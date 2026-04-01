Nỗ lực vì sự hài lòng của người bệnh

Trong thời gian không dài, Bệnh viện Giao thông Vĩnh Phúc đã từng bước khẳng định được chất lượng chuyên môn trong hệ thống y tế của tỉnh và trở thành nơi khám chữa bệnh uy tín của Nhân dân trên địa bàn.

Bệnh viện Giao thông Vĩnh Phúc (tiền thân là Bệnh viện Giao thông Vận tải Vĩnh Phúc, trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải), năm 2021 được chuyển giao về Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc (nay thuộc Sở Y tế Phú Thọ). Hiện nay, Bệnh viện có 2 cơ sở, gồm: Cơ sở chính tại phường Phúc Yên và cơ sở 2 đặt tại xã Quang Minh (Hà Nội). Là bệnh viện hạng III, quy mô 210 giường bệnh, chia thành 14 khoa, phòng với hơn 200 cán bộ, y, bác sĩ, trong đó có 49 bác sĩ.

Bệnh viện hoạt động theo mô hình đa khoa, thực hiện chức năng khám, chữa bệnh nội - ngoại trú, phục hồi chức năng, đồng thời chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên ngành giao thông vận tải, Nhân dân địa phương và các đối tượng khác.

Máy CT Scanner 24 dãy 32 lát cắt mới được bệnh viện đầu tư giúp phát hiện các bệnh lý phức tạp .

Với phương châm “Vì sức khỏe cộng đồng”, Bệnh viện đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng y tế, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân. Một trong những yếu tố then chốt giúp Bệnh viện nâng cao chất lượng khám chữa bệnh là chú trọng đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ. Các bác sĩ, điều dưỡng thường xuyên được tham gia các khóa đào tạo, hội thảo chuyên môn để cập nhật kiến thức y khoa mới. Cùng với đó, Bệnh viện nhận một số gói chuyển giao kỹ thuật của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Song song với nâng cao tay nghề, đội ngũ nhân viên y tế cũng được huấn luyện về kỹ năng giao tiếp, ứng xử với bệnh nhân, tạo sự thân thiện và tin cậy trong quá trình khám chữa bệnh. Hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại được trang bị cho Bệnh viện Giao thông Vĩnh Phúc gồm: Máy CT Scanner 24 dãy 32 lát cắt (năm 2024) có nhiều chức năng tiên tiến, có khả năng chụp chi tiết chẩn đoán, phát hiện các bệnh lý phức tạp; các máy xét nghiệm sinh hóa, máy xét nghiệm phân tích miễn dịch tự động có khả năng phân tích các chỉ số sinh hóa trong máu, nước tiểu, dịch não tủy, dịch khớp; xét nghiệm chẩn đoán ung thư sớm... Đặc biệt, với hệ thống máy siêu âm 5D Doppler tạo thuận lợi cho cán bộ y tế Bệnh viện thăm khám.

Siêu âm giúp chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời các bệnh lý.

Nhờ đó, đội ngũ y bác sĩ được rèn luyện tay nghề chuyên môn, đảm bảo tốt công tác khám chữa bệnh ban đầu, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ kỹ thuật tại tuyến và vượt tuyến. Năm 2025, Bệnh viện thực hiện khám gần 119 nghìn lượt người, đạt 110% kế hoạch; điều trị nội trú trên 7.000 lượt người bệnh.

Bệnh nhân Nguyễn Thị Lý, 65 tuổi, ở xã Mê Linh (Hà Nội) bị ngã gãy chân, được đưa vào viện điều trị. Sau khi khỏi bệnh, bà Lý cho biết: Khi vào Bệnh viện điều trị các bác sĩ ở đây thân thiện với bệnh nhân, nhiệt tình giúp đỡ, đến nay, tôi có thể đi lại thoải mái. Ông Trần Văn Thắng, 72 tuổi, xã Xuân Lãng (Phú Thọ) chia sẻ: Là người dân trong tỉnh, tôi thường xuyên đến khám bệnh, tôi thấy các y, bác sĩ các khoa, phòng rất tận tình với người dân và bệnh nhân; khu vực chờ cũng như các phòng khám, điều trị hay khuôn viên Bệnh viện rất sạch sẽ.

Mặc dù cơ sở vật chất đã được đầu tư nhưng máy móc, trang thiết bị của bệnh viện vẫn còn thiếu, chưa đồng bộ để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân. Trên địa bàn còn có 2 bệnh viện lớn gồm: Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên; Bệnh viện 74 Vĩnh Phúc, hơn nữa địa bàn giáp thủ đô Hà Nội nên việc thu hút bệnh nhân đến khám, chữa bệnh còn khó khăn...

Khắc phục những hạn chế, bất cập trên, Bệnh viện Giao thông Vĩnh Phúc tăng cường đầu tư về nhân lực cũng như trang thiết bị, máy móc hiện đại; đặc biệt phát triển công tác khám, chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền (YHCT) và phục hồi chức năng. Năm 2025, tỷ lệ thực hiện khám, điều trị bằng YHCT và YHCT kết hợp với y học hiện đại (điều trị nội trú) chiếm gần 18% bệnh nhân điều trị nội - ngoại trú toàn bệnh viện. Khảo sát sự hài lòng của bệnh nhân nội trú đạt trên 94%; bệnh nhân ngoại trú đạt hơn 95,2%. Tỷ lệ hài lòng với nhân viên y tế đạt 92%.

Các thầy thuốc Bệnh viện Giao thông Vĩnh Phúc chăm sóc tận tình người bệnh.

Giám đốc Bệnh viện Giao thông Vĩnh Phúc Phạm Việt Hưng cho biết: Năm 2026, Bệnh viện tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ y, bác sĩ, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, khai thác các nguồn lực đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại, đồng bộ; thu hút bác sĩ về làm việc; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ nhằm tạo điều kiện để người dân đến khám và điều trị thuận tiện cũng như nâng cao chất lượng điều trị.

Xuân Hùng