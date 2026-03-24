Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và “Tết trồng sâm” Xuân Bính Ngọ 2026

Sáng 24/3, UBND xã Đạo Trù tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và “Tết trồng sâm” Xuân Bính Ngọ 2026 tại Nhà văn hóa thôn Đồng Pheo. Dự lễ phát động có đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ, lãnh đạo xã Đạo Trù và bà con dân tộc Sán Dìu trồng cây tại khuôn viên Nhà văn hoá thôn Đồng Pheo.

Đạo Trù là địa phương có tiềm năng lớn về lâm nghiệp với tổng diện tích rừng hơn 961 ha, đóng vai trò quan trọng trong điều hòa khí hậu, phòng, chống thiên tai và tạo sinh kế cho người dân. Những năm qua, phong trào trồng cây, trồng rừng trên địa bàn xã được duy trì thường xuyên, đạt nhiều kết quả tích cực. Riêng năm 2025, toàn xã trồng được 30.000 cây các loại, góp phần nâng cao độ che phủ rừng, cải thiện cảnh quan và nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ tài nguyên rừng.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2026, xã Đạo Trù tổ chức lễ phát động gắn “Tết trồng cây” với “Tết trồng sâm”, thể hiện quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, hướng tới phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với cây dược liệu, từng bước xây dựng sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Lãnh đạo xã Đạo Trù trồng cây sâm Bố Chính tại khu trại kinh tế thôn Đồng Giếng.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã tham gia trồng cây hoa ban và triển khai trồng sâm Bố Chính tại khu trại kinh tế thôn Đồng Giếng. Việc kết hợp trồng cây với trồng sâm không chỉ tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp mà còn khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, mở ra hướng phát triển cây dược liệu có giá trị kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập và tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Theo kế hoạch, trong năm 2026, mỗi thôn trên địa bàn xã phấn đấu trồng ít nhất 120 cây phân tán tại các khu dân cư, tuyến đường giao thông, trường học và vườn hộ gia đình. UBND xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị và người dân chú trọng chăm sóc, bảo vệ cây sau khi trồng, bảo đảm phương châm “trồng cây nào sống cây đó”, hướng tới xây dựng môi trường sống xanh, bền vững.

Thuý Hường