PSG đi vào lịch sử Champions League, Luis Enrique tuyên bố đặc biệt

PSG ngược dòng hạ Arsenal giành Champions League, Luis Enrique tuyên bố điều đặc biệt khi cân bằng thành tích Zidane và Pep Guardiola.

PSG của Luis Enrique bảo vệ thành công chức vô địch Champions League, sau khi thắng Arsenal 4-3 trên loạt luân lưu – hòa 1-1 trong 120 phút.

Những cú sút hỏng của Eze và Gabriel khiến tân vương Premier League tan vỡ giấc mơ châu Âu. David Raya xuất sắc cản phá Nuno Mendes, nhưng vẫn không đủ.

PSG bảo vệ thành công danh hiệu Champions League. Ảnh: UEFA

PSG tiếp tục khẳng định vị thế thống trị châu Âu với chức vô địch Champions League thứ hai liên tiếp, trong khi Arsenal lại ra về tay trắng, giống như 20 năm trước.

Mùa này, PSG luôn thắng khi đá luân lưu. Trước chung kết Champions League, họ có 3 chiến thắng theo kịch bản này: Siêu cúp châu Âu (Tottenham), Cúp Liên lục địa (Flamengo), và Siêu cúp Pháp (Marseille).

Bốn trận đấu đầy áp lực. May mắn không phải là thứ bạn tạo ra, mà là thứ bạn phải nỗ lực để có được.

Sau chiến thắng, Luis Enrique chia sẻ: “Tôi đã quyết định từ rất lâu rằng phải giữ bình tĩnh và cố gắng tận hưởng những khoảnh khắc như thế này, bởi để chiến thắng trong loạt sút luân lưu, bạn cần cả một chút may mắn.

Tôi nghĩ chúng tôi đã làm rất tốt, cả về chất lượng các cú sút lẫn màn trình diễn của thủ môn.

Thật tuyệt vời khi bảo vệ thành công chức vô địch Champions League. Có lẽ cả hai đội đều xứng đáng giành chiến thắng, nhưng nhìn vào cách đội nhà thi đấu trong suốt mùa giải, tôi tin rằng chúng tôi xứng đáng đăng quang”.

Luis Enrique muốn có hat-trick vô địch cùng PSG. Ảnh: Ligue 1

Đây là chức vô địch Champions League thứ 3 trong sự nghiệp huấn luyện của Luis Enrique. Chiến thắng đầu tiên của ông diễn ra năm 2015 với Barcelona.

Luis Enrique chính thức cân bằng thành tích của Bob Paisley, Zidane và Pep Guardiola về số lần giành Cúp C1/Champions League.

Trong lịch sử giải đấu, chỉ có Carlo Ancelotti giành nhiều chức vô địch hơn họ. Chiến lược gia người Italia giữ kỷ lục 5 lần chiến thắng.

Luis Enrique không che giấu tham vọng tiếp tục bảo vệ ngôi quán quân bóng đá châu Âu vào năm sau.

“Lần đầu tiên đã là lịch sử, lần thứ hai sẽ còn vĩ đại hơn nữa, PSG cần phải vào nhóm những đội bóng mạnh nhất lịch sử.

Chúng tôi sẽ cố gắng bảo vệ danh hiệu thêm một lần nữa vào năm sau. Tại sao không?”.

Các HLV vô địch Champions League/Cúp C1 nhiều nhất 5 lần: Carlo Ancelotti (2003, 2007, 2014, 2022, 2024) ​3 lần: Bob Paisley (1977, 1978, 1981) ​Zinedine Zidane (2016, 2017, 2018) ​Pep Guardiola (2009, 2011, 2023) ​Luis Enrique (2015, 2025, 2026)

