Phú Thọ: Nhiều hoạt động kích cầu du lịch 6 tháng cuối năm

UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch số 239/KH-UBND về triển khai Chương trình kích cầu du lịch góp phần thúc đẩy dịch vụ phát triển 6 tháng cuối năm 2026.

Phấn đấu năm 2026 thu hút 15 triệu lượt khách du lịch

Kế hoạch nhằm tăng cường triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển du lịch để thu hút khách quốc tế và nội địa, khách có khả năng chi trả cao, lưu trú dài ngày; gia tăng doanh thu du lịch, góp phần thúc đẩy dịch vụ phát triển, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Tập trung tuyên truyền, quảng bá hình ảnh điểm đến, các sản phẩm du lịch chủ lực của tỉnh, khuyến khích người dân đi du lịch nội tỉnh. Phấn đấu trong năm 2026 thu hút 15 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế đạt 705 nghìn lượt khách, khách lưu trú đạt 4.950 nghìn lượt, tổng doanh thu từ du lịch đạt khoảng 16,3 nghìn tỷ đồng.

Xây dựng, triển khai các gói kích cầu du lịch

Để đạt các mục tiêu trên, kế hoạch đã xác định 4 nhóm nội dung, nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết là xây dựng và triển khai các chương trình, gói sản phẩm kích cầu du lịch: Vận động, khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện các chương trình khuyến mại, gói kích cầu. Chú trọng xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, tiêu biểu, độc đáo gắn với bản sắc văn hóa các địa phương.

Xây dựng các chương trình cụ thể như: du lịch tâm linh - cội nguồn; tour đêm Đền Hùng, về miền di sản UNESCO ghi danh - trải nghiệm làng nghề truyền thống; du lịch nghỉ dưỡng khoáng nóng Thanh Thủy, Kim Bôi; du lịch sinh thái Tam Đảo, Đại Lải, hồ Hòa Bình, Xuân Sơn; trải nghiệm du lịch cộng đồng Mai Châu, trekking - khám phá hang động... Du lịch học đường - em yêu lịch sử quê hương; du lịch sự kiện - lễ hội; du lịch golf & MICE... Chủ động xây dựng các tour, tuyến du lịch trong tỉnh và các tour kết nối với các tỉnh lân cận.

Khuyến khích xây dựng các chương trình ưu đãi dành cho học sinh, sinh viên, gia đình, khách đoàn, khách du lịch cuối tuần và khách du lịch trải nghiệm. Các chương trình ưu đãi thu hút khách du lịch MICE, đăng cai tổ chức hội thảo, hội nghị sơ kết 6 tháng, tổng kết cuối năm gắn với tham quan du lịch...

Quảng bá điểm đến và kích cầu du lịch

Bên cạnh đó, kế hoạch xác định tăng cường tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến, liên kết hợp tác phát triển du lịch: Tổ chức chiến dịch truyền thông du lịch với chủ đề “Du lịch Phú Thọ - Trải nghiệm đa sắc”; tuyên truyền các chương trình, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch diễn ra trên địa bàn tỉnh 6 tháng cuối năm 2026. Tổ chức các chương trình Famtrip, Presstrip khảo sát sản phẩm du lịch đặc trưng; phối hợp với doanh nghiệp lữ hành, cơ quan báo chí, KOL, travel blogger quảng bá sản phẩm, hình ảnh và điểm đến du lịch của tỉnh...

Tổ chức các hoạt động kích cầu du lịch 6 tháng cuối năm 2026: Chương trình phát động kích cầu “Du lịch Phú Thọ - Trải nghiệm đa sắc, gắn với Ngày Du lịch thế giới; công bố một số chương trình du lịch và giới thiệu các gói kích cầu du lịch dịp cuối năm 2026; không gian trưng bày quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm tiêu biểu của các hợp tác xã, sản phẩm OCOP của tỉnh; phát động Chương trình “Xây dựng môi trường du lịch Phú Thọ văn minh - xanh - sạch - đẹp (dự kiến từ ngày 25 - 27/9/2026 tại bản Lác, xã Mai Hạ thuộc Khu du lịch Mai Châu). Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch hưởng ứng Chương trình kích cầu du lịch...

Đồng thời, kế hoạch xác định tăng cường công tác quản lý hoạt động du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách, bảo đảm an ninh trật tự.

Xem toàn văn Kế hoạch triển khai Chương trình kích cầu du lịch 6 tháng cuối năm 2026

Xuân Trường