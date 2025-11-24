Quan chức Mỹ và Ukraine gặp mặt để thảo luận kế hoạch hoà bình

Các nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đã có cuộc gặp với các quan chức cấp cao Ukraine tại Geneva, Thuỵ Sỹ để bàn về kế hoạch hoà bình 28 điểm trong bối cảnh thời hạn chót mà Tổng thống Donald Trump đặt ra với Kiev đã cận kề.

Sáng 23/11 (theo giờ Mỹ), Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll và đặc phái viên Steve Witkoff cùng con rể Tổng thống Trump Jared Kushner đã có mặt tại Geneva, Thuỵ Sỹ để thương thảo với các quan chức hàng đầu của Ukraine về bản kế hoạch hoà bình đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump phê duyệt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: Reuters

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Ukraine và các đồng minh châu Âu tuyên bố bản kế hoạch hoà bình 28 điểm mà Mỹ đưa ra là nhượng bộ lớn cho phía Nga. Và cả Ukraine lẫn châu Âu đều không được Mỹ tham vấn trước.

Trả lời báo chí sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Rubio đánh giá đây là cuộc thảo luận có hiệu quả và ý nghĩa nhất giữa các quan chức Mỹ và Ukraine. Bên cạnh đó, ông Rubio cũng mô tả bản kế hoạch hoà bình 28 điểm của Mỹ soạn thảo là một sản phẩm tốt và được xây dựng trên nền tảng ý kiến đóng góp từ tất cả các bên liên quan.

“Chúng tôi đang nỗ lực thực hiện một số thay đổi, điều chỉnh, với hy vọng thu hẹp hơn nữa những khác biệt và tiến gần hơn đến điều mà cả Ukraine và Mỹ đều hài lòng. Cuối cùng điều này sẽ được các tổng thống phê duyệt và tôi rất yên tâm về việc đó khi xét đến những tiến triển mà chúng tôi đã đạt được”.

Theo Ngoại trưởng Rubio, hiện tại vẫn còn rất nhiều việc phải làm và cả phía Mỹ lẫn Ukraine sẽ tiếp tục thảo luận để đi đến đồng thuận. Tuy nhiên ông cũng lưu ý, phía Mỹ muốn Ukraine đồng ý thoả thuận càng sớm càng tốt. Ngoại trưởng Mỹ khẳng định, Mỹ thừa nhận Ukraine cần có sự đảm bảo an ninh như một phần của đề xuất hoà bình.

Đồng tình với phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ, ông Andriy Yermak, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, phía Mỹ và Ukraine đã đạt được những tiến triển rất tốt đẹp và đang tiến đến một nền hoà bình công bằng và lâu dài. Ông Yermak cũng gửi lời cảm ơn tới Mỹ và cá nhân Tổng thống Trump vì các cam kết mang lại hoà bình.

Ông Trump chỉ trích lãnh đạo Ukraine

Viết trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố xung đột giữa Nga và Ukraine đáng lẽ đã không nổ ra nếu có sự lãnh đạo đúng đắn của Mỹ và Ukraine. Theo ông Donald Trump, xung đột đã bắt đầu từ rất lâu kể từ khi ông nhậm chức và ông đã phải kế thừa một cuộc chiến mà đáng lẽ không bao giờ xảy ra.

Trong bài đăng của mình, Tổng tống Donald Trump chỉ trích “lãnh đạo” Ukraine đã không biết ơn nỗ lực của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc xung đột khiến nhiều người thiệt mạng một cách không cần thiết. Trong khi đó, châu Âu thì vẫn tiếp tục mua dầu của Nga.

Ông Donald Trump thêm rằng, Mỹ sẽ tiếp tục bán lượng vũ khí khổng lồ cho NATO để liên minh chuyển cho Ukraine, thay vì “cung cấp mọi thứ miễn phí” như chính quyền tiền nhiệm.

Khoảng 20 phút sau bình luận của ông Trump, quan chức an ninh hàng đầu của Ukraine Rustem Umerov đã viết trên Telegram: "Chúng tôi đánh giá cao việc Mỹ và các đối tác hợp tác chặt chẽ với chúng tôi, để hiểu được mối quan tâm của chúng tôi nhằm đạt được thoả thuận quan trọng này và chúng tôi hy vọng sẽ đạt được nhiều tiến bộ hơn trong hôm nay”.

Bài đăng của ông Donald Trump đưa ra giữa lúc các quan chức Mỹ, châu Âu và Ukraine nhóm họp tại Geneva để bàn về kế hoạch hoà bình 28 điểm mà ông Donald Trump đã thông qua. Ông Donald Trump cũng đặt ra hạn chót là ngày 27/11 để đạt được thỏa thuận về kế hoạch này, mặc dù ông nói rằng đề xuất này không phải là “lời đề nghị cuối cùng”.

Nguồn vov.vn