỗi bữa ăn của du khách không chỉ ngon mà còn phải tuyệt đối an toàn.

Với sự chuẩn bị bài bản, đồng bộ từ chính quyền đến doanh nghiệp và người dân, Tam Đảo không chỉ sẵn sàng phục vụ tốt kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 mà còn tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu phát triển du lịch bền vững trong năm 2026. Giữa không gian mây núi bồng bềnh, khí hậu trong lành cùng sự thân thiện, mếm khách của người dân địa phương, Khu du lịch Tam Đảo hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm trọn vẹn, đáng nhớ.

Trần Tỉnh