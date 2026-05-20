Đừng để nỗi ám ảnh đuối nước tiếp diễn

Chỉ mới bước vào đầu mùa hè nhưng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ liên tiếp xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm ở trẻ em. Đặc biệt, vụ việc tại xã Sông Lô khiến 5 học sinh tử vong khi đi tắm sông tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ đuối nước trong dịp hè - thời điểm trẻ em thường tụ tập vui chơi tại ao, hồ, sông, suối nhưng còn thiếu kỹ năng an toàn.

Liên tiếp những nỗi đau

Khi kỳ nghỉ hè cận kề, không khí tang thương bao trùm thôn Yên Phú, xã Sông Lô sau vụ đuối nước đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 học sinh tử vong. 9 học sinh rủ nhau ra sông tắm, trong đó 5 em đã mãi mãi không trở về. Các nạn nhân đều là học sinh lớp 7, lớp 8 của Trường THCS Tứ Yên.

Đoạn sông Lô trước Đình Yên Lập, thôn Yên Phú, nơi xảy ra vụ việc đuối nước thương tâm khiến 5 em tử vong.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch xã Sông Lô cho biết: Khu vực xảy ra vụ việc là một nhánh lạch thông ra sông với mực nước rất sâu. Dù nhiều cháu biết bơi nhưng chủ yếu là kỹ năng tự phát, chưa được học bài bản về kỹ năng an toàn dưới nước. Khi gặp tình huống hoảng loạn, các cháu ôm, níu nhau nên không thể thoát ra. Sau vụ việc này, xã yêu cầu các trường, đoàn thể, khu dân cư tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền phòng, chống đuối nước. Đặc biệt, cha mẹ, người lớn cần quản lý con em chặt chẽ hơn, không để trẻ tự ý đi tắm sông, suối, ao, hồ trong dịp nghỉ hè. Xã sẽ rà soát những điểm có nguy cơ để cắm biển cảnh báo.

Trước đó, ngày 12/5 đã xảy ra vụ việc thương tâm khi hai trẻ 9 tuổi bị đuối nước tử vong khi chơi ở khu vực hố nước trong công trình xây dựng dự án nhà ở tại xã Bản Nguyên. Trong tháng 4 và đầu tháng 5, tại Ao Giời - Suối Tiên thuộc khu vực rừng đặc dụng Núi Nả, xã Hiền Lương, 2 vụ việc đuối nước thương tâm cũng đã cướp đi mạng sống của 3 người.

Xã Hiền Lương đặt biển cấm mọi tổ chức, cá nhân tự ý vào rừng leo núi, tắm suối khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Các vụ việc liên tiếp xảy ra trong thời gian ngắn khiến dư luận không khỏi xót xa. Theo thống kê, mỗi năm Việt Nam có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Riêng năm 2025, số trường hợp trẻ tử vong do đuối nước giảm còn 1.512, song đây vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em.

Đằng sau những con số ấy là thực tế đáng suy ngẫm: Nhiều địa phương vẫn tồn tại những “điểm đen” tiềm ẩn nguy cơ nhưng chưa được xử lý triệt để. Việc giáo dục kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh còn khoảng trống; nhiều gia đình còn chủ quan trong quản lý, giám sát trẻ.

Cần sự vào cuộc đồng bộ của toàn xã hội

Theo các chuyên gia, biết bơi chưa đủ mà trẻ em cần được trang bị kỹ năng sinh tồn dưới nước. Thực tế cho thấy nhiều trường hợp trẻ biết bơi nhưng khi gặp sự cố vẫn hoảng loạn, mất bình tĩnh dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Huấn luyện viên bơi lội Nguyễn Chí Thanh, Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh cho biết: “Khi gặp nạn dưới nước, nạn nhân thường có xu hướng bám, ghì vào người khác nên rất dễ làm mất sức và có thể gây nguy hiểm cho cả người cứu. Vì vậy, ngoài học bơi, các em cần được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống như thả nổi, giữ bình tĩnh, điều chỉnh hơi thở và kỹ năng cứu đuối an toàn.”

Cũng theo các chuyên gia, việc dạy bơi hiện nay cần được tiếp cận toàn diện hơn. Một đứa trẻ biết nổi, biết giữ bình tĩnh và biết duy trì sự sống trong những phút giây nguy cấp có thể tạo nên khác biệt rất lớn khi tai nạn xảy ra.

Để phòng, tránh tai nạn đuối nước, việc dạy bơi cho trẻ tiến tới phổ cập bơi trong các nhà trường là rất cần thiết. Tuy nhiên, hiện nay hầu hết các nhà trường đều gặp khó khăn do thiếu kinh phí và cơ sở vật chất. Trong khi đó, tại các địa phương, nhất là vùng nông thôn, số bể bơi ít và không phải gia đình nào cũng có điều kiện cho con đi bơi.

Trường Phổ thông Chất lượng cao Hùng Vương dạy học sinh kỹ năng sinh tồn dưới nước.

Trong cái khó vì không có bể bơi, giải pháp được nhiều trường học lựa chọn là phối hợp với các bể bơi tư nhân để tổ chức các khoá học bơi cho học sinh. Tại Trường THCS Văn Khúc, xã Hùng Việt, các lớp học bơi miễn phí đã được tổ chức vào mỗi dịp hè từ nhiều năm nay. Từ kinh phí 100 triệu đồng ủng hộ của mạnh thường quân và các giáo viên dạy bơi tình nguyện của nhà trường, sự hỗ trợ, tạo điều kiện của chủ cơ sở kinh doanh, các lớp học đã tạo sân chơi an toàn, bổ ích cho học sinh, hạn chế tình trạng tắm sông, suối, ao, hồ. Đến nay, 90% học sinh toàn trường đã biết bơi.

Trước kỳ nghỉ hè, nhiều trường học cũng phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, các đơn vị giáo dục kỹ năng sống tổ chức ngoại khóa tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng, tránh đuối nước cho học sinh; đồng thời ký cam kết với phụ huynh trong việc quản lý, giám sát trẻ trong dịp hè.

Cô giáo Nguyễn Thị Thủy - Hiệu trưởng Trường THCS Đạo Đức, xã Xuân Lãng cho biết: “Lứa tuổi học sinh rất hiếu động nên nhà trường thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước và phối hợp với phụ huynh, các đoàn thể để quản lý học sinh trong dịp hè.”

Tại các địa phương có nhiều ao, hồ, sông, suối như xã Sơn Đông - nơi có sông Phó Đáy, sông Lô cùng nhiều hồ, đập, kênh tiêu chảy qua, công tác phòng, chống đuối nước càng được siết chặt. Chính quyền địa phương đã chỉ đạo rà soát các khu vực nguy hiểm, cắm biển cảnh báo và tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở để người dân và học sinh nâng cao cảnh giác.

Ông Nguyễn Đình Tuấn - Chủ tịch UBND xã Sơn Đông cho biết: “Chúng tôi chỉ đạo các thôn rà soát các điểm có nguy cơ đuối nước để cắm biển cảnh báo, tuyên truyền để phụ huynh quản lý con em chặt chẽ.”

Tuy nhiên, thực tế cho thấy dù công tác tuyên truyền, giáo dục được triển khai thường xuyên nhưng các vụ đuối nước thương tâm vẫn xảy ra, đặc biệt trong mùa hè và mùa mưa bão - thời điểm trẻ em có nhiều hoạt động ngoài trời và nguy cơ tiếp xúc với môi trường nước tăng.

Trường Tiểu học Vân Phú tổ chức dạy kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh.

Nhằm tăng cường bảo vệ trẻ em trước nguy cơ đuối nước, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện hỏa tốc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức liên quan triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa. Mỗi kỹ năng được trang bị, mỗi lớp học bơi được mở thêm có thể trở thành “lá chắn” bảo vệ một sinh mạng trẻ thơ.

Một mùa hè an toàn, không còn những mất mát đau lòng vì đuối nước cần bắt đầu từ sự quan tâm, giám sát và hành động trách nhiệm của mỗi gia đình, nhà trường và toàn xã hội ngay từ hôm nay.

Huyền Trang