Nông dân sản xuất hoa kiểng chuẩn bị phục vụ Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ II

Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ II năm 2025 dự kiến được tổ chức vào cuối năm 2025 đầu năm 2026 trên địa bàn phường Sa Đéc với quy mô cấp tỉnh gồm nhiều hoạt động văn hóa, du lịch hấp dẫn. Để chuẩn bị hoa kiểng phục vụ trang trí, kinh doanh trong dịp Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc, thời điểm này, nhiều hộ sản xuất hoa kiểng tại Làng hoa Sa Đéc bắt tay vào xuống giống và chăm sóc các chủng loại hoa phù hợp với thị hiếu khách hàng.

Nông dân thực hiện công đoạn cơi đọt cho những chậu cúc mâm xôi.

Anh Đặng Quang Giàu - Tổ trưởng Tổ hợp tác hoa kiểng Tân An, phường Sa Đéc cho biết, các thành viên Tổ hợp tác chuẩn bị xuống giống khoảng 100.000 chậu cúc mâm xôi. Trong đó, cúc mâm xôi truyền thống đã xuống giống khoảng 1 tháng. Đối với cúc mâm xôi màu, với các màu chủ lực như đỏ, hồng sẽ được xuống giống trong khoảng 1 tháng tới. Đối với cúc mâm xôi phục vụ cho Festival, sau khi hoàn thành 5 đợt cơi, nông dân sẽ tiếp tục chăm sóc để xử lý ra hoa đúng thời điểm giúp tán hoa nở tròn đều.

Hiện tại, thời tiết thuận lợi giúp hoa kiểng sinh trưởng tốt, nông dân thường xuyên theo dõi và phun thuốc ngừa bệnh để tránh cây bị úng rễ.

Ngoài cúc mâm xôi, Tổ hợp tác hoa kiểng Tân An, phường Sa Đéc cũng sẽ chuẩn bị các chủng loại hoa khác như: hồng, dừa cạn, xác pháo, sao nhái, cúc pico... để đa dạng chủng loại phục vụ thị trường.

Nguồn baodongthap.vn