Nở rộ dịch vụ “ăn theo” mùa lễ hội

Những năm gần đây, đi lễ đầu năm không chỉ là thói quen của một số ít người như trước mà gần như đã trở thành phong trào chung, thành nhu cầu không thể thiếu của khá đông người dân. Từ sau Tết Nguyên đán, nhiều gia đình, cơ quan, đơn vị đã lên kế hoạch đi thăm quan các đền chùa, với mục đích vừa xin lộc, cầu may, vừa du xuân, thưởng ngoạn. Nắm được tâm lý này, các dịch vụ “ăn theo” mùa lễ hội cũng nhân cơ hội đó nở rộ.

Tâm lý chung, khi đi lễ chùa đầu năm, người dân thường đi theo nhóm, ít thì vài ba người, nhiều thì lên đến vài chục người. Chính vì vậy, thời điểm đầu năm cũng là mùa cao điểm của dịch vụ cho thuê xe. Hiện nay, xe cho thuê tự lái thường là các dòng xe du lịch từ 4 chỗ đến dưới 9 chỗ. Đối với xe từ 9 chỗ đến trên 50 chỗ ngồi, khách hàng buộc phải thuê kèm lái xe của nhà xe do giá trị phương tiện lớn, yêu cầu cao về bảo quản và đảm bảo an toàn.

Du Xuân vãn cảnh đầu năm là nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt.

Theo anh Nguyễn Văn Hùng ở tổ dân phố Bà Triệu, phường Vĩnh Phúc, tại khu dân cư anh ở, dù đa số người dân là cán bộ, công chức hoặc lao động trong doanh nghiệp nhưng có tới 3 gia đình làm thêm nghề tay trái là kinh doanh xe dịch vụ. Những người này chia sẻ, xu hướng của thị trường thuê xe ôtô đi lễ hội năm nay tập trung vào các loại xe từ 16 đến 24 chỗ trở xuống. Các loại xe này phù hợp đi theo nhóm gia đình và bạn bè.

Cụ thể, giá thuê xe tự lái loại từ 4 đến 7 chỗ từ 1 - 2 triệu đồng/ngày, trong đó người thuê tự chịu chi phí xăng dầu, vé cầu đường. Loại xe từ 12 - 16 chỗ, giá thuê khoảng gần 3 triệu đồng/ngày. Vào ngày đẹp, giá thuê trong ngày có thể lên tới 5 triệu đồng với loại xe 29 chỗ trở lên có người lái.

"Giá thuê xe tuy cao gần gấp đôi ngày thường nhưng nếu khách hàng không đăng ký trước cũng không còn xe. Dù có hơn 10 chiếc ôtô cho thuê tự lái, song công ty chúng tôi đã “cháy” xe từ 3 hôm nay. Vào ngày nghỉ, hoặc ngày đẹp, tốt cho việc xuất hành thì khách đặt hàng chỉ tăng chứ không giảm. Chính vì vậy, công ty phải huy động thêm xe của gia đình, bạn bè và người thân để chữa “cháy” mà đôi khi vẫn phải lắc đầu xin lỗi khách" - anh Nguyễn Tràng Đức, chủ một doanh nghiệp cho thuê ô tô trên đường Mê Linh, phường Vĩnh Phúc cho hay.

Dịch vụ thuê xe trẩy hội đắt khách những ngày đầu xuân.

Theo đánh giá, từ nay đến cuối tháng 2 âm lịch, vào các ngày cuối tuần hầu như không còn xe cho thuê, nhiều hãng xe đã từ chối hợp đồng. Trước tình trạng này, nhiều gia đình muốn thuê xe đi lễ đầu năm phải tìm đến các cửa hàng tư nhân nhỏ và chấp nhận giá thuê xe cao hơn hoặc gọi taxi. Giá thuê xe phụ thuộc từng chủng loại, đời xe và chất lượng phương tiện, song nhìn chung đều tăng hơn so với ngày thường. Để có phương tiện đi lễ, khách hàng thường phải chi tiền triệu mỗi ngày.

Từ thực tế tại nhiều điểm lễ chùa đầu năm cho thấy, dù quy mô không lớn nhưng nhờ yếu tố tâm linh, linh thiêng, các điểm này luôn thu hút đông đảo người dân và du khách đến dâng hương, chiêm bái.

Cùng với du khách tăng cao, khu vực xung quanh đền chùa cũng trở nên sôi động hơn. Mọi dịch vụ như mua sắm đồ thờ cúng, từ vàng mã, hương hoa đến xôi nếp, gà luộc đều có đủ. Xa hơn một chút là hệ thống khách sạn, nhà nghỉ các quán ăn, nhà hàng phát triển nhanh, tạo nên sự sầm uất cho địa phương.

Tuy nhiên, các dịch vụ “ăn theo” mùa lễ hội cũng đặt ra không ít thách thức nếu không được quản lý chặt chẽ. Tại nhiều điểm lễ hội, cảnh chen lấn, xô đẩy, quá tải bãi đỗ xe diễn ra phổ biến. Không ít trường hợp phải mất hàng giờ mới tìm được chỗ gửi xe, trong khi đó, giá trông giữ xe đôi khi bị đội giá lên đến cả chục lần so với ngày thường. Đặc biệt, dịch vụ ăn uống mùa lễ hội bộc lộ nhiều bất cập. Nhu cầu tăng cao khiến các quán ăn luôn trong tình trạng quá tải. Điều này cho thấy, kinh doanh ăn uống là một trong những dịch vụ “ăn theo” phát đạt bậc nhất mùa lễ hội.

Quá trình du xuân trẩy hội, du khách cần cẩn trọng trong việc ăn uống, tránh rơi vào cảnh bị “chặt chém”, ép giá hoặc ăn phải đồ kém chất lượng, mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đến đền, chùa, bên cạnh việc cúng, lễ cầu may mắn, thuận hòa cho cả năm, nhiều người mong muốn tìm phút giây thư thái cho tâm hồn. Chùa chiền, đền thờ là điểm đến tâm linh của người Việt từ xa xưa, nhưng đôi khi những hành vi trục lợi nơi cửa chùa đang làm mất dần đi nét đẹp tôn nghiêm ấy.

Trước thực trạng này, các cấp chính quyền địa phương, ban quản lý khu di tích lịch sử văn hóa, đền, chùa cần thường xuyên kiểm tra, bảo đảm cho người dân đi lễ chùa đầu năm thực sự an toàn, thuận lợi, tránh những dịch vụ “ăn theo” không đẹp làm mất đi giá trị văn hóa trường tồn của dân tộc.

Quang Nam