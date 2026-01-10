PTV triển khai ứng dụng phần mềm quản lý sản xuất và điều hành

Để chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc triển khai, chuyển giao và sử dụng phần mềm quản lý sản xuất nội dung và quản lý điều hành, sáng 10/1, Báo và phát thanh, truyền hình (PTTH) Phú Thọ tổ chức họp, trao đổi với đơn vị cung ứng dịch vụ để thống nhất nội dung, lộ trình thực hiện. Đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và PTTH Phú Thọ chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Vi Mạnh Hùng - Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ chủ trì cuộc họp.

Phần mềm quản lý sản xuất nội dung và quản lý điều hành là một trong những nội dung trọng tâm của Dự án chuyển đổi số báo chí của Báo và PTTH Phú Thọ, hướng đến báo chí hiện đại, đa loại hình, đa nền tảng, thông tin được cập nhật nhanh chóng, kịp thời đến công chúng, phục vụ tốt hơn nhiệm vụ thông tin tuyên truyền trong tình hình mới.

Đây là phần mềm đã được nhiều cơ quan báo chí địa phương trong cả nước sử dụng, góp phần đổi mới quy trình xuất bản tin, bài theo hướng chuyên nghiệp, nhanh chóng, an toàn, chính xác. Đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên được tiếp cận, làm chủ công nghệ làm báo hiện đại, từ đó phát huy tính chủ động, sáng tạo trong khai thác thông tin, sản xuất các tác phẩm báo chí chất lượng, hấp dẫn.

Việc áp dụng phương thức sản xuất chương trình mới cũng giúp nâng cao năng lực quản trị, điều hành của các khâu, bộ phận; tăng hiệu quả phối hợp trong biên tập, duyệt và xuất bản nội dung, đồng thời giảm chi phí, nhân lực so với phương thức sản xuất truyền thống.

Đơn vị cung ứng dịch vụ trao đổi về cách thức vận hành phần mềm.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Vi Mạnh Hùng - Giám đốc Báo và PTTH Phú Thọ yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ tiếp tục hoàn thiện, hiệu chỉnh phần mềm phù hợp với mô hình tổ chức và đặc thù sản xuất của từng phòng chuyên môn nghiệp vụ; bảo đảm tích hợp các tính năng hiện đại, vận hành ổn định, đồng bộ với các hệ thống hiện có. Ngay sau cuộc họp, lãnh đạo các phòng chuyên môn chủ động phối hợp đơn vị cung cấp, tích cực nghiên cứu, tập huấn để sớm ứng dụng thực tiễn công việc.

Báo và PTTH Phú Thọ sẽ thành lập tổ chuyên trách tiếp nhận, quản lý, vận hành và kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai theo phương châm vừa tập huấn, vừa làm, vừa chuyển giao.

Duy Thành