Phú Thọ thông báo điểm trúng tuyển vào lớp 10 các trường phổ thông dân tộc nội trú năm học 2026-2027

Ngày 23/6, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ thông báo điểm trúng tuyển vào lớp 10 các trường phổ thông dân tộc nội trú năm học 2026-2027.

Điểm trúng tuyển vào lớp 10 các trường dân tộc nội trú năm học 2026-2027.

Sở GD&ĐT yêu cầu Hội đồng tuyển sinh các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: Thông báo công khai điểm trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2026-2027 của đơn vị. Phối hợp với các trường THCS có học sinh dự tuyển để thông tin kịp thời tới học sinh, phụ huynh về việc nộp hồ sơ dự tuyển; thông báo rõ thời gian, địa điểm thu hồ sơ, ít nhất 2 số điện thoại để học sinh, phụ huynh biết, liên hệ.

Tổ chức thu hồ sơ đối với các học sinh đã đăng ký dự tuyển và đủ điểm trúng tuyển vào đơn vị từ ngày 23/6/2026 đến 16h00 ngày 25/6/2026.

Tổ chức họp Hội đồng tuyển sinh để kiểm tra hồ sơ dự tuyển; xác nhận các học sinh trúng tuyển và in danh sách học sinh trúng tuyển từ phần mềm quản lý tuyển sinh của Sở GD&ĐT; hoàn thiện hồ sơ, trình Sở GD&ĐT phê duyệt. Thời gian: Từ 8h00 đến 11h30 ngày 26/6/2026. Địa điểm: Hội trường tầng 5, Sở GD&ĐT.

Hội đồng tuyển sinh của các đơn vị cần mang toàn bộ hồ sơ của học sinh có tuổi vượt quá quy định, học sinh có điểm xét tuyển bằng nhau về Sở GD&ĐT khi duyệt tuyển sinh.

Trường hợp số học sinh nhập học còn thiếu so với quy định và còn học sinh đủ điều kiện trúng tuyển, đơn vị báo cáo Sở và tổ chức xét tuyển bổ sung chậm nhất 17h00 ngày 27/6/2026.

Sau khi được Sở GD&ĐT phê duyệt danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2026-2027, các đơn vị thông báo công khai tới học sinh và phụ huynh; tổ chức thông báo và hướng dẫn học sinh đăng ký học theo các tổ hợp môn lựa chọn và chuyên đề học tập.

Hiền Mai