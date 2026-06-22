Ngành Giáo dục tăng tốc chuyển đổi số

Thực hiện Kết luận số 226-KL/TW ngày 11/12/2025 của Ban Bí thư, Quyết định số 534/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 181/KH-UBND của UBND tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Những kết quả bước đầu đã tạo nền tảng quan trọng để xây dựng nền giáo dục hiện đại, minh bạch và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Cán bộ Sở GD&ĐT đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Chuyển biến từ nhận thức đến hành động

Ngay sau khi các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh được ban hành, Sở GD&ĐT đã tổ chức quán triệt sâu rộng tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, giao ban chuyên môn và hội nghị triển khai nhiệm vụ. Công tác tuyên truyền được thực hiện đồng bộ, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ trong thực thi công vụ.

Điểm nổi bật là ngành đã cụ thể hóa các yêu cầu đổi mới bằng những kế hoạch hành động cụ thể, phân công nhiệm vụ theo nguyên tắc “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ sản phẩm. Từng nhiệm vụ được theo dõi tiến độ, đánh giá chất lượng và trách nhiệm của người đứng đầu thông qua các cuộc giao ban định kỳ, góp phần nâng cao tính chủ động và hiệu quả trong tổ chức thực hiện.

Song song với đó, Sở GD&ĐT đã ban hành quy chế đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo bộ chỉ số KPI, chuyển từ đánh giá mang tính hình thức sang đánh giá dựa trên kết quả đầu ra và hiệu quả thực chất của công việc. Đây là bước tiến quan trọng trong đổi mới quản trị công vụ của ngành.

Một trong những dấu ấn nổi bật của ngành GD&ĐT trong 6 tháng đầu năm 2026 là triển khai nền tảng trí tuệ nhân tạo Gemini Pro tới 100% công chức cơ quan Sở và hơn 2.500 cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Điểm mới của mô hình là được triển khai đồng bộ, quy mô lớn trong toàn ngành, chuyển từ việc sử dụng AI mang tính tự phát sang khai thác có định hướng, thống nhất và hiệu quả.

Thông qua Gemini Pro, cán bộ quản lý và giáo viên được hỗ trợ soạn thảo văn bản, xây dựng kế hoạch, tổng hợp báo cáo, thiết kế bài giảng và phát triển học liệu số. Bên cạnh đó, các ứng dụng giao bài tập trực tuyến giúp giao, nhận, theo dõi và đánh giá kết quả học tập của học sinh trên môi trường số, tăng cường kết nối giữa nhà trường, giáo viên, học sinh và phụ huynh.

Việc ứng dụng AI góp phần giảm thời gian xử lý công việc hành chính, nâng cao năng suất lao động, đổi mới phương pháp dạy học và thúc đẩy hình thành kỹ năng số cho đội ngũ nhà giáo. Đây được xem là một trong những mô hình tiêu biểu về chuyển đổi số của ngành giáo dục, tạo nền tảng cho việc xây dựng trường học số và giáo dục số trong thời gian tới.

Cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân

Người dân được cán bộ Sở GD&ĐT tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hướng dẫn nhiệt tình, trách nhiệm.

Căn cứ các quyết định công bố và chuẩn hóa thủ tục hành chính (TTHC) của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố 125 TTHC thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo thực hiện trên địa bàn tỉnh, gồm 89 thủ tục cấp tỉnh và 36 thủ tục cấp xã.

Hiện nay, 100% TTHC (125/125 thủ tục) được thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả phi địa giới tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, 100% TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần hoặc toàn trình, trong đó có 52 thủ tục một phần và 73 thủ tục toàn trình.

Đồng chí Trần Minh Tuấn - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: "Trong thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục hoàn thiện và triển khai thực chất bộ chỉ số KPI trong cơ quan Sở; lấy tiến độ, chất lượng sản phẩm, mức độ phối hợp, hiệu quả xử lý công việc và tác động thực tế làm căn cứ đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; khắc phục tình trạng đánh giá cảm tính, hình thức. Ngành cũng tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, điều hành; ưu tiên chuẩn hóa dữ liệu, xử lý văn bản điện tử, hồ sơ công việc điện tử, dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ thủ tục hành chính và khai thác dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Phấn đấu tỷ lệ văn bản hành chính được cắt giảm đạt 15%/năm".

Cùng với đó, Sở GD&ĐT sẽ nghiên cứu, thí điểm ứng dụng trí tuệ nhân tạo và trợ lý ảo trong các nhiệm vụ phù hợp như tra cứu văn bản, tổng hợp báo cáo, theo dõi tiến độ công việc, phân tích dữ liệu giáo dục và cảnh báo nhiệm vụ quá hạn. Đồng thời bảo đảm an toàn thông tin, kiểm soát chất lượng và không thay thế trách nhiệm của cán bộ, công chức.

Ngành tiếp tục tinh giản hội nghị, văn bản hành chính; tăng cường họp trực tuyến, họp không giấy tờ và chia sẻ tài liệu điện tử; chỉ tổ chức hội nghị khi thật sự cần thiết, có mục tiêu rõ ràng, nội dung cụ thể và sản phẩm đầu ra rõ ràng. Phấn đấu trong năm 2026, số lượng hội nghị trực tuyến chiếm trên 60% tổng số hội nghị; giảm 10% số lượng hội nghị hằng năm; tỷ lệ xử lý thủ tục hành chính trên môi trường số và số hóa văn bản đạt từ 95% trở lên; dữ liệu được cập nhật, lưu trữ và đồng bộ trên hệ thống; tỷ lệ cuộc họp không giấy tờ đạt từ 15% trở lên.

Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy quyết tâm đổi mới của ngành GD&ĐT trong xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, lấy người dân và người học làm trung tâm phục vụ. Đây cũng là nền tảng quan trọng để ngành tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý, chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ chuyển đổi số.

Hạnh Thúy