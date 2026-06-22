Trường Tiểu học Gia Cẩm dẫn đầu số học sinh trúng tuyển vào lớp 6, Trường THCS Văn Lang

Trường THCS Văn Lang vừa công bố danh sách 320 học sinh trúng tuyển vào lớp 6 năm học 2026 - 2027. Trong nhóm các trường tiểu học (TH) thuộc phường Việt Trì, Trường TH Gia Cẩm có số lượng học sinh trúng tuyển cao nhất với 78 em, chiếm gần 50% trong tổng số 158 học sinh trúng tuyển đến từ các trường trên địa bàn phường.

Em Nguyễn Thùy Chi là thủ khoa trong Bài kiểm tra, đánh giá năng lực vào trường THCS Văn Lang năm học 2026 - 2027.

Xếp thứ hai là Trường TH Tân Dân với 56 em. Tiếp theo là các trường TH: Minh Nông (8 em), Dữu Lâu, Tiên Dung (cùng có 6 em), Tân Đức (3 em), Trưng Vương (1 em).

Đối với nhóm học sinh đến từ các xã, phường khác, Trường TH Đinh Tiên Hoàng (phường Nông Trang) dẫn đầu với 73 học sinh trúng tuyển, chỉ thấp hơn Trường TH Gia Cẩm 5 học sinh. Đây cũng là trường ngoài địa bàn phường Việt Trì có số lượng học sinh đỗ vào THCS Văn Lang cao nhất năm nay.

Xếp sau Trường TH Đinh Tiên Hoàng là Trường TH Thọ Sơn với 26 học sinh. Các trường TH Vân Cơ, Tiên Cát và Thanh Miếu lần lượt có 13, 9 và 8 học sinh trúng tuyển. Các trường khác có từ 1 đến 6 học sinh trúng tuyển.

Theo thống kê của nhà trường, số học sinh ngoài địa bàn phường Việt Trì trúng tuyển là 162 em, nhiều hơn 4 em so với số học sinh trên địa bàn phường (158 em).

Đáng chú ý, 2 trường TH Gia Cẩm và Đinh Tiên Hoàng có 151 học sinh trúng tuyển, chiếm khoảng 47,2% tổng số học sinh lớp 6 của Trường THCS Văn Lang năm học 2026 - 2027. Kết quả này phản ánh chất lượng giáo dục nổi bật của 2 đơn vị, đồng thời cho thấy uy tín và sức hấp dẫn của Trường THCS Văn Lang đối với học sinh và phụ huynh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

P.V