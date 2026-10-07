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Phú Thọ tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 21.761 đảng viên

Thực hiện chính sách cán bộ, 9 tháng năm 2026, ngành Tổ chức Xây dựng Đảng tỉnh Phú Thọ đã quan tâm, kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 13 quyết định tặng, tặng sớm, truy tặng và truy tặng sớm Huy hiệu Đảng cho 21.761 đảng viên. Riêng đợt 2/9/2026 có 14.663 đảng viên.

Phú Thọ tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 21.761 đảng viênĐảng bộ xã Mường Động tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên đợt 2/9.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn thiện hồ sơ trình Ban Bí thư xem xét tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 20 đảng viên.

Công tác xét tặng, trao Huy hiệu Đảng đã được cấp ủy các cấp tổ chức kịp thời, chu đáo, thể hiện sự trân trọng đối với quá trình phấn đấu, cống hiến của đảng viên, góp phần giáo dục truyền thống trong toàn Đảng bộ.

Phú Thọ tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 21.761 đảng viênThường trực Đảng ủy xã Lương Sơn đến tận gia đình đảng viên cao tuổi, sức yếu để trao tặng Huy hiệu Đảng nhằm tôn vinh, ghi nhận những đóng góp của đảng viên.

Việc trao tặng Huy hiệu Đảng không chỉ tôn vinh, ghi nhận những đóng góp, cống hiến của các đảng viên mà còn phát huy trách nhiệm nêu gương của đảng viên lão thành.

Đây cũng là dịp các đảng viên, đặc biệt là những đảng viên trẻ có thêm động lực, niềm tin để tiếp tục học tập, rèn luyện, phấn đấu theo tấm gương của những người đi trước.

Dương Liễu


Dương Liễu

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Ban thường vụ tỉnh ủy Xây dựng Đảng tỉnh Phú Thọ Ban tổ chức tỉnh ủy thực hiện chính sách Cán bộ Cống hiến Đảng viên trẻ giáo dục truyền thống trách nhiệm nêu gương
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