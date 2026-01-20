Phú Thọ có 8 học sinh tham dự Kỳ thi chọn đội tuyển dự thi Olympic quốc tế

{title}
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố kết quả thí sinh đoạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2025 - 2026.
Em Nguyễn Duy Hùng Vỹ - Trường THPT Chuyên Hùng Vương
Em Lương Đức Gia Bảo -Trường THPT Chuyên Hùng Vương
Theo đó, tỉnh Phú Thọ đứng trong top 5 về tất cả các chỉ số: số lượng giải, chất lượng giải, tỷ lệ đoạt giải. Có 8 học sinh được tham dự Kỳ thi chọn đội tuyển dự thi Olympic quốc tế, trong đó Trường THPT Chuyên Hùng Vương có 5 học sinh, là các em: Nguyễn Duy Hùng Vỹ, lớp 12 Toán - đạt giải Nhì quốc gia môn Toán; Lương Đức Gia Bảo, lớp 12 Lí - giải Nhì quốc gia môn Vật lí; Phan Tuấn Dũng, lớp 12 Lí - giải Nhất quốc gia môn Vật lí; Lương Thị Phương Anh, lớp 12 Sinh - giải Nhì quốc gia môn Sinh học; Kiều Minh Vương, lớp 12 Tin - giải Nhất quốc gia môn Tin học.
Em Phan Tuấn Dũng -Trường THPT Chuyên Hùng Vương
Em Lương Thị Phương Anh -Trường THPT Chuyên Hùng Vương
Em Kiều Minh Vương -Trường THPT Chuyên Hùng Vương
Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc có 3 học sinh là các em: Đinh Xuân Phúc, lớp 12A5 - giải Nhất quốc gia môn Hóa học; Hoàng Thanh Bình, lớp 12A4 - giải Nhất Quốc gia môn Vật lí; Nguyễn Duy Thành, học sinh lớp 12A1- giải Nhất quốc gia môn Toán.
Em Đinh Xuân Phúc - Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc
Em Hoàng Thanh Bình - Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc
Em Nguyễn Duy Thành - Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc
Thí sinh được triệu tập tham dự Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic năm 2026 (dự kiến tổ chức trong tháng 3/2026) nếu đạt các mức điểm sau: Môn Toán từ 26 điểm trở lên; môn Vật lí từ 23,25 điểm trở lên; môn Hóa học từ 26,375 điểm trở lên; môn Sinh học từ 25 điểm trở lên; môn Tin học từ 24,79 điểm trở lên.
Hiền Mai
