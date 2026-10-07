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Pháp khai hỏa tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm thế hệ mới

Pháp khai hỏa thành công tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm thế hệ mới M51.3, động thái nhằm kiểm chứng năng lực răn đe hạt nhân trong bối cảnh căng thẳng an ninh tại châu Âu gia tăng.

Bộ Quốc phòng Pháp ngày 6/10 cho biết tên lửa M51.3 được phóng ngoài khơi vùng Brittany, miền Tây nước Pháp, trong động thái nhằm chứng minh khả năng triển khai loại vũ khí này của tàu ngầm hạt nhân Le Vigilant sau quá trình bảo dưỡng, đại tu quy mô lớn, Reuters đưa tin.

Pháp khai hỏa tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm thế hệ mới

Khoảnh khắc tên lửa M51.3 của Pháp rời mặt nước. Ảnh: BQP Pháp

“Vụ phóng được tiến hành mà không có đầu đạn hạt nhân và tuân thủ nghiêm ngặt các cam kết quốc tế của Pháp”, thông báo của Bộ Quốc phòng Pháp nêu.

Cơ quan này cho biết cuộc thử nghiệm đã “một lần nữa chứng minh sự xuất sắc của các giải pháp công nghệ cao mà ngành công nghiệp Pháp sử dụng trong lĩnh vực răn đe hạt nhân”.

M51.3 là phiên bản mới nhất của dòng tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm M51, được Pháp đưa vào sử dụng từ tháng 10/2025 trong chương trình hiện đại hóa lực lượng răn đe hạt nhân.

Paris không công bố tầm bắn chính thức của M51.3. Tuy nhiên, các đánh giá công khai trên truyền thông về dòng M51 đánh giá tên lửa có tầm bắn khoảng 9.000km, trong khi giới chức Pháp từng khẳng định phiên bản M51.3 có khả năng bay xa hơn các phiên bản trước.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng ngày xác nhận ông đã thị sát vụ phóng từ hộ vệ hạm đa nhiệm Auvergne. “Hôm nay chúng ta đã mạnh hơn. Thông điệp đã được gửi đi một cách rõ ràng và mạnh mẽ tới nơi cần tiếp nhận”, Tổng thống Pháp tuyên bố.

Theo Reuters, Pháp hiện duy trì lực lượng răn đe hạt nhân dựa trên hai thành phần gồm vũ khí phóng từ trên không và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm. Paris hiện sở hữu 4 tàu ngầm có khả năng mang tên lửa đạn đạo và chi khoảng 6 tỷ USD mỗi năm để duy trì lực lượng hạt nhân.

Hồi tháng 3/2026, Tổng thống Macron tuyên bố Paris sẽ mở rộng kho vũ khí hạt nhân và khởi xướng một sáng kiến mới, trong đó đề nghị các đối tác châu Âu tham gia các cuộc tập trận chung và nêu khả năng triển khai ngắn hạn các khí tài hạt nhân của Pháp trên lãnh thổ đồng minh.

https://cand.vn/phap-khai-hoa-ten-lua-dan-dao-phong-tu-tau-ngam-the-he-moi-post824196.html

Theo Báo CAND


Theo Báo CAND

 Từ khóa: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron Tên lửa đạn đạo Bộ Quốc phòng Pháp Thế hệ mới Châu Âu Tổng thống Macron Căng thẳng Thành công Tàu ngầm hạt nhân Năng lực
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