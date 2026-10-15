Phường Vân Phú diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026

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Ngày 15/10, phường Vân Phú tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026. Dự và theo dõi diễn tập có đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh.
Cuộc diễn tập được tổ chức theo các giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng, tổ chức chuẩn bị chiến đấu.
Diễn tập hội nghị chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng.
Trong giai đoạn một, Ban Thường vụ Đảng ủy phường ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, thông qua kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự, xử lý tình huống phức tạp về an ninh, trật tự. Ở giai đoạn hai, các lực lượng tổ chức chuẩn bị tác chiến và thực hành tác chiến, xử trí tình huống theo chức năng, nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng, vận dụng các phương án tác chiến phòng thủ.
Cuộc diễn tập góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; khả năng tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của lực lượng vũ trang và sự phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng.
Đây cũng là dịp kiểm tra, đánh giá, bổ sung, hoàn thiện các phương án tác chiến, kế hoạch bảo đảm trong khu vực phòng thủ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Vân Phú năm 2026 được Bộ CHQS tỉnh đánh giá đạt kết quả xuất sắc.
Lãnh đạo phường Vân Phú khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.
Lãnh đạo phường Vân Phú khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.
Kết thúc diễn tập, UBND phường Vân Phú tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập.
Mạnh Quân
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