Nuôi ong dú - nghề mới, lợi cao

Với mong muốn xây dựng mô hình kinh tế mới tại địa phương, anh Nguyễn Trung Thành, ngụ phường Thới Sơn, tỉnh An Giang đã phát triển mô hình nuôi ong dú. Mô hình bước đầu mang lại hiệu quả.

Hiệu quả kinh tế

Với người dân vùng Bảy Núi, con ong dú (ong tầng) không xa lạ. Chúng xuất hiện ở bụi hoa dại ven đường, trong những vườn cây xanh mát. “Tôi biết ong dú từ nhỏ và đã nuôi chúng cách đây 10 năm. Ong dú dễ nuôi và chất lượng mật tốt. Mật của ong dú tốt hơn ong mật vì loại này chỉ hút mật hoa mà không ăn đường. Nếu chúng hút mật hoa của những loại cây thảo dược thì giá trị dược tính còn cao hơn”, anh Nguyễn Trung Thành cho biết.

Dù tiếp cận ong dú khá lâu, nhưng anh Thành chưa xây dựng được quy trình nuôi đạt chuẩn để nhân rộng mô hình. Với sự hỗ trợ của Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, anh Thành thực hiện mô hình thử nghiệm nuôi và khai thác mật ong dú trong vườn cây ăn trái kết hợp trồng xen kẽ một số cây thảo dược trong vườn nhà. Anh nuôi, khai thác mật ong dú trong điều kiện nhiệt độ từ 19 - 37oC tại vườn cây ăn trái gồm các loại: Xoài, nhãn, dừa... không sử dụng phân thuốc có nguồn gốc hóa học. Đồng thời, trong vườn cũng trồng xen kẽ các cây dược liệu như cam thảo đất, sài đất, xuyên tâm liên để cung cấp nguồn thức ăn cho ong.

Là chủ nhiệm đề tài khoa học này, Thạc sĩ Nguyễn Phạm Tú - Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh thông tin: “Mô hình nuôi ong dú không đòi hỏi nhiều về kỹ thuật và cho giá trị kinh tế cao hơn so với ong mật truyền thống. Đồng thời, việc nuôi ong dú kết hợp vườn cây ăn trái cũng tạo ra sản phẩm thân thiện với môi trường, tốt cho sức khỏe người dùng, là một trong những lựa chọn tốt để phát triển kinh tế nông hộ”.

Theo ông Nguyễn Phạm Tú, tổ ong dú mỗi năm cho 0,5 - 1 lít mật, 100 - 200g phấn hoa, 100 - 200g keo ong. Hiện giá mật ong dú trên thị trường dao động từ 1,5 - 2 triệu đồng/lít, keo ong 2,5 triệu đồng/kg, ong giống dao động 1,5 - 5 triệu đồng/tổ tùy kích thước nên sẽ mang lại cho người nuôi thu nhập khá nếu được nuôi dưỡng và khai thác đúng cách.

Đa dạng cách khai thác

Sau thời gian triển khai, anh Thành xuất bán mật ong, tổ ong dú ra thị trường và nhận được phản hồi tích cực của khách hàng. Nếu khách mua ong giống, anh bán cả tổ, hướng dẫn kỹ thuật nuôi, kỹ thuật tách đàn. Ngoài ra, anh bao tiêu sản phẩm mật, tổ ong vừa tách đàn. “Người nuôi có thể chia đàn 6 tháng/lần nên chỉ cần nuôi 1 năm là có thể hoàn vốn ong giống. Đó là chưa kể việc bán mật ong cũng mang lại nguồn thu khá, quá trình chăn nuôi nhàn, bà con có thể làm việc khác mà không mất nhiều thời gian chăm sóc ong dú. Mọi người sử dụng mật ong dú do mình nuôi có thể hoàn toàn yên tâm. Tôi muốn nhân rộng mô hình bởi lợi ích kinh tế, giá trị sức khỏe con ong dú mang đến cho cộng đồng”, anh Thành nhấn mạnh.

Việc ong dú chỉ ăn mật hoa, nhất là các loại cây thảo dược cũng giúp chất lượng mật cao, được người tiêu dùng tin tưởng, do đó dù lượng mật của mỗi tổ ong dú chỉ thu được 0,5 - 1 lít mỗi năm nhưng giá trị kinh tế không thua ong mật. “Tôi mở trang trại để phục vụ khách tham quan, tìm hiểu và dùng thử mật ong dú. Đa phần du khách thích thú khi được tận mắt chứng kiến những tổ ong được giở ra. Nếu thích, khách có thể dùng muỗng để thưởng thức mật ong tại chỗ, tạo nên trải nghiệm thú vị”, anh Thành nói.

Anh Thành tích cực giới thiệu, quảng bá sản phẩm ong dú tại các sự kiện, trên các kênh truyền thông nhằm mang những giọt mật thiên nhiên đến khách hàng. Anh mong được các ngành, địa phương hỗ trợ để kết nối với nhiều đối tác phân phối, tiêu thụ mật ong dú trên thị trường.

Ngành chuyên môn yêu cầu các hộ nuôi chuẩn hóa quy trình nuôi ong dú để đạt hiệu quả cao nhất. “Hộ dân nuôi ong dú nên quan tâm và tìm cách tiếp cận, cập nhật thông tin, kiến thức trên mạng xã hội về kỹ thuật nuôi, phòng trị bệnh, phát triển sản phẩm mới theo nhu cầu thị trường; phối hợp các cơ quan quản lý đăng ký sản phẩm OCOP cho địa phương nhằm tăng tính cạnh tranh cho các sản phẩm từ con ong dú”, ông Nguyễn Phạm Tú đề xuất.

Nguồn baoangiang.com.vn