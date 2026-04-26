Các điểm tránh nóng dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 lên ngôi

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay ghi nhận các điểm đến có bãi biển và “tránh nóng” lên ngôi. Thống kê từ các doanh nghiệp lữ hành cho thấy, du khách Việt ngày càng ưu tiên hành trình ngắn, chi phí hợp lý nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm nghỉ dưỡng trọn vẹn.

Khách tìm hiểu mua tour du lịch tại Công ty du lịch Vietravel.

Ưu tiên tiện lợi và tiết kiệm

Kỳ nghỉ lễ kéo dài cuối tháng 4 và đầu tháng 5 đang trở thành “thời điểm vàng” của ngành du lịch khi nhu cầu dịch chuyển của người dân tăng đột biến. Sau giai đoạn dài chịu tác động của thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ lựa chọn lên kế hoạch du lịch như một cách “giải nhiệt” để tái tạo năng lượng.

Ghi nhận từ các nền tảng đặt phòng và doanh nghiệp lữ hành cho thấy lượng khách tìm kiếm và đặt dịch vụ trong dịp này tăng nhanh ngay từ đầu tháng 4. Không chỉ tập trung vào các tour dài ngày, xu hướng đi ngắn ngày, linh hoạt lịch trình và tối ưu chi phí cũng trở nên phổ biến. Đáng chú ý, các ngày lễ lớn như Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 nằm gần nhau tạo điều kiện để người lao động dễ dàng ghép kỳ nghỉ dài. Điều này góp phần thúc đẩy nhu cầu du lịch tăng cao, đặc biệt ở phân khúc khách gia đình và nhóm nhỏ.

Trong bối cảnh nhiều tỉnh, thành ghi nhận nền nhiệt tăng cao, có nơi chạm ngưỡng 38 - 40 độ C, việc lựa chọn điểm đến không chỉ đơn thuần là nghỉ dưỡng mà còn gắn với nhu cầu tránh nóng. Những địa phương có biển, đảo hoặc khí hậu mát mẻ nhanh chóng trở thành lựa chọn hàng đầu.

Các bãi biển đẹp luôn thu hút du khách đến khám phá dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Theo khảo sát của nền tảng Agoda, nhu cầu du lịch nội địa của người Việt trong dịp lễ năm nay tăng tới 81% so với cùng kỳ năm trước. Con số này phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường du lịch trong nước, đồng thời cho thấy tâm lý sẵn sàng chi tiêu cho trải nghiệm của người dân.

Dữ liệu tìm kiếm chỗ ở trên nền tảng này cũng cho thấy các điểm đến ven biển chiếm ưu thế tuyệt đối. Trong đó, Vũng Tàu dẫn đầu với mức tăng trưởng 101%, tiếp theo là Nha Trang (96%), Đà Nẵng (89%) và Phan Thiết (72%). Đây đều là những địa danh quen thuộc, có lợi thế về khoảng cách di chuyển và hạ tầng du lịch phát triển.

Ngoài ra, Đà Lạt là điểm đến không giáp biển duy nhất lọt vào top tìm kiếm, với mức tăng 45%. Lợi thế khí hậu mát mẻ quanh năm giúp Đà Lạt trở thành “điểm trú ẩn” lý tưởng trong những ngày nắng nóng cao điểm.

Trong khi đó, theo khảo sát của các công ty du lịch, năm nay du khách có sự thay đổi rõ nét trong hành vi chọn điểm đến du lịch. Nếu trước đây, xu hướng “check-in điểm mới” từng lên ngôi, thì nay du khách có xu hướng quay lại những nơi quen thuộc. Lý do nằm ở yếu tố tiện lợi, dễ lên kế hoạch, đặc biệt phù hợp với các chuyến đi gia đình có người lớn tuổi và trẻ nhỏ và quan trọng là tiết kiệm chi phí trong bối cảnh mọi thứ đăng tăng giá.

Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Agoda Việt Nam cho biết, xu hướng du lịch “tránh nóng” đang ngày càng rõ nét khi nền nhiệt tại nhiều đô thị lớn liên tục tăng cao. Theo đó, du khách ưu tiên các hành trình ngắn ngày, chi phí hợp lý nhưng vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ và không gian nghỉ dưỡng thoải mái. Những điểm đến ven biển hoặc có khí hậu mát mẻ được lựa chọn nhiều nhờ khả năng “giải nhiệt” nhanh, dễ di chuyển. Việc quay lại các địa danh quen thuộc cũng giúp du khách chủ động hơn trong kế hoạch, hạn chế phát sinh chi phí và tối ưu thời gian nghỉ lễ.

Ở thị trường quốc tế, lượng tìm kiếm cũng ghi nhận mức tăng 9%. Các điểm đến gần Việt Nam như Bangkok, Singapore tiếp tục được ưa chuộng nhờ thời gian bay ngắn và chi phí hợp lý. Đáng chú ý, các thành phố Đông Bắc Á như Tokyo, Seoul hay Đài Bắc ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, cho thấy nhu cầu du lịch nước ngoài đang dần phục hồi.

Tour biển đảo “cháy chỗ”

Trước làn sóng tìm kiếm điểm đến ven biển tăng mạnh, các doanh nghiệp lữ hành ghi nhận lượng khách đặt tour biển đảo tăng rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Nhiều sản phẩm du lịch đã đạt tỷ lệ lấp đầy từ sớm, đặc biệt ở các tuyến truyền thống.

Bà Trần Bảo Thu, Giám đốc Truyền thông - Marketing của Công ty Vietluxtour cho biết, các tour biển đảo như Phú Quốc, Côn Đảo và Nha Trang đang dẫn đầu về lượng khách đặt trong dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay. Chỉ trong hai tuần đầu tháng 4, lượng khách đăng ký tour biển đảo đã tăng hơn 60% so với cùng kỳ, cho thấy nhu cầu nghỉ dưỡng “tránh nóng” đang tăng mạnh.

Theo đó, nhiều gia đình và nhóm khách trẻ có xu hướng lên kế hoạch sớm để giữ giá tốt, đồng thời đảm bảo chỗ ở và vé máy bay trong bối cảnh nguồn cung có dấu hiệu khan hiếm. Ngoài ra, các tour kết hợp nghỉ dưỡng và trải nghiệm biển tiếp tục được du khách ưu tiên lựa chọn.

Du khách nước ngoài check-in trên đỉnh Fansipan.

Theo ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó Tổng Giám đốc Vinagroup Travel (Vinagroup) cho biết, điểm chung của các tour hút khách là lịch trình ngắn gọn, di chuyển thuận tiện và chi phí hợp lý. Các gói combo vé máy bay - khách sạn hoặc tour trọn gói 3 - 4 ngày được ưa chuộng hơn so với các hành trình dài ngày. “Chúng tôi phải thiết kế sản phẩm linh hoạt, tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ. Những tour biển đảo có trải nghiệm nghỉ dưỡng, kết hợp vui chơi giải trí luôn là lựa chọn hàng đầu”, ông Minh Mẫn cho biết thêm.

Ngoài ra, theo các công ty du lịch khác, xu hướng du lịch tự túc (free & easy) cũng tăng mạnh. Nhiều du khách chọn đặt vé máy bay, khách sạn riêng lẻ thay vì mua tour trọn gói, nhằm chủ động lịch trình và kiểm soát ngân sách. Tuy nhiên, ở những điểm đến “nóng” như: Phú Quốc, Côn Đảo, Sapa, Phú Quý... việc đặt dịch vụ sớm vẫn là yếu tố quyết định để tránh tình trạng “cháy phòng”.

Tại Lady Hill Sapa, nhu cầu đặt phòng nghỉ dưỡng cao cấp tăng cao vào dịp lễ 30/4 và 1/5.

Ông Nguyễn Văn Phương, Giám đốc điều hành khu nghỉ dưỡng Lady Hill Sapa cho biết, để chuẩn bị cho dịp lễ, khu nghỉ dưỡng đã rà soát chất lượng phòng, nâng cấp dịch vụ, đào tạo nhân sự cho đến xây dựng các chương trình trải nghiệm dành riêng cho khách lưu trú.

"Lượng khách tăng mạnh vào các dịp cao điểm như mùa hè và lễ, Tết. Ở thị trường phía Nam, đặc biệt là TP Hồ Chí Minh, đang có xu hướng tăng trưởng rất tốt. Du khách miền Nam thường kết hợp nghỉ dưỡng với hội họp, team building hoặc du lịch gia đình, nên thời gian lưu trú dài hơn", ông Phương chia sẻ.

Theo các doanh nghiệp lữ hành, xu hướng du lịch năm nay được quyết định bởi yếu tố thời tiết. Trong bối cảnh nắng nóng kéo dài, những điểm đến có biển hoặc khí hậu mát mẻ sẽ tiếp tục giữ sức hút mạnh mẽ trong mùa cao điểm du lịch hè.

Thời tiết nắng nóng nên du khách ưu tiên chọn các điểm đến vui chơi có hồ bơi và gần với thiên nhiên.

Ông Phạm Anh Vũ, Giám đốc Truyền thông Công ty cổ phần Du lịch Việt cho biết, kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay không chỉ là dịp nghỉ ngơi mà còn phản ánh rõ nét xu hướng tiêu dùng du lịch của người Việt. Từ việc ưu tiên điểm đến quen thuộc, tối ưu chi phí đến lựa chọn hành trình linh hoạt, tất cả đều cho thấy du khách ngày càng thực tế và chủ động hơn.

Theo ông Vũ, trong bối cảnh thị trường du lịch đang phục hồi tích cực, đây cũng là cơ hội để các địa phương và doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm, từ đó giữ chân du khách và gia tăng sức cạnh tranh. Với đà tăng trưởng hiện tại, mùa du lịch hè 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục sôi động, đặc biệt ở phân khúc du lịch biển đảo và nghỉ dưỡng tránh nóng.

Theo baotintuc.vn