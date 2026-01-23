Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tham dự Lễ ký Hiến chương Hội đồng Hòa bình về chấm dứt xung đột tại Dải Gaza

Nhận lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, ngày 22/1/2026, Đoàn đại biểu Việt Nam do Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đã dự Lễ ký Hiến chương Hội đồng Hòa bình về chấm dứt xung đột tại Dải Gaza bên lề Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) diễn ra tại Davos, Thụy Sĩ.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát biểu tại lễ ký chính thức thành lập Hội đồng Hòa bình về chấm dứt xung đột tại Dải Gaza, ở Davos, Thụy Sĩ, ngày 22/1/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Tổng thống Trump cùng 19 nguyên thủ, đại diện chính phủ các nước và vùng lãnh thổ gồm Bahrain, Morocco, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Hungary, Indonesia, Jordan, Kazakhstan, Kosovo, Pakistan, Paraguay, Qatar, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ, Uzbekistan, UAE, Mông Cổ đã ký Hiến chương Hội đồng Hòa bình.

Cũng tại lễ ký, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã có các cuộc trao đổi với các thành viên trong nội các của Tổng thống Trump gồm Bộ trưởng Ngoại giao Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, Trưởng Đại diện thương mại Jamieson Greer và thành viên của Hội đồng điều hành Jared Kushner.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của Tổng thống Trump trong việc thúc đẩy hòa bình, hợp tác và thịnh vượng trên thế giới, sẵn sàng tham gia Hội đồng Hòa bình với tư cách thành viên sáng lập.

Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam mong muốn sớm phối hợp các thành viên của Hội đồng trong triển khai Kế hoạch Hòa bình Dải Gaza đã được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua tại Nghị quyết 2803 ngày 17/11/2025, qua đó, thúc đẩy hòa bình bền vững ở Trung Đông trên cơ sở lập trường nhất quán của Việt Nam về vấn đề Palestine, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Phó Thủ tướng đã trân trọng chuyển lời của Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn và đánh giá cao việc Tổng thống Trump tiếp tục ủng hộ phát triển quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ cũng như ủng hộ một Việt Nam “mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng”, cũng như lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo cấp cao Việt Nam mong Tổng thống Trump và Phu nhân sớm thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp.

Các Bộ trưởng thành viên nội các của Tổng thống Trump khẳng định coi trọng và nhất trí thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ đi vào chiều sâu, hiệu quả, trong đó có việc thúc đẩy sớm đạt được thỏa thuận về đàm phán thuế đối ứng; đồng thời hoan nghênh Việt Nam trở thành thành viên sáng lập của Hội đồng Hòa bình; cho biết Tổng thống Trump sẽ thu xếp thăm Việt Nam khi điều kiện cho phép.

* Bên lề lễ ký, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã có cuộc hội kiến Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev. Tổng thống Aliyev đã gửi lời chào thân ái tới Tổng Bí thư Tô Lâm và lời chúc mừng tốt đẹp tới Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng thống Aliyev bày tỏ mong muốn thăm Việt Nam trong năm 2026 để tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược và các thỏa thuận cấp cao trong chuyến thăm Azerbaijan của Tổng Bí thư Tô Lâm tháng 5/2025, nhất là trong lĩnh vực dầu khí, công nghệ....

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn hội kiến Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Tổng thống Aliyev cũng bày tỏ đánh giá cao việc Việt Nam và Tổng Bí thư Tô Lâm quyết định tham gia sáng lập Hội đồng Hòa bình và mong muốn hai nước cùng hợp tác chặt chẽ, chia sẻ kinh nghiệm phát triển, qua đó đóng góp thiết thực cho quá trình tái thiết không chỉ ở Gaza mà còn trên thế giới.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cũng gặp Bộ trưởng Ngoại giao các nước Indonesia, Uzbekistan, Arab Saudi và Đại diện cấp cao của Hội đồng Hòa bình, cựu đặc phái viên Liên hợp quốc về Trung Đông Nickolay Mladenov để trao đổi về khả năng hợp tác trong khuôn khổ Hội đồng Hòa bình và hợp tác trong các vấn đề song phương. Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn gặp Đại diện cấp cao của Hội đồng Hòa bình, cựu đặc phái viên Liên hợp quốc về Trung Đông Nickolay Mladenov. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Các đối tác hoan nghênh quyết định của Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình về Gaza, tin tưởng rằng đường lối đối ngoại cùng lịch sử tự cường và kinh nghiệm của Việt Nam vượt qua hậu quả chiến tranh, xây dựng đất nước thành công là bài học có ý nghĩa, đánh giá sự tham gia của Việt Nam sẽ đóng góp tích cực cho tiến trình hòa bình tại khu vực.

