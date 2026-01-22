Niềm vui cuối năm

Năm 2025 là một năm người chăn nuôi gặp khá nhiều khó khăn, nhất là bị ảnh hưởng của bệnh Dịch tả lợn châu Phi. Sau khi dịch bệnh được khống chế, nhiều hộ đã nhanh chóng tái đàn, giá lợn hơi tăng cao so với cùng kỳ giúp người chăn nuôi có lợi nhuận không nhỏ vào dịp cuối năm.

Công nhân trang trại của anh Hà Quyết Thắng, khu Đồng Cỏ, xã Thanh Sơn chăm sóc lợn chuẩn bị xuất bán vào dịp cuối năm.

Những ngày đầu của tháng Chạp, trang trại của gia đình anh Hà Quyết Thắng ở khu Đồng Cỏ, xã Thanh Sơn có hơn 500 con lợn đến lứa xuất bán. Khi được thông báo, một số thương lái đã nhanh chóng liên hệ đặt hàng nên gia đình anh không phải lo lắng đến đầu ra như những năm trước. Niềm vui càng được nhân lên khi giá lợn hơi vào thời điểm này có thể nói là cao nhất trong khoảng 4-5 năm trở lại đây. Với khoảng 500 con lợn thịt, trong đó xuất bán khoảng 300 con, gia đình anh Thắng thu về gần 2 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí cũng có lãi trên 700 triệu đồng.

Anh Thắng chia sẻ: Từ đầu năm đến nay, giá lợn hơi luôn giữ ở mức cao, từ 64.000 đồng/kg trở lên, đặc biệt là từ đầu tháng 12/2025 đến nay, giá lợn hơi tại các trại lớn như gia đình chúng tôi thì giá bán đang là 74.000-76.000 đồng/kg; còn tại các hộ nuôi nhỏ lẻ thì giá dao động từ 69.000-71.000 đồng/kg tùy theo phương pháp nuôi và mã lợn. Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, giá thức ăn chăn nuôi và các loại vắc xin phòng chống bệnh dịch tương đối ổn định cũng giúp người chăn nuôi như chúng tôi giảm được chi phí, tăng lợi nhuận.

Chăn nuôi lợn theo mô hình an toàn sinh học khép kín tại xã Sơn Lương.

Vào thời điểm cuối tháng 6, đầu tháng 7 năm 2025, bệnh Dịch tả lợn châu Phi bùng phát trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi. Toàn tỉnh đã xuất hiện 127 ổ dịch tại 122 xã, phường, khiến gần 134 nghìn con lợn với tổng trọng lượng gần 7.660 tấn bắt buộc phải tiêu hủy, thiệt hại lên đến hàng trăm tỷ đồng. Tính đến hết năm 2025, toàn tỉnh có khoảng 161,8 nghìn con trâu, hơn 247,3 nghìn con bò; gần 1,82 triệu con lợn, hơn 37,5 triệu con gia cầm.

Tổng sản lượng thịt hơi các loại đạt khoảng 471 nghìn tấn, trứng gia cầm đạt khoảng 1,65 tỷ quả, sữa tươi đạt khoảng 62,3 triệu lít. Hiện toàn tỉnh có 113 HTX; 710 trang trại; 46 doanh nghiệp lớn đầu tư hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi với quy mô đàn lợn chiếm khoảng 30% tổng đàn, đàn gà chiếm 20% tổng đàn của tỉnh.

Đồng thời đã xây dựng được 80 chuỗi liên kết từ sản xuất - chế biến - lưu thông - tiêu thụ động vật và sản phẩm từ động vật đến hầu khắp các tỉnh, thành trong cả nước. Lĩnh vực chăn nuôi tiếp tục được cơ cấu lại, chuyển biến theo hướng giảm tỷ lệ chăn nuôi nhỏ lẻ, tăng quy mô chăn nuôi tập trung.

Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, chăn nuôi theo hướng hữu cơ, xử lý tốt chất thải chăn nuôi; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ thông tin vào kiểm soát hoạt động chăn nuôi; thu hút doanh nghiệp đầu tư chăn nuôi quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. với quy mô đàn lợn chiếm khoảng 30% tổng đàn, đàn gà chiếm 20% tổng đàn của tỉnh.

Việc giá lợn hơi tăng cũng khiến giá thịt lợn tại các chợ dân sinh có sự tăng nhẹ so với thời điểm cuối tháng 10/2025.

Cũng theo các chuyên gia của các ngành như: Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường nhận định: Giá lợn hơi có khả năng vẫn tiếp tục giữ ở mức cao cho đến hết quý I năm 2026. Tuy nhiên, thị trường thịt lợn phục vụ Tết Nguyên đán trong cả nước vẫn dồi dào nên người tiêu dùng có thể hoàn toàn yên tâm.

Mô hình chăn nuôi an toàn sinh học và an toàn dịch bệnh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco.

Đồng chí Hoàng Mạnh Thông - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản cho biết: Dù giá lợn hơi trong thời gian qua tăng cao nhưng không vì vậy mà người chăn nuôi vội vàng tái đàn, tăng đàn. Để bảo đảm hiệu quả sản xuất, người chăn nuôi cần theo dõi chặt chẽ nhu cầu của thị trường. Đồng thời khi tái đàn cần lựa chọn mua con giống tại các cơ sở có uy tín, được cấp phép.

Người chăn nuôi cũng cần chủ động tiêm phòng các loại vắc xin để bảo vệ cho đàn vật nuôi nói chung, đàn lợn nói riêng; bổ sung các loại vitamin nhằm tăng sức đề kháng cho đàn gia súc, gia cầm trong mùa lạnh; khi phát hiện có dấu hiệu vật nuôi mắc bệnh cần sớm thông báo đến các cơ quan chuyên môn; không giấu dịch, bán chạy vật nuôi bị ốm, bệnh... để bảo đảm an toàn trong lĩnh vực chăn nuôi.

Quân Lâm