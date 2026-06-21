Thu Cúc chăm lo cho sự nghiệp giáo dục

Xã miền núi Thu Cúc có hơn 80% là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn. Xác định giáo dục và đào tạo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là nền tảng quan trọng để phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương nên chính quyền xã đã có những quyết sách đúng đắn để nâng cấp đồng bộ hệ thống trường học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa.

Học sinh Trường Mầm non Thu Cúc 2 luôn được chăm lo toàn diện.

Đến nay, quy mô trường lớp trên toàn xã được duy trì ổn định với 5 trường học từ bậc mầm non đến trung học cơ sở (THCS), 100% trường học đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Đồng hành với sự phát triển này là đội ngũ 163 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường học cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới giáo dục. Sự chăm lo toàn diện đã mang lại những kết quả tích cực trong năm học 2025 - 2026. Ở bậc mầm non, hơn 92% trẻ 5 tuổi hoàn thành các kỹ năng cơ bản. Cùng với đó, gần 99% học sinh tiểu học hoàn thành chương trình lớp học; 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học; hơn 99% học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS.

Để có được kết quả này, UBND xã Thu Cúc đã ưu tiên dành nguồn lực ngân sách phù hợp đầu tư cho giáo dục đào tạo, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, huy động các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm chung tay xây dựng trường lớp. Đặc biệt, công tác chăm lo cho học sinh nghèo, học sinh dân tộc thiểu số được thực hiện thường xuyên, hiệu quả thông qua việc cấp gạo, tiền ăn trưa, hỗ trợ chi phí học tập. Sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội đã giúp duy trì sĩ số chuyên cần, không có tình trạng học sinh bỏ học.

100% trường học trong xã đạt chuẩn quốc gia, tạo thuận lợi cho học sinh yên tâm học tập.

Đồng chí Hà Thị Tố Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục tập trung nâng cấp cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đẩy mạnh chuyển đổi số và thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là những bước đi chiến lược nhằm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh học tập và trưởng thành.

Hồng Nhung