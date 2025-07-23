Nhìn ra tỉnh bạn
Nông dân sản xuất hoa kiểng chuẩn bị phục vụ Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ II

Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ II năm 2025 dự kiến được tổ chức vào cuối năm 2025 đầu năm 2026 trên địa bàn phường Sa Đéc với quy mô cấp tỉnh gồm nhiều hoạt động văn hóa, du lịch hấp dẫn. Để chuẩn bị hoa kiểng phục vụ trang trí, kinh doanh trong dịp Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc, thời điểm này, nhiều hộ sản xuất hoa kiểng tại Làng hoa Sa Đéc bắt tay vào xuống giống và chăm sóc các chủng loại hoa phù hợp với thị hiếu khách hàng.

Nông dân thực hiện công đoạn cơi đọt cho những chậu cúc mâm xôi.

Anh Đặng Quang Giàu - Tổ trưởng Tổ hợp tác hoa kiểng Tân An, phường Sa Đéc cho biết, các thành viên Tổ hợp tác chuẩn bị xuống giống khoảng 100.000 chậu cúc mâm xôi. Trong đó, cúc mâm xôi truyền thống đã xuống giống khoảng 1 tháng. Đối với cúc mâm xôi màu, với các màu chủ lực như đỏ, hồng sẽ được xuống giống trong khoảng 1 tháng tới. Đối với cúc mâm xôi phục vụ cho Festival, sau khi hoàn thành 5 đợt cơi, nông dân sẽ tiếp tục chăm sóc để xử lý ra hoa đúng thời điểm giúp tán hoa nở tròn đều.

Hiện tại, thời tiết thuận lợi giúp hoa kiểng sinh trưởng tốt, nông dân thường xuyên theo dõi và phun thuốc ngừa bệnh để tránh cây bị úng rễ.

Ngoài cúc mâm xôi, Tổ hợp tác hoa kiểng Tân An, phường Sa Đéc cũng sẽ chuẩn bị các chủng loại hoa khác như: hồng, dừa cạn, xác pháo, sao nhái, cúc pico... để đa dạng chủng loại phục vụ thị trường.

Rộn ràng mùa sầu riêng, măng cụt ở La Dạ

Rộn ràng mùa sầu riêng, măng cụt ở La Dạ
2025-08-10 14:12:00

Đầu tháng 8, lúc vùng sầu riêng, măng cụt ở xã La Dạ, tỉnh Lâm Đồng chín rộ, cũng là lúc thương lái tìm đến thu mua, tạo nên không khí làng quê rộn ràng hẳn. Mặt khác, nhiều...

Mở lối du lịch từ biển xanh đến đại ngàn

Mở lối du lịch từ biển xanh đến đại ngàn
2025-08-08 09:05:00

Không còn là “viên ngọc ẩn mình” nơi duyên hải miền Trung, một Phú Yên thanh bình trước đây, vùng đất miền Đông của Đắk Lắk hôm nay bước vào hành trình mới, nơi biển xanh nối...

Triển vọng trồng dừa sáp gắn du lịch sinh thái

Triển vọng trồng dừa sáp gắn du lịch sinh thái
2025-08-07 11:08:00

Mạnh dạn trồng dừa sáp kết hợp với phát triển du lịch sinh thái, bà Nguyễn Thị Ngân, hội viên phụ nữ ở ấp Sơn Phú, phường Ðại Thành đang mở ra kỳ vọng tạo nên mô hình mới ở địa phương.

Diện mạo mới ở Đảo Cò Nam Thanh Miện

Diện mạo mới ở Đảo Cò Nam Thanh Miện
2025-08-06 12:47:00

Thời gian gần đây, khu du lịch sinh thái Đảo Cò ở xã Nam Thanh Miện (TP Hải Phòng) được quan tâm đầu tư cải tạo diện mạo để thu hút khách du lịch.

Hưng Yên - xứ nhãn

Hưng Yên - xứ nhãn
2025-08-05 09:18:00

Sản phẩm nhãn Hưng Yên luôn hội tụ đủ hương thơm của đồng nội, vị ngọt của phù sa sông Hồng, sông Luộc và màu áo nâu của nhà nông cẫn mẫn.

Mô hình tiền triệu giữa lòng đô thị hóa

Mô hình tiền triệu giữa lòng đô thị hóa
2025-07-22 06:32:00

Không chỉ là vùng đất ven đô đang đô thị hoá nhanh chóng, phường Lý Văn Lâm (TP Cà Mau cũ) còn nổi bật với những mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả. Trong đó, trồng dưa hấu...

Sức hút Sa Pa mùa lúa xanh

Sức hút Sa Pa mùa lúa xanh
2025-07-21 06:48:00

Tháng 6 đến tháng 7 hàng năm, khi lúa vào mùa xanh mướt, nhiều du khách tìm đến các bản làng của Sa Pa để tận hưởng không khí mát lành và vẻ đẹp yên bình của vùng cao. Chính từ...

Mang đến những không gian sáng tạo cho du khách

Mang đến những không gian sáng tạo cho du khách
2025-07-20 07:18:00

Không chỉ thu hút khách du lịch bởi cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa, một số điểm đến trên địa bàn tỉnh đã và đang thu hút du khách bởi cách tiếp cận xu hướng du lịch sáng...

“Mỏ vàng” du lịch nông nghiệp

“Mỏ vàng” du lịch nông nghiệp
2025-07-19 07:41:00

Bên cạnh những resort nghỉ dưỡng sang trọng hay những điểm đến đã làm nên thương hiệu của Đà Lạt, một loại hình du lịch mới những năm qua cũng đã và đang mang lại những trải...

Mùa nhãn chín trên đất Giồng ven biển

Mùa nhãn chín trên đất Giồng ven biển
2025-07-18 07:18:00

Cứ đến tháng Bảy hàng năm cũng là lúc những vườn nhãn xuồng trên địa bàn phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau thi nhau cho trái chín. Những vườn nhãn sai trĩu quả có tuổi đời hơn...

