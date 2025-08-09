Phong Hiệp vươn lên với nhiều mô hình kinh tế hiệu quả

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, ở xã Phong Hiệp, tỉnh Cà Mau xuất hiện nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân. Nổi bật là các mô hình chăn nuôi và chế biến thuỷ sản, thể hiện tinh thần vượt khó, dám nghĩ, dám làm của nông dân và phụ nữ địa phương.

Từng là hộ dân có thu nhập thấp, năm 2022, ông Dương Công Huấn (Ấp 1B) mạnh dạn đầu tư 12 triệu đồng nuôi thử nghiệm 1 cặp chồn hương. Nhận thấy chồn hương phù hợp với điều kiện địa phương, sử dụng nguồn thức ăn sẵn có xung quanh như chuối, cám gạo, cá..., ông quyết định mở rộng quy mô. Đến nay, ông Huấn đang nuôi hơn 100 con, trong đó khoảng 50 con chồn giống có giá bán từ 10-12 triệu đồng/cặp, còn lại là chồn thịt. Thu nhập từ nuôi chồn hương đã giúp ông Huấn vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Mô hình nuôi chồn hương của ông Dương Công Huấn.

Ông Dương Công Huấn chia sẻ: “Nuôi chồn hương không tốn nhiều công chăm sóc, vốn đầu tư ban đầu không quá lớn. Quan trọng là phải nắm vững kỹ thuật và chú ý vệ sinh chuồng trại. Nếu làm bài bản, mô hình này mang lại hiệu quả kinh tế cao và ổn định”.

Ông Phạm Phi Định, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phong Hiệp, cho biết: “Ông Huấn là một trong những hội viên nông dân tiêu biểu của xã, mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất, tận dụng lợi thế địa phương để phát triển kinh tế. Thành công của ông là minh chứng rõ nét cho tinh thần nông dân dám nghĩ, dám làm. Hiện địa phương đang giới thiệu cho nông dân trên địa bàn xã tham gia học tập mô hình chăn nuôi của ông Huấn”.

Cùng với nông dân, phụ nữ xã Phong Hiệp cũng tích cực phát triển kinh tế hộ gia đình. Tiêu biểu là mô hình chế biến khô thuỷ sản của chị Nguyễn Thị Hồng Cúc (Ấp 4). Tận dụng nguồn nguyên liệu thuỷ sản sẵn có tại địa phương, chị Cúc sản xuất 3 sản phẩm đặc trưng gồm: khô cá lóc sợi, khô tôm thẻ, khô tôm thẻ ép. Không chạy theo số lượng, chị chú trọng đến chất lượng sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, mẫu mã, bao bì đẹp mắt. Nhờ sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã, năm 2021, 3 sản phẩm của chị Cúc đã được chứng nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao.

Mô hình chế biến sản phẩm OCOP của chị Nguyễn Thị Hồng Cúc tạo ra hướng phát triển kinh tế mới cho phụ nữ địa phương.

“Mô hình chế biến khô của chị Cúc đã góp phần khẳng định vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế, đồng thời tạo việc làm cho nhiều lao động nữ ở địa phương với mức thu nhập ổn định”, chị Lê Thanh Diệu, Chủ tịch Hội LHPN xã Phong Hiệp, nhận xét.

Ngoài 2 mô hình trên, trong quá trình phát triển kinh tế, các tổ chức đoàn thể ở xã Phong Hiệp đã xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, phù hợp điều kiện địa phương như: mô hình kết hợp tôm - lúa, tôm - cá kèo của Hội Nông dân; nuôi rắn ri voi, rắn ri cá, cá kèo của Đoàn Thanh niên; nuôi cua đinh, cá sấu, ếch thịt của Hội Cựu chiến binh; may gia công của Hội LHPN nữ xã...

Mỗi mô hình thành công không chỉ giúp hộ dân ổn định kinh tế, thoát nghèo bền vững, mà còn lan toả tinh thần khởi nghiệp, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, cùng địa phương thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Nguồn baocamau.vn