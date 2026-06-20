Em Lê Mai Hương và dấu ấn điểm 10 Toán duy nhất của kỳ thi vào lớp 10

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 – 2027 tại tỉnh Phú Thọ đã khép lại với nhiều kết quả ấn tượng. Trong gần 57.000 thí sinh dự thi trên toàn tỉnh, em Lê Mai Hương, học sinh lớp 9A, Trường THCS Phú Hộ (phường Phong Châu) là thí sinh duy nhất đạt điểm tuyệt đối môn Toán. Với tổng điểm nổi bật gồm 10 điểm Toán, 8,5 điểm Ngữ văn và 9,25 điểm Tiếng Anh, em xuất sắc trở thành thủ khoa đầu vào Trường THPT Phù Ninh.

Em Lê Mai Hương và cô giáo chủ nhiệm Đỗ Thị Huyền Anh.

Thành tích ấy không đến từ may mắn mà là kết quả của một quá trình học tập nghiêm túc, bền bỉ cùng niềm đam mê đặc biệt dành cho môn Toán. Ngoài thời gian học trên lớp, Mai Hương luôn chủ động tìm hiểu thêm các dạng bài mới, tự nghiên cứu tài liệu và rèn luyện tư duy thông qua những bài toán khó. Có những bài toán khiến em mất nhiều ngày để tìm lời giải, nhưng chính sự kiên trì đã giúp em tích lũy kiến thức, nâng cao bản lĩnh và hình thành tư duy logic vững chắc.

Niềm yêu thích Toán học của Mai Hương được nuôi dưỡng từ những năm đầu cấp THCS và ngày càng được phát huy khi em tham gia đội tuyển học sinh giỏi của trường. Dưới sự hướng dẫn tận tình của các giáo viên, em liên tục giành giải Nhất học sinh giỏi cấp thị xã (cũ) từ lớp 6 đến lớp 8 và đoạt giải Nhì kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán ở năm học cuối cấp.

Không chỉ nổi bật ở các môn khoa học tự nhiên, Mai Hương còn có kết quả học tập toàn diện. Em yêu thích môn Ngữ văn và luôn xác định rõ mục tiêu phấn đấu. Ngay từ lớp 6, nữ sinh đã đặt quyết tâm thi đỗ vào Trường THPT Phù Ninh - ngôi trường có truyền thống chất lượng của địa phương. Hình ảnh người anh trai từng học tập tại đây, sau đó đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và trúng tuyển Học viện Kỹ thuật Quân sự đã trở thành động lực để em không ngừng cố gắng.

Theo thầy giáo Nguyễn Hoàng Hải - Hiệu trưởng Trường THCS Phú Hộ, tố chất nổi bật của Mai Hương ở môn Toán được phát hiện từ sớm và được nhà trường quan tâm bồi dưỡng ngay từ lớp 6. Việc xây dựng đội tuyển học sinh giỏi, tạo điều kiện để học sinh phát huy năng lực, đồng thời khuyến khích tinh thần tự học, tự nghiên cứu góp phần tạo nên những kết quả nổi bật của nhà trường trong nhiều năm qua.

Chia sẻ về học trò của mình, cô giáo Đỗ Thị Huyền Anh - giáo viên chủ nhiệm dạy môn Toán lớp 9A cho biết: “Mai Hương là học sinh có ý thức tự học, luôn nghiêm túc, khiêm tốn và cầu thị trong học tập. Em không chỉ tiếp thu kiến thức nhanh mà còn say mê tìm tòi, nghiên cứu những bài toán khó. Điều đáng quý là em luôn bền bỉ, không ngại thử thách và đặt mục tiêu rõ ràng cho bản thân.

Trong tập thể lớp, Mai Hương còn là lớp phó học tập gương mẫu, sẵn sàng hỗ trợ bạn bè và tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường. Kết quả đạt được hôm nay xứng đáng với những nỗ lực không ngừng nghỉ của em trong những năm qua. Đáng chú ý, đây cũng là năm thứ hai liên tiếp Trường THCS Phú Hộ có học sinh trở thành thủ khoa đầu vào Trường THPT Phù Ninh, tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục và hiệu quả công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu của nhà trường.

Thành tích của em Lê Mai Hương không chỉ là niềm tự hào của gia đình và thầy cô mà còn là minh chứng cho hiệu quả của việc phát hiện, định hướng và tạo môi trường phát triển phù hợp cho học sinh có năng lực. Từ sự chăm chỉ, ý chí vươn lên và niềm đam mê học tập, nữ sinh vùng Đất Tổ đã viết nên câu chuyện đẹp về khát vọng chinh phục tri thức, góp phần lan tỏa tinh thần hiếu học và truyền cảm hứng đến nhiều thế hệ học sinh trên quê hương Phú Thọ.

Hiền Mai