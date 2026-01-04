Phát hiện chiến lược để sống sót của vi khuẩn sau khi dùng kháng sinh

Các nhà khoa học phát hiện vi khuẩn chủ động làm chậm hoạt động sống và bước vào trạng thái nghỉ ngơi được bảo vệ; vi khuẩn tồn tại trong tình trạng bị tổn thương và rối loạn nghiêm trọng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnam+

Các nhà khoa học Israel đã phát hiện một số loại vi khuẩn có thể sống sót sau khi dùng kháng sinh theo nhiều cơ chế khác nhau, qua đó lý giải vì sao nhiều ca nhiễm trùng tái phát dù đã được điều trị.

Trong nghiên cứu công bố trên tạp chí Science Advances, các nhà khoa học thuộc Đại học Hebrew ở Jerusalem cho biết việc hiểu rõ các chiến lược sinh tồn đa dạng của vi khuẩn có thể giúp phát triển những phương pháp điều trị hiệu quả hơn trong tương lai.

Kháng sinh được thiết kế để tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh, tuy nhiên trong nhiều trường hợp, vẫn có một số lượng nhỏ vi khuẩn sống sót và gây bệnh trở lại sau một thời gian. Hiện tượng này thường gặp trong các bệnh nhiễm trùng phổ biến như nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc nhiễm trùng liên quan đến thiết bị cấy ghép y tế.

Trong nhiều năm, giới khoa học cho rằng các vi khuẩn sống sót đơn thuần rơi vào trạng thái “ngủ Đông,“” khiến kháng sinh - vốn nhắm tới các vi khuẩn đang phát triển, trở nên kém hiệu quả. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy đây chỉ là một phần của bức tranh tổng thể, khi xác định hai chiến lược sinh tồn khác nhau của vi khuẩn.

Ở chiến lược thứ nhất, vi khuẩn chủ động làm chậm hoạt động sống và bước vào trạng thái nghỉ ngơi được bảo vệ. Ở chiến lược thứ hai, vi khuẩn tồn tại trong tình trạng bị tổn thương và rối loạn nghiêm trọng. Những tế bào này không ở trạng thái “ngủ,“” cũng không được bảo vệ, mà ngược lại, các hệ thống bình thường của chúng bị phá vỡ, đặc biệt là màng ngoài - cấu trúc giữ vai trò duy trì sự toàn vẹn của tế bào.

Phát hiện này giúp giải thích vì sao các nghiên cứu trước đây thường đưa ra kết quả khác nhau, do các nhà khoa học vô tình quan sát những dạng vi khuẩn sống sót khác nhau mà không nhận ra sự khác biệt.

Nhóm nghiên cứu cho rằng, trong tương lai, các bác sỹ có thể áp dụng những phương pháp điều trị riêng biệt: một hướng nhằm vào vi khuẩn ở trạng thái “ngủ” và hướng khác để tấn công các vi khuẩn đã bị tổn thương.

Theo họ, bằng cách cá thể hóa điều trị theo từng cơ chế sinh tồn, các liệu pháp mới có thể loại bỏ nhiễm trùng hiệu quả hơn và giảm nguy cơ tái phát trên phạm vi toàn cầu.

Nguồn Vietnam+