Phẫu thuật gãy cổ xương đùi, bệnh nhân 68 tuổi phục hồi tích cực sau mổ

Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho bà Nguyễn Thị Hằng (68 tuổi ở thành phố Hà Nội) bị gãy cổ xương đùi phải sau một tai nạn ngã tại nhà.

Theo người bệnh chia sẻ, sau cú ngã vào buổi tối, bà xuất hiện đau dữ dội vùng hông phải và không thể đi lại bình thường. Ban đầu, gia đình nghĩ bà chỉ bị lệch khớp nên đã đưa đi nắn chỉnh. Tuy nhiên, tình trạng đau không thuyên giảm khiến gia đình quyết định đưa bà đến cơ sở y tế để kiểm tra chuyên sâu.

Điều đáng chú ý là dù đang sinh sống tại Hà Nội - nơi tập trung nhiều bệnh viện lớn và bệnh viện tuyến trung ương, gia đình vẫn lựa chọn đưa bà Hằng đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt ngay trong đêm. Quyết định này xuất phát từ sự tin tưởng vào chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ cũng như những phản hồi tích cực từ người thân, bạn bè từng điều trị tại bệnh viện.

Tại đây, qua thăm khám lâm sàng kết hợp chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định người bệnh bị gãy cổ xương đùi phải. Đây là một trong những chấn thương thường gặp ở người cao tuổi, có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng vận động và chất lượng cuộc sống nếu không được điều trị kịp thời.

Ngay sáng hôm sau, người bệnh được chỉ định phẫu thuật. Ca mổ diễn ra thuận lợi, giúp xử lý tổn thương hiệu quả và tạo điều kiện cho bệnh nhân sớm vận động trở lại.

Sau khoảng một tuần điều trị, sức khỏe bà Hằng phục hồi tích cực, giảm đau rõ rệt và đang được hướng dẫn tập phục hồi chức năng để sớm trở lại sinh hoạt thường ngày.

Chia sẻ sau điều trị, chị Lê Thị Hồng Nhung - con gái bệnh nhân cho biết: “Khi biết mẹ bị gãy cổ xương đùi và cần phẫu thuật, gia đình rất lo lắng. Dù Hà Nội có nhiều bệnh viện lớn nhưng chúng tôi vẫn lựa chọn đưa mẹ về Lạc Việt vì tin tưởng vào chuyên môn của các bác sĩ. Sau phẫu thuật, mẹ tôi hồi phục tốt, được chăm sóc tận tình và hiện đang tích cực tập phục hồi chức năng. Gia đình rất hài lòng với kết quả điều trị tại bệnh viện”.

Trường hợp của bà Hằng là minh chứng cho hiệu quả của việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời các chấn thương xương khớp ở người cao tuổi. Các bác sĩ khuyến cáo, khi người cao tuổi gặp tai nạn ngã và xuất hiện các biểu hiện như đau vùng hông, đùi, không thể đứng hoặc đi lại bình thường, người bệnh cần được thăm khám tại cơ sở y tế chuyên khoa càng sớm càng tốt để được chẩn đoán và điều trị phù hợp, tránh những biến chứng đáng tiếc.

Ngọc Lan

(Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt)