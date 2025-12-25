Phú Thọ: 273 học sinh tham gia Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025 - 2026

Ngày 25/12, cùng với các thí sinh trên cả nước, 273 học sinh ưu tú của tỉnh bước vào kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025 - 2026. Các thí sinh dự thi ở 12 môn gồm: Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung.

Đội tuyển Toán của Phú Thọ có 29 thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

Tham gia kỳ thi năm nay, 12 đội tuyển học sinh giỏi quốc gia của tỉnh quy tụ những gương mặt tiêu biểu đến từ các trường THPT: Chuyên Hùng Vương, Chuyên Vĩnh Phúc, Chuyên Hoàng Văn Thụ, THPT Tam Dương và THPT Việt Trì. Chuẩn bị cho kỳ thi, ngay từ đầu năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai công tác lựa chọn, bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi. Công tác bồi dưỡng được tổ chức tập trung với 5 đội tuyển học tại Trường THPT Chuyên Hùng Vương, 5 đội tuyển tại Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc và 2 đội tuyển tại Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ. Quá trình bồi dưỡng có sự tham gia của đội ngũ giáo viên, chuyên gia giàu kinh nghiệm, cùng sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị có học sinh tham gia đội tuyển và sự đồng hành, hỗ trợ của Hội Khuyến học tỉnh, các tổ chức, cá nhân và phụ huynh học sinh.

Cùng với sự tâm huyết trách nhiệm của các thầy cô giáo bồi dưỡng đội tuyển, các em học sinh tham gia kỳ thi đều nêu cao tinh thần tự học, sáng tạo, nỗ lực để đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi. Thầy và trò các đội tuyển học sinh giỏi quốc gia của tỉnh đặt quyết tâm chinh phục đỉnh cao trí thức, phấn đấu duy trì tốp đầu cả nước về số lượng cũng như chất lượng giải.

Theo kế hoạch, trong ngày 25/12/2025, các thí sinh thi viết các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc và thi lập trình trên máy vi tính môn Tin học. Ngày 26/12/2025: Thi viết cho các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học; thi nói các môn ngoại ngữ và thi lập trình trên máy vi tính môn Tin học.

Kỳ thi nhằm phát hiện học sinh có năng khiếu về môn học để bồi dưỡng, tạo nguồn, thực hiện mục tiêu đào tạo nhân tài cho đất nước.

