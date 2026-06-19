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Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng có 4 thủ khoa xuất sắc môn Tiếng Anh và môn Tiếng Việt

Trong kỳ kiểm tra, đánh giá năng lực vào lớp 6 Trường THCS Văn Lang, phường Việt Trì năm học 2026-2027, Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, phường Nông Trang có 4 em được vinh danh thủ khoa môn Tiếng Anh và Tiếng Việt.

Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng có 4 thủ khoa xuất sắc môn Tiếng Anh và môn Tiếng Việt

Em Nguyễn Vĩnh Khoa.

Cụ thể, 4 thủ khoa xuất sắc môn Tiếng Anh và môn tiếng Việt bao gồm các em: Nguyễn Vĩnh Khoa (lớp 5A6): đạt điểm 10 môn Tiếng Anh. Nguyễn Quang Minh (lớp 5A9): đạt điểm 10 môn Tiếng Anh. Nguyễn Diễm Trang (lớp 5A1): đạt điểm 10 môn Tiếng Anh. Nguyễn Trần Bảo Ngọc (lớp 5A9): đạt điểm 8,5 môn Tiếng Việt.

Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng có 4 thủ khoa xuất sắc môn Tiếng Anh và môn Tiếng Việt

Em Nguyễn Quang Minh.

Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng có 4 thủ khoa xuất sắc môn Tiếng Anh và môn Tiếng Việt

Em Nguyễn Diễm Trang.

Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng có 4 thủ khoa xuất sắc môn Tiếng Anh và môn Tiếng Việt

Em Nguyễn Trần Bảo Ngọc.

Đặc biệt, ở hạng mục tổng điểm xét tuyển cả 3 môn, các em học sinh trường Đinh Tiên Hoàng đã chứng tỏ năng lực học tập toàn diện khi chiếm trọn các vị trí top đầu: Nguyễn Khôi Nguyên (lớp 5A2) đạt 26,5 điểm (là á khoa). Tạ Gia Hưng (lớp 5A5) đạt 26,25 điểm. Lã Gia Khiêm (lớp 5A12) đạt 26 điểm.

Bên cạnh các thủ khoa, nhà trường cũng ghi nhận 10 học sinh xuất sắc đạt danh hiệu Á khoa với số điểm cận kề tuyệt đối: Môn Tiếng Anh (đồng điểm 9,75): Nguyễn Hoàng Nam Anh (5A6), Nguyễn Phúc Đạt (5A6), Tạ Gia Hưng (5A5), Đào Trung Kiên (5A9), Nguyễn Trần Bảo Ngọc (5A9), Vũ Khánh Linh (5A8), Bùi Tuấn Phương (5A4). Môn Toán (Đạt 9,75): Lã Gia Khiêm (5A12). Môn Tiếng Việt (Đồng điểm 8,25): Tạ Đức Kiên (5A4), Nguyễn Minh Thu (5A3).

Thành tích này không chỉ là niềm tự hào của riêng các học sinh và gia đình, mà còn là minh chứng cho tâm huyết, chiến lược giáo dục đúng đắn của Ban Giám hiệu cùng đội ngũ giáo viên nhà trường.

Thanh Bình


Thanh Bình

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Xuất sắc trường Tiểu học THCS Tiếng anh phường Nông Trang Tiếng việt đạt Thủ khoa Tuyển sinh vào lớp 6 Nhà trường
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