Ông chủ ChatGPT tiết lộ công việc sẽ làm nếu bị AI thay thế

Sam Altman, CEO OpenAI, cho biết nếu bị AI thay thế, ông sẽ không xây dựng startup hay dự án công nghệ đột phá khác, mà làm việc trong trang trại.

“Tôi nghĩ sẽ đến lúc AI có thể đảm nhận vị trí CEO OpenAI tốt hơn tôi nhiều, và tôi sẽ rất hào hứng khi ngày đó đến”, Altman nói trong cuộc phỏng vấn với Mathias Dopfner, CEO của Axel Springer, tuần này.

Đứng đầu danh sách những việc Altman muốn làm là chăm sóc trang trại. “Tôi có một trang trại, thỉnh thoảng về đó sống và thực sự thích nó”, ông chia sẻ. Nhiều năm qua, ông cũng mua những bất động sản trị giá hàng triệu USD ở San Francisco, Napa, và một bất động sản 43 triệu USD tại Hawaii. Trước khi ChatGPT thành công, Altman cho biết có nhiều thời gian hơn ở trang trại, thường xuyên lái máy kéo và hái lượm.

Sam Altman, CEO OpenAI, vẫy tay tạm biệt tại OpenAI DevDay ở San Francisco tháng 11/2023. Ảnh: GeekWire/Todd Bishop

Altman cho rằng ngày máy móc trở nên thông minh hơn con người đang đến rất gần, thậm chí trong một số lĩnh vực, việc đó đã xảy ra. "Trong ngắn hạn, AI sẽ phá hủy rất nhiều việc làm. Về lâu dài, giống như mọi cuộc cách mạng công nghệ khác, tôi cho rằng chúng ta sẽ tìm ra những điều hoàn toàn mới để làm", ông nói và gợi ý những công việc đó có thể liên quan đến hỗ trợ người khác. Ông nhận định, điều làm nên sự độc đáo của con người không phải “năng lực trí tuệ” mà là cách quan tâm lẫn nhau.

Trong cuộc phỏng vấn tuần trước với WELT, Altman dự đoán AI sẽ vượt qua trí thông minh của con người vào năm 2030. "Ngoài ra, năm 2026, nếu tốc độ tiến bộ không tương đương năm 2024 và 2025 thì tôi sẽ rất ngạc nhiên. Điều đó nghĩa là đến cuối 2026, tôi kỳ vọng các mô hình AI sẽ đạt đến mức mà nếu xuất hiện ngay hôm nay, hẳn sẽ khiến chúng ta sửng sốt", ông nói thêm.

Theo nghiên cứu do Đại học Stanford công bố ngày 26/8, tính từ cuối 2022, số lượng tin tuyển dụng cho các vị trí cấp thấp giảm 13% do tác động của AI. Nhóm nghiên cứu nhận định đây là sự thay đổi nhanh và rộng, có thể so sánh với làn sóng làm việc từ xa trong đại dịch.

Khảo sát chỉ ra những ngành nghề chịu ảnh hưởng nặng nhất là công việc mang tính lặp lại hoặc dễ tự động hóa như thư ký, trợ lý hành chính. Vị trí có tiềm năng bị AI tác động trong tương lai là lập trình viên cấp thấp và chăm sóc khách hàng. Những công việc này vốn được xem là cánh cửa cho người trẻ tích lũy kinh nghiệm, nhưng nay dần thu hẹp, làm dấy lên lo ngại khi các lãnh đạo cấp cao nghỉ hưu và thiếu đội ngũ kế cận có kinh nghiệm từ vị trí cấp thấp đi lên.

Nguồn vnexpress.net