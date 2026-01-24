Những thống kê đáng chú ý trước trận U23 Nhật Bản - U23 Trung Quốc

Những thống kê đáng chú ý trước trận chung kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Nhật Bản vs U23 Trung Quốc.

U23 Nhật Bản bước vào trận chung kết U23 châu Á 2026 với lợi thế lớn về thành tích đối đầu, khả năng ghi bàn và kinh nghiệm, trong khi U23 Trung Quốc gây ấn tượng nhờ hàng phòng ngự chắc chắn cùng những con số đặc biệt trong khung gỗ.

Đây là lần thứ hai hai đội gặp nhau tại VCK U23 châu Á. Ở lần chạm trán duy nhất trước đó, tại vòng bảng năm 2024, Nhật Bản giành chiến thắng 1-0. Trận đấu sắp tới cũng đánh dấu lần đầu tiên U23 Trung Quốc góp mặt ở chung kết, còn Nhật Bản có lần thứ ba tranh ngôi vô địch sau hai lần đăng quang vào các năm 2016 và 2024.

Trận đấu giữa U23 Nhật Bản với U23 Trung Quốc diễn ra vào lúc 22h hôm nay 24/1.

Tại giải năm nay, U23 Trung Quốc đã giành hai chiến thắng - bằng tổng số trận thắng của họ trong năm lần tham dự trước cộng lại. Tuy nhiên, đội bóng này chưa từng thắng hai trận liên tiếp trong lịch sử giải đấu.

Ngược lại, U23 Nhật Bản thể hiện sức mạnh vượt trội ở mặt trận tấn công. Đội bóng này đã ghi 12 bàn thắng, chỉ kém kỷ lục 15 bàn tại giải 2016. Đây cũng là lần thứ tư Nhật Bản ghi từ 10 bàn trở lên trong một kỳ U23 châu Á, nhiều nhất trong lịch sử giải.

Hàng phòng ngự là điểm tựa lớn nhất của U23 Trung Quốc. Đội bóng này đã giữ sạch lưới năm trận liên tiếp tại giải. Trong lịch sử các vòng chung kết chỉ có U23 Saudi Arabia làm được điều này vào năm 2022. Ở giải U23 châu Á 2022, U23 Saudi Arabia vô địch với thành tích bất bại và giữ sạch lưới.

Thủ môn Li Hao của U23 Trung Quốc đang sở hữu thống kê đặc biệt khi đạt tỷ lệ cản phá 100%. Trong bốn kỳ U23 châu Á gần nhất, chưa có thủ môn nào đạt tỷ lệ tuyệt đối này với điều kiện phải đối mặt tối thiểu 10 cú sút trúng đích.

Bên phía Nhật Bản, tiền đạo Ryunosuke Sato là cầu thủ có đóng góp trực tiếp nhiều nhất tại giải với năm lần in dấu giày vào bàn thắng, gồm ba bàn và hai kiến tạo. Thành tích này cao nhất giải và chỉ kém kỷ lục sáu lần góp công của Ali Jasim (Iraq) tại kỳ U23 châu Á 2024.

Theo vov.vn