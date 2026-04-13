Premier League: Đánh bại Chelsea, Man City khiến cuộc đua vô địch khó đoán

Giành chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Chelsea, Manchester City thu hẹp khoảng cách với Arsenal và khiến cho cuộc đua vô địch Premier League mùa này trở nên khó đoán.

Cuộc đua ngôi vương Premier League mùa này đang trở nên khó đoán hơn bao giờ hết sau khi Manchester City và Arsenal giành được những kết quả trái ngược ở vòng 32.

Cuộc đua ngôi vương khó lường

Manchester City đã có thêm chiến thắng quan trọng trong giai đoạn quyết định khi đánh bại Chelsea 3-0 ngay tại thánh địa Stamford Bridge của đối thủ.

Tiền vệ Rayan Cherki không ghi bàn nhưng lại tỏa sáng để mở đầu cho chiến thắng của Manchester City ở trận này.

Cherki chính là người có hai đường chuyền thuận lợi để Nico O'Reilly và Marc Guehi liên tiếp ghi bàn ở các phút 51 và 57 để đưa Man City vượt lên dẫn trước 2-0.

Đến phút 68, sau khi cướp bóng từ chân Caicedo, Jeremy Doku đi bóng quyết đoán rồi dứt điểm tung lưới Chelsea, nâng tỷ số 3-0 cho Man City.

3-0 cũng là kết quả cuối cùng, qua đó giúp đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola thu hẹp khoảng cách với Arsenal xuống còn 6 điểm.

Arsenal hiện vẫn chỉ có được 70 điểm sau trận thua sốc 1-2 trước AFC Bournemouth ngay trên sân nhà Emirates ở trận đấu sớm vòng 32.

Xét về lý thuyết, Arsenal vẫn đang nắm lợi thế về điểm số khi có nhiều hơn 6 điểm (hiệu số +38 so với +35), nhưng lại đang thi đấu nhiều hơn Manchester City 1 trận.

Khoảng cách về điểm số càng khiến cho cuộc đối đầu giữa Man City và Arsenal tại Etihad ở vòng 33 vào ngày 19/3 tới đây sẽ trở nên căng thẳng và kịch tính hơn bao giờ hết.

Trận “đại chiến” đó có thể sẽ mang tính quyết định rất lớn đến cuộc đua tranh ngôi vương Premier League mùa này. Arsenal có thể mất tất cả nếu thua, nhưng mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn với họ nếu rời Etihad với 3 điểm trọn vẹn.

Chelsea đối mặt vô vàn khó khăn

Trái ngược Manchester City, Chelsea lại đang phải đối mặt vô vàn khó khăn trong cuộc đua tranh vé tham dự Champions League mùa tới sau trận thua này.

Sau 32 vòng đấu, The Blues vẫn chỉ có trong tay 48 điểm, xếp thứ 6 trong cuộc đua với 4 điểm ít hơn top 5 - vị trí mà Liverpool đang nắm giữ.

Ở vòng đấu này, The Kop đã có thêm 3 điểm sau khi vượt qua Fulham 2-0 nhờ các bàn thắng của Rio Ngumoha và Mohamed Salah.

Ngoài việc bị bỏ xa trong cuộc cạnh tranh top 5, Chelsea còn phải đối mặt lịch thi đấu đầy khó khăn trong phần còn lại của mùa giải.

Trong 6 trận cuối mùa, đoàn quân của huấn luyện viên Liam Rosenior sẽ lần lượt phải đối đầu các đối thủ trong nhóm đua tranh là Manchester United, Liverpool, Brighton và Sunderland.

Ngoài ra, The Blues còn phải chạm trán các đối thủ tránh suất xuống hạng là Nottingham Forest và Tottenham.

Rõ ràng, thử thách dành cho Chelsea là rất lớn và nếu muốn có mặt trong top 5 để góp mặt ở sân chơi Champions League mùa tới, họ chắc chắn cần phải đánh bại các đối thủ của mình.

