Phú Thọ đón khoảng 6,5 triệu lượt khách dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng

{title}
{publish}
{head}
Trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hoá - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, Phú Thọ đã đón khoảng 6,5 triệu lượt khách, tăng khoảng 12% so với mùa lễ hội năm 2025.
Người dân, du khách hành hương về Đền Hùng tri ân Tổ tiên. Ảnh: Lê Hoàng
Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hoá - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 là năm đầu tiên tỉnh Phú Thọ tổ chức trong không gian phát triển mới sau sáp nhập, với nhiều hoạt động lễ hội và chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch đa dạng, phong phú, hội tụ bản sắc văn hoá các vùng miền trên quê hương Đất Tổ. Sự kiện có nhiều điểm mới, tăng trải nghiệm hấp dẫn cho người dân, du khách.
Các giá trị văn hoá, lễ hội được phát triển thành sản phẩm thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm như: Lễ hội văn hóa dân gian đường phố; trình diễn Hát Xoan làng cổ; hội trại văn hóa; hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy; chương trình nghệ thuật; tour đêm Đền Hùng; hội chợ, quảng bá sản phẩm địa phương, ẩm thực vùng miền và các sự kiện văn hóa, thể thao...
Phú Thọ cũng tích cực triển khai Chương trình kích cầu du lịch năm 2026 với chủ đề: “Phú Thọ - Đến để yêu”, “Du lịch Phú Thọ - Trải nghiệm đa sắc”.
Sau khi hành hương về Đền Hùng, nhiều du khách đã lựa chọn lưu trú, trải nghiệm các loại hình du lịch nghỉ dưỡng sinh thái, du lịch cộng đồng tại các khu, điểm tham quan hấp dẫn khác trong tỉnh như: Tam Đảo, Đại Lải, Mai Châu, Thanh Thủy, Kim Bôi, hồ Hoà Bình...
Lượng người, phương tiện tăng cao nhưng công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và công tác hỗ trợ, phục vụ được triển khai hiệu quả, để lại ấn tượng tốt đẹp về quê hương Đất Tổ với người dân, du khách.
Theo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, đây là tín hiệu tích cực đối với du lịch Phú Thọ.
