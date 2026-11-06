Trao 31 giải tại hai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật

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Chiều 6/11, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị tổng kết và trao giải hai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Tiếp cận thông tin” và “Tìm hiểu Luật Tiết kiệm, chống lãng phí”.
Ban Tổ chức trao giải cho thí sinh Nguyễn Thị Huyền - Trường Mầm non Đại Đình, xã Đại Đình đoạt giải Nhất cuộc thi “Tìm hiểu Luật Tiết kiệm, chống lãng phí”.
Ban Tổ chức trao giải cho thí sinh đoạt giải Nhì cuộc thi “Tìm hiểu Luật Tiết kiệm, chống lãng phí”.
Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Tiếp cận thông tin” được tổ chức từ ngày 24/8 đến hết ngày 23/9/2026; cuộc thi “Tìm hiểu Luật Tiết kiệm, chống lãng phí” diễn ra trong 20 ngày, từ ngày 9/10 đến hết ngày 28/10/2026. Ở mỗi cuộc thi, thí sinh tham gia trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm về kiến thức pháp luật và một câu hỏi dự đoán tổng số người trả lời đúng toàn bộ câu hỏi.
Theo thống kê từ hệ thống phần mềm thi trực tuyến, hai cuộc thi thu hút tổng cộng 62.495 lượt dự thi, trong đó có 16.127 bài thi trả lời đúng 20/20 câu hỏi trắc nghiệm.
Ban Tổ chức trao giải cho các thí sinh đoạt giải Ba Cuộc thi “Tìm hiểu Luật Tiết kiệm, chống lãng phí”.
Trên cơ sở kết quả chấm thi, bảo đảm khách quan, công bằng, Ban Tổ chức đã lựa chọn và trao 31 giải thưởng cho mỗi cuộc thi, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 25 giải Khuyến khích. Trong đó, giải Nhất cuộc thi “Tìm hiểu Luật Tiếp cận thông tin” thuộc về thí sinh Lê Thị Thanh Hà - Trường THCS Liên Bảo, phường Vĩnh Phúc; giải Nhất cuộc thi “Tìm hiểu Luật Tiết kiệm, chống lãng phí” thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Huyền - Trường Mầm non Đại Đình, xã Đại Đình.
Ban Tổ chức trao giải cho các thí sinh đoạt giải Khuyến khích Cuộc thi “Tìm hiểu Luật Tiếp cận thông tin”.
Thông qua hai cuộc thi, các quy định pháp luật về quyền tiếp cận thông tin và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân. Đồng thời, khẳng định hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, từng bước đưa pháp luật đến gần hơn với đời sống.
Ban Tổ chức và các thí sinh đoạt giải tại hai cuộc thi trực tuyến.
Lê Minh
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