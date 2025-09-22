Quan chức cấp cao Mỹ tiết lộ thỏa thuận an ninh Israel – Syria đã hoàn tất “99%”

Trong khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel đã đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán với Syria thì quan chức cấp cao Mỹ tiết lộ đã hoàn tất ‘99%’ thỏa thuận an ninh Israel – Syria.

Người dân tại thủ đô Damascus, Syria ngày 10/12/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Báo The Times of Israel ngày 22/9 dẫn lời Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm 21/9 cho biết Israel đã đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán với Syria có thể dẫn đến các thỏa thuận hòa bình với cả Damascus và Beirut.

Ngay sau đó, một quan chức trong chính quyền Tổng thống Donald Trump nói với tờ The Times of Israel rằng một thỏa thuận an ninh đang hình thành giữa Israel và Syria đã hoàn tất “99%”, và một thông báo chính thức dự kiến sẽ được đưa ra trong vòng hai tuần tới.

Theo báo The Times of Israel ngày, tại phiên họp nội các hàng tuần sáng 21/9, Thủ tướng Netanyahu nói với các bộ trưởng: “Những chiến thắng của chúng ta ở Liban (Lebanon) chống lại Hezbollah đã mở ra một cánh cửa cho khả năng vốn trước đây không thể tưởng tượng được, đó là khả năng hòa bình với các láng giềng phía Bắc của chúng ta”.

Nhà lãnh đạo Chính phủ Israel cho biết: “Chúng ta đang từng bước tiến cùng với người Syria, có một số tiến triển nhất định, nhưng vẫn chỉ là một viễn cảnh cho tương lai. Dù sao đi nữa, những cuộc thảo luận này, cũng như các cuộc đàm phán với Liban, sẽ không thể diễn ra nếu không có những chiến thắng quyết định của chúng ta ở mặt trận phía Bắc cũng như ở các mặt trận khác”.

Năm 2024, Israel đã giáng đòn nặng nề vào tổ chức khủng bố Hezbollah thân Iran ở Liban. Hezbollah đã bắt đầu bắn tên lửa gần như hàng ngày vào Israel chỉ một ngày sau khi Hamas, lực lượng kiểm soát Dải Gaza, tấn công Israel hôm 7/10/2023.

Gần một năm xung đột dọc biên giới phía Bắc Israel đã lên đến đỉnh điểm bằng hai tháng chiến tranh công khai, trong đó có một cuộc xâm nhập bộ binh của Israel vào miền Nam Liban, kết thúc bằng một lệnh ngừng bắn vào tháng 11/2024.

Chưa đầy hai tuần sau đó, lực lượng phiến quân Hồi giáo đã lật đổ nhà độc tài lâu năm Bashar al-Assad của Syria, người từng được Hezbollah và Iran hậu thuẫn trong nội chiến Syria.

Theo tiết lộ từ văn phòng của một người tham dự với báo The Times of Israel, ông Netanyahu đã lên kế hoạch triệu tập một cuộc họp vào tối 21/9 để thảo luận về một thỏa thuận an ninh đang hình thành với Syria, trong bối cảnh Damascus tìm cách đảm bảo chấm dứt các cuộc không kích của Israel và việc rút quân Israel đã tiến vào miền Nam Syria.

Trong một bài phát biểu qua video tối 21/9, ông Netanyahu nói rằng Israel sẽ không từ bỏ các vùng đệm bên trong Syria nơi quân đội hiện đang đóng quân, đồng thời cho biết Israel đang đàm phán với chính phủ mới ở Syria về việc “phi quân sự hóa khu vực Tây Nam Syria, và chúng tôi sẽ đảm bảo an ninh cho các đồng minh người Druze của chúng tôi ở Jabal Druze”.

Khi lực lượng Hồi giáo lật đổ Assad vào tháng 12/2024, Israel đã triển khai quân tới khu vực vùng đệm do Liên hợp quốc kiểm soát trên Cao nguyên Golan, nơi đã tách biệt lực lượng Israel và Syria kể từ sau hiệp định đình chiến kết thúc Chiến tranh Yom Kippur năm 1973.

Những tòa nhà bị phá hủy do chiến sự tại Daraa, Syria. Ảnh: THX/TTXVN

Quan chức cấp cao Mỹ: Thỏa thuận Israel–Syria đã hoàn tất “99%”

Trong khi đó, một quan chức cấp cao trong chính quyền Trump hôm 21/9 đã nói với báo The Times of Israel rằng thỏa thuận an ninh giữa Israel và Syria đã “99%” hoàn tất, với một thông báo dự kiến sẽ được đưa ra trong vòng hai tuần tới.

“Chúng ta đã đi được 99% chặng đường. Tôi nghĩ rằng trong hai tuần tới, chúng ta sẽ có một thông báo, nếu không thì vào cuối tuần này”, quan chức này nói, đồng thời cho biết các vấn đề chính còn lại cần giải quyết là thời điểm chính xác của thông báo và các cân nhắc nội bộ ở Syria.

Quan chức này nhấn mạnh: “Thực chất vấn đề chỉ là thời điểm, và việc phía Syria truyền đạt điều đó tới người dân của họ”.

