Cuba nỗ lực ổn định kinh tế vĩ mô

Ngày 18/12, tại kỳ họp thường kỳ lần thứ VI, Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba khóa X đã thảo luận về Kế hoạch kinh tế năm 2026, với mục tiêu đạt tăng trưởng kinh tế 1% trong năm tới.

Người dân di chuyển trên đường phố tại La Habana, Cuba. Ảnh: THX/TTXVN

Theo đó, Kế hoạch Kinh tế năm 2026 xác định các mục tiêu chính, gồm: ổn định kinh tế vĩ mô và giảm mất cân bằng; tăng thu ngoại hối; tăng sản lượng quốc gia, tập trung vào lương thực và thay thế nhập khẩu; chuyển đổi các doanh nghiệp nhà nước và hội nhập các chủ thể kinh tế khác; củng cố phân quyền lãnh thổ; tăng cường quốc phòng và trật tự nội bộ; bảo đảm các chính sách xã hội nhằm giảm bất bình đẳng...

Theo Kế hoạch, Cuba đặt ra các mục tiêu về tăng kim ngạch xuất khẩu và giá trị xuất khẩu dịch vụ, nâng sản lượng điện.

Về du lịch, Cuba đề ra mục tiêu đón 2,2 triệu lượt khách du lịch quốc tế. Quốc gia này nhấn mạnh một trong những ưu tiên hàng đầu cho năm tới là phục hồi du lịch và các ngành xuất khẩu truyền thống, thu hút đầu tư nước ngoài...

Tại kỳ họp, lãnh đạo Bộ Kinh tế và Kế hoạch Cuba cho biết, Kế hoạch nêu trên xuất phát từ tiền đề kinh tế Cuba trong năm 2025 tiếp tục vẫn ở trong “kịch bản kinh tế thời chiến”, thậm chí còn trầm trọng hơn.

Những tác động tiêu cực từ chính sách phong tỏa kinh tế, thương mại và tài chính ngày càng gia tăng rõ rệt trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế và xã hội Cuba.

Do nhu cầu của các thực thể kinh tế vượt quá khả năng thực tế về ngoại tệ, lương thực và nguồn năng lượng, không thể giải quyết bằng các nguồn lực dự kiến, Kế hoạch Kinh tế năm 2026 là chiến lược điều chỉnh để giảm thâm hụt xuống mức có thể kiểm soát được.

Đây là kế hoạch khả thi trong điều kiện hiện tại, mục tiêu tăng trưởng đề ra đòi hỏi Cuba phải huy động toàn bộ nguồn lực sản xuất của đất nước.

Nguồn nhandan.vn