Nông dân Phú Thọ: Năng động để làm giàu trên chính mảnh đất quê hương

Những năm gần đây, bức tranh nông thôn tại tỉnh đang có nhiều đổi thay tích cực. Không còn tư duy sản xuất nhỏ lẻ, manh mún như trước, nhiều nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi mô hình kinh tế, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm và từng bước xây dựng thương hiệu riêng. Sự năng động, sáng tạo ấy không chỉ giúp nâng cao thu nhập cho mỗi gia đình mà còn tạo nên diện mạo mới cho kinh tế nông thôn.

Bà Nguyễn Thị Linh, xã Phú Khê nuôi gà tập trung theo mô hình gia trại đã làm giàu từ mô hình chăn nuôi gà Mía.

Theo thống kê của Hội Nông dân tỉnh, toàn tỉnh hiện có trên 187 nghìn hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Từ phong trào này, hàng nghìn mô hình kinh tế hiệu quả đã được hình thành và nhân rộng ở nhiều lĩnh vực như chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế đồi rừng và OCOP. Nhiều mô hình cho doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn bền vững.

Từ những vùng quê thuần nông, người dân không còn chỉ trông chờ vào vài sào ruộng hay cây lúa truyền thống mà đã biết tận dụng lợi thế địa phương để phát triển chăn nuôi, cây cảnh, dịch vụ nông nghiệp hay kinh tế vườn. Điều đáng ghi nhận là tư duy của người nông dân đang dần thay đổi, chuyển từ “sản xuất để đủ ăn” sang “sản xuất hàng hóa”, hướng tới giá trị bền vững và lâu dài.

Tại nhiều địa phương của tỉnh, phong trào phát triển kinh tế hộ gia đình đang lan tỏa mạnh mẽ. Với sự hỗ trợ của các cấp hội nông dân, các chương trình tập huấn kỹ thuật, cùng tinh thần ham học hỏi, nhiều hộ dân đã tìm được hướng đi phù hợp với điều kiện thực tế.

Một trong những mô hình mang lại hiệu quả kinh tế ổn định là chăn nuôi dê tại xã Hợp Lý. Nhờ tận dụng diện tích đồi rừng và nguồn thức ăn tự nhiên sẵn có, nhiều hộ dân đã phát triển đàn dê theo hướng hàng hóa, mang lại nguồn thu nhập đáng kể. Chị Nguyễn Thị Diệp, xã Hợp Lý, cho biết: “Gia đình tôi nuôi dê được vài năm nay. Ban đầu chỉ nuôi ít thôi nhưng thấy hiệu quả nên mở rộng thêm. Dê dễ nuôi, ít bệnh, đầu ra cũng ổn định nên thu nhập gia đình cải thiện rõ rệt.”

Không chỉ trong chăn nuôi, nhiều nông dân còn mạnh dạn đầu tư vào các mô hình có giá trị kinh tế cao hơn. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Trọng Tuệ tại xã Đại Đình, người đã có hơn 20 năm gắn bó với nghề cây cảnh. Từ niềm đam mê ban đầu, anh từng bước xây dựng mô hình kinh tế vườn với nhiều loại cây có giá trị như tùng, duối và cây xanh công trình.

Điều đặc biệt ở mô hình của anh Tuệ là không dừng lại ở việc trồng và bán cây cảnh, anh còn mở rộng sang thiết kế, thi công sân vườn cho các công trình trong và ngoài tỉnh. Nhờ đó, giá trị kinh tế được nâng lên đáng kể, đồng thời tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương.

Anh Tuệ chia sẻ: “Ban đầu tôi chỉ làm nhỏ lẻ thôi, nhưng sau khi tìm hiểu thị trường thì thấy nhu cầu về cây cảnh và thiết kế sân vườn rất lớn. Tôi mạnh dạn đầu tư thêm, vừa trồng cây vừa nhận thiết kế để tăng thu nhập”.

Mô hình kinh tế vườn của gia đình anh Bùi Trọng Tuệ, xã Đại Đình mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Thực tế cho thấy, người nông dân hôm nay không còn bó hẹp trong lối nghĩ cũ mà đã chủ động học hỏi, tiếp cận công nghệ, tìm hiểu thị trường và tính toán hiệu quả kinh tế ngay từ khi bắt đầu sản xuất. Nhiều hộ đã biết tận dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử để quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ và từng bước xây dựng thương hiệu nông sản địa phương.

Sự chuyển biến ấy đang tạo ra động lực mới cho phát triển kinh tế nông thôn tại Phú Thọ. Những mô hình sản xuất hiệu quả không chỉ giúp tăng thu nhập mà còn góp phần thay đổi nhận thức của người dân về làm kinh tế trong thời kỳ mới. Thay vì trông chờ, ỷ lại, nhiều nông dân đã chủ động tìm hướng đi riêng, dám nghĩ, dám làm và dám đổi mới.

Tinh thần năng động, sáng tạo ấy chính là nền tảng quan trọng để kinh tế nông thôn tiếp tục phát triển, góp phần nâng cao đời sống người dân và xây dựng những miền quê ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thu Thủy